– Jeg var litt opptrekker for Johannes Thingnes Bø, så han kan takke meg, sier Einar Hedegart med glimt i øyet.

Han gikk ut foran stjerneutøveren på andrerunden, og fikk Thingnes Bø liggende i rygg. Hedegart var lysten på en bra sisterunde, og ventet på at 30-åringen skulle gå forbi. Men det skjedde aldri.

– Ned den lange bakken, så slapp jeg ham forbi, og da sa han: «bare gå du». Jeg tror ikke han hadde lyst til å dra. Men da sa jeg «nei».

– Du sa nei til verdens beste?

– Han får dra på meg. Hierarkiet er sånn. Han er best, da får han dra.

TALENT: Einar Hedegart. Foto: NTB

– Hva skjedde da?

– Han gikk fremst. Han hørte etter.

– Klarte du å henge på ham?

– Nei, svarer Hedegart kontant, og ler godt.

– Kan grue seg til sesongen

Når NRK forteller at det er en som mener at Thingnes Bø kan takke ham for seieren, blir stryningen både interessert og forundret. Han gjetter på smørerne, men får latterkrampe av svaret.

– Åja, Einar? sier han og ler.

– Jeg tenkte at han gikk voldsomt bra. Her kan jeg ligge og kose meg, og så var jeg dum nok til å skli forbi han i dragsuget.

– Hva synes du om at unggutta ypper seg?

– Han er en fin type. Han imponerte meg med måten han gikk på ski på der. Om han ikke kommer med i første gang, er han en for fremtiden i hvert fall, sier Thingnes Bø.

STJERNE: Johannes Thingnes Bø viste seg frem under nasjonal åpning på Sjusjøen. Foto: NTB

Han var i egen klasse forrige sesong. Stryningen gruste alt og alle i nesten hvert renn han stilte opp i, og lite virker å være nytt når en ny sesong er i emning.

På Sjusjøen gikk han hardt ut fra start, og allerede ved første sekundering hadde han begynt å legge konkurrentene bak seg.

Thnignes Bø måtte gjennom en strafferunde etter andre skyting, men ingen kunne stoppe ham fra å vinne den nasjonale åpningen på Sjusjøen.

– Det er mange som har tenkt lenge på dette rennet. Nå er vi endelig i gang, og det blir ikke bedre enn å starte med seier, sier Thingnes Bø til NRK.

– Blir vanskelig å slå

– Konkurrentene kan grue seg til sesongen, han er i rute, sier NRKs ekspert Ola Lunde.

Sturla Holm Lægreid ble nummer to, bare ett sekund foran dagens største overraskelse Vebjørn Sørum på tredje plass.Tøff konkurranse om plassene

Nye uttakskriterier gjør det trangt om plassen på herrelandslaget.

Utøvere som kom topp 15 i verdenscupen sammenlagt forrige sesong er sikret en plass på laget. Det klarte hele fem herrer forrige sesong, og dermed er det bare én kamp for resten å kjempe om.

Den er den mange som vil ha, og den nasjonale åpningen på Sjusjøen lørdag var en perfekt arena å vise seg frem på.

IMPONERTE: Vebjørn Sørum. Foto: NTB

Filip Fjeld Andersen er den eneste landslagsutøveren som ikke er sikret plass, og blir blant annet utfordret av Endre Strømsheim, Vebjørn Sørum og Johan-Olav Smørdal Botn.

Lørdag tok Sørum og Strømsheim, som endte på 4. plass, første stikk mot Fjeld Andersen. Han ble nummer åtte.

Smørdal Botn slo Thingnes Bø og resten av eliten under et testløp tidligere i uka. På Sjusjøen endte det med fem bom og en langt svakere plassering.

– Jeg sviktet totalt. Det var skikkelig nedtur, sier Smørdal Botn til NRK, og sier han skal være sint en halvtime til før han fokuserer på morgendagens renn.

TALENT: Johan-Olav Smørdal Botn Foto: NTB

Mareritt for Smidesang

Eiliv Smidesang skulle egentlig gått ut som nummer 32, men kom forsinket til start. Årsaken var at han hadde glemt å levere skiene til fluortesting.

Denne sesongen er det iverksatt et forbund mot bruk av fluor i smøringen, og alle ski må testes for fluor før start. Det hadde Smidesang glemt av.

– Han glemte å levere skiene innen fristen, men vi lot han få gå likevel siden det er første gangen vi gjør denne fluortesten, sier fluorsjef Vegar Rolfsrud.

FLUORSJEF: Vegar Rolfsrud. Foto: NRK

Han forteller at det er utøvernes ansvar at skiene blir levert inn. Smidesang fikk ikke noe tillegg på tiden, men tiden startet når han egentlig ikke skulle gått ut. Han kom mange minutter forsinket til start, og fikk rennet ødelagt.

– I utgangspunktet skulle det vært startnekt, men vi er rause i og med at det er første gangen, sier Rolfsrud.

Smidesang var skuffet og lite snakkesalig overfor NRK etter rennet.

– Skia kom ikke, det ble litt dumt. Det er sånn som skjer.

Han ønsker ikke å legge for mye vekt på glippen.

– Det er litt dritt, men det er sånn som skjer. Det går fint, sier Smidesang.