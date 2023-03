Skiskyttertalentet havnet på sykehus i Italia: – Jeg var heldig

Sørum har i en årrekke blitt sett på som et av landets fremste skiskyttertalenter, men da han skulle ta steget opp i verdenseliten fikk drømmen et kraftig skudd for baugen.

På treningssamling før sesongen kjente rekruttløperen at noe var galt. Han kjente umiddelbart at smertene måtte komme fra blindtarmen.

Men likevel skulle det gå flere dager før han fikk gjort noe med problemet.

– Jeg var i Italia, med språkproblemer, og det var vanskelig å forklare at jeg trodde det var blindtarmen. Jeg prøvde så godt jeg kunne, men de trodde det var en urinveisinfeksjon, forteller Sørum til NRK.

De italienske legene ga han en antibiotikakur og sendte han tilbake til hotellet. De norske legene valgte å stole på de italienske kollegaenes diagnose.

– Det viste seg at antibiotikakuren egentlig var litt forverrende for den type blindtarmsinfeksjon, forklarer han.

SEIERSJUBEL: Vebjørn Sørum var en del av det nykomponerte norske laget som vant stafetten i Östersund. Foto: Anders Wiklund / AP

– Ekstremt vondt

Sørum reiste ikke tilbake til laget i høyden i Lavazè, men la seg inn på et hotell i lavlandet i Cavalese.

– Den siste natten så ble det ekstremt vondt. Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Det var nesten slik at jeg gikk ned til sykehuset i desperasjon, mimrer 24-åringen.

Neste morgen klarte han å overbevise legene på det lokale sykehuset og ble sendt i ambulanse til Trento for å operere.

– Jeg var heldig med at den holdt seg oppegående i de to ekstra dagene, for hvis den hadde sprukket helt, så tror jeg at hele sesongen hadde gått fyken. Heldigvis fikk jeg operert før den sprakk skikkelig, men det hadde kommet litt infeksjon ut i bukhulen, forteller Sørum.

STERK: Vebjørn Sørum leverte en sterk stafettetappe i Östersund. Foto: Anders Wiklund / AP

Operasjonen var vellykket og Sørum kunne reise hjem for å starte på opptreningen.

– Det var en god stund med opptrening, men jeg fikk i hvert fall trent i perioden. Det tror jeg var ganske avgjørende. Det ble mange timer på spinningsykkelen, men er man motivert, så er det ikke noe problem, sier lørdagens stafetthelt.

Kroppen trengte likevel tid for å komme seg, og frem til jul var fordøyelsen litt så som så. Etter hvert kom han seg tilbake i konkurranse, men frem til nyttår var han stort sett bare listefyll på resultatlista.

Da virket drømmen om verdenscupdebut fjern.

– Jeg vet hvor hardt det er å komme til verdenscupen i utgangspunktet. Det er så mange gode norske at man må ha full klaff hele veien, sier Sørum.

– Ser større på skiskyting

Men ut fra det vonde kom det også noe godt for talentet. Selv mener han den perioden er årsaken til at han etter nyttår har tatt fem pallplasser og tre seire i IBU-cup, tre EM-gull og forrige uke kom verdenscupdebuten.

Og nå kommer debuten foran hjemmepublikummet i Holmenkollen.

– Med den blindtarmoperasjonen, så har jeg klart å se litt større på skiskyting. Jeg har klart å ha fokus på de viktige og store tingene, ikke så detaljfokusert som jeg vanligvis er. Det hjelper meg også veldig før skirenn og er en god grunn til at jeg har prestert så jevnt, forklarer Sørum.

Og med slike resultater nærmer han seg også en plass på elitelandslaget, men det har han foreløpig ikke lyst til siden han trives godt på rekruttlaget til trener Anders Øverby.

– Det er noe jeg fortsatt har lyst til å være en del av. Vi har det ekstremt gøy og fordelen med å være på rekrutt er at vi har base på Lillehammer. Vi møtes hverdagslig og jeg tror vi har en ekstrem fordel av det, kontra elite som er mer samlingsbasert. Det er mer etablerte utøvere. Akkurat nå ville jeg valgt et rekruttlag, vurderer Sørum.

Hovedgrunnen er at han ønsker oppfølging på treningsøkter daglig.

– Det er det som avgjør om man blir en god skiskytter eller ikke. Jeg tror det er en ekstrem fordel å ha trener på alle økter i hverdagen, ikke bare en uke på og en uke av. Vi har en ekstrem fordel der. Anders Øverby er ekstremt motivert og gjør mye mer enn det han trenger å gjøre, avslutter han.