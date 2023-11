Mens en rekke stjerner og landslag er i konflikt med Norges Skiforbund rundt landslagsavtaler og såkalte «image rights», er skiskytterne i stor grad fornøyd med sine sponsorrettigheter.

– Vi har stor frihet, samtidig som vi bidrar til skiskytterforbundet ellers. På mange måter gir vi og tar litt fra hverandre, og derfor er alle parter fornøyd, sier Johannes Thingnes Bø.

Norges største skiskytterstjerne har selvfølgelig fått med seg støyen, og torsdag kveld la han ut et humoristisk stikk til Johannes Høsflot Klæbo på Instagram, der han viste frem en ny landslagsdrakt med en Uno-X-logo, og skrev:

«Her har du en drakt med logo du kan ønske deg til jul».

Mener Klæbo kunne hevdet seg

Thingnes Bø har i likhet med Klæbo en privat sponsoravtale med Uno-X. Den store forskjellen er at også Norges Skiskytterforbund er sponset av bensinstasjonskjeden. Derfor er det ingen intern konflikt.

Langrennsløperen fulgte opp med å svare at «den står øverst på årets ønskeliste» og «spørs om det ikke må brukes tid på skyting til neste år».

– Vi følger med på nyhetsbildet i Skiforbundet for tiden. At Klæbo ikke får gå med merket på drakta er for så vidt greit, men da tenkte jeg at jeg kunne sende en julegavehilsen til han. Den ble godt mottatt, gliser Thingnes Bø.

– Det er vel sikkert en spøk, men kunne han egnet seg i skiskyting?

– Ja, selvfølgelig kunne han det. Han er en taktiker. Er du god i langrennssprint, og hevder deg på distanse i tillegg, da har du det som skal til for å være god i skiskyting. Døra står åpen, sier skiskytteren.

– De sitter jo på samme bordet med sponsoren sin. Det var vel et lite pirk, om at «ja, du får komme over til oss, da». Her har vi det bra, sier storebror Tarjei Bø om stuntet.

Og Klæbo selv sier han er klar for å få noen tips fra skiskytterne.

– Det ser ut som om Kongsvinger er plassen å bo for å være god i skiskyting. Til neste sesong må jeg leie meg inn i kjelleren til Johannes for å få skytetips. Her har jeg jammen litt å lære. Gleder meg, sier Klæbo til NRK.

Vinn-vinn for utøver og forbund

Selv om det er stor harmoni i skiskytterleiren, er de ikke ukjent med konflikt rundt utøverkontrakter.

I 2019 nektet de å signere fordi de var uenige i nettopp privat markedsføring. Det gjorde at de fikk utarbeidet nye kontrakter og samtidig fikk de også muligheten til å ha flere private sponsorer.

De totalt ni egen-reklamemerkene de nå har, er på underarmen av drakta, buffen, våpensiktet, våpenbagen, skytestropp og armreim og skistropp, begge sider av rulleskihjelm og skibindinger.

– Jeg har veldig tro på at de beste utøverne må spille på samme lag som forbundet. I mitt tilfelle har jeg gjort det i veldig mange år, og det har blitt lite bråk av. Det har vært en god investering fra både min og forbundets side. Det har begge vunnet på, sier han.

Dette er konflikten mellom skistjernene og Norges Skiforbund Ekspander/minimer faktaboks Alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo er i konflikt med Norges Skiforbund om markedsrettigheter og landslagsavtale.

Konflikten har pågått i flere år, og omhandler hovedsakelig spørsmålet om i hvor stor grad utøverne selv har rett på egne bilderettigheter.

En uttalelse fra Norges Skiforbunds lovutvalg vinteren 2022 ga utøverne full seier i en strid om bilderettigheter. Der står det at utøverne og NSF må bli enige om i hvilket omfang forbundet skal få bruke utøvernes bilderettigheter i kommersielle avtaler. Altså at utøverne har rett på større innflytelse i NSFs forhandlinger med sponsorer.

Det utøverne nå venter på er at partene sammen skal forhandle om en ny landslagsavtale som er i tråd med lovutvalgets uttalelse i 2022.

Selv om de foreløpig ikke har signert ny kontrakt, er utøverne underlagt sine tidligere kontrakter på grunn av en klausul som regulerer avtalens varighet.

I september stilte Lucas Braathen likevel opp i en kampanje for en konkurrent til én av Skiforbundets sponsorer. Det skal ha skapt sterke reaksjoner. 27. oktober annonserte Braaten at han legger opp.

Klæbo takket i april nei til landslaget. Etter flere måneder med forhandlinger rundt en langsiktig representasjonsavtale, ble det i høst klart at Klæbo i vinter får benytte seg av en standard representasjonsavtale. Det gjør at han vil ha stor kommersiell frihet mellom verdenscuphelgene.

Storebror Tarjei Bø sier de jevnlig diskuterer nyhetsbildet rundt lunsjen etter treningsøkter.

– Når det er noe sport, som ligger vårt hjerte og liv nært, så har vi en del tanker om det. Det jeg har vel sagt litt allerede, at det er kanskje mulig å møte utøverne litt på halvveien i Skiforbundet, sier Bø, og fortsetter:

– Det betyr ikke at vårt forbund er fasiten, men jeg tror det er viktig å samarbeide litt, slik at alle er fornøyde. Hvis alle er fornøyde, da er sponsorene fornøyd, utøverne og forbundet. Det tror jeg skaper mest interesse og mest nye inntekter, både for utøvere og forbund.

Større frihet

Skiskytterforbundet er også tydelig overfor sine sponsorer at de ikke «eier» utøverne sine hele tiden, og tror det og tett dialog er en del av grunnen til at de har unngått de store konfliktene de siste årene.

– Vi har god takhøyde, vi kan ha gode diskusjoner, og vi er ikke alltid enige. Men vi har ellers respekt for hverandre og vet det er økosystemet som holder hjulene i gang, både for elite og bredde, sier kommunikasjonssjef Emilie Nordskar til NRK.

Slik er ordlyden i skiskytternes kontrakter:

– Vi er klare på at vi ikke innehar eiendomsretten til utøvernes navn og bilde 365 dager i året. Det er løperne som gjør det. Det er også viktigere nå de siste årene med mulighetene i sosiale medier. Når løperen ikke opptrer i regi av Skiskytterforbundet, så har han eller hun også rådsrett over sine egne «image rights», forklarer Nordskar, og legger til:

– Det betyr jo at vi rent juridisk ikke kan nekte en enkeltløper å inngå en avtale med en konkurrerende virksomhet. Så fremt aktiviteten skjer når løperen ikke driver skiskytterrelatert virksomhet.