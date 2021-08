Ble historisk i sin siste kamp, men én ting plager Myrhol

– Det er emosjonelt, men det er også en sur følelse av bitterhet. Så tror jeg kanskje de dype tankene kommer utover kvelden, sier Bjarte Myrhol etter at karrierepunktumet er satt.

Og avskjeden ble på ingen måte som han hadde drømt om. I OL-kvartfinalen ble danskene for sterke, og dermed må de norske håndballgutta sette seg på flyet hjem uten noen OL-medalje i kofferten.

– Det er en tomhet når man står her nå. Hadde vi levert en topprestasjon og røket ut, hadde det kanskje føltes litt annerledes ut, sier han idet det renner en tåre nedover kinnet.

Slo Eges rekord

Det er ingen hemmelighet at den norske kapteinen har vært skadeutsatt og spilt med mye smerter de siste par årene. Det har vært usikker hvor lenge han kunne fortsette håndballkarrieren, men i vinter bestemte han seg for at OL ble punktumet.

GIKK FORBI: Bjarte Myrhol (t.v.) har nå spilt én kamp mer enn keeperlegende Steinar Ege, nå assistenttrener på landslaget. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Kvartfinalen ble dermed siste kamp for 39-åringen, som forteller til NRK at det særlig er én ting som har holdt ham motivert til å fortsette såpass lenge som han har gjort:

Rekorden til Steinar Ege om å ha spilt flest landskamper for det norske landslaget.

Med OL-kvartfinalen gikk Myrhol forbi den tidligere målvaktens rekord med én kamp, og kan trone øverst på statistikken med sine 263 landskamper.

– Når man har gått mye skada som jeg har gjort de siste årene, så har jeg lett etter noe som har trigget meg. Og den rekorden har gjort det, forteller han.

Ville gå forbi Tvedten

Men det var også et annet tall han hadde i hodet underveis, nemlig antall landslagsmål. Før kampen lå Myrhol bare seks mål bak tidligere lagkamerat og NRKs ekspert Håvard Tvedten på den statistikken.

SPILTE SAMMEN: Håvard Tvedten (t.v.) og Bjarte Myrhol. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Myrhol selv legger ikke skjul på at han ønsket å gå forbi Tvedtens 809 landslagsmål.

– Jeg var veldig klar over at Håvard lå foran meg på målscorerlista. Der får jeg skylde meg selv, at jeg ikke klarer å gå forbi Håvard, sier han.

– Jeg er veldig glad for at Bjarte satt såpass masse på benken i den kampen, så jeg i alle fall slår han på en av statistikkene, svarer eksperten som fikk slått av en god prat med sin tidligere landslagskollega i pressesonen.

Begge er riktignok et godt stykke bak rekorden til Roger Kjendalen som scoret 970 mål for Norge mellom 1985 og 1998.

– En hærfører

Myrhol har ikke fått like mye spilletid i OL som i tidligere mesterskap, men har notert seg for åtte scoringer og brukt enorm lungekapasitet på å dirigere fra sidelinja.

For lagkameratene har kapteinen betydd enormt mye, forteller Magnus Abelvik Rød.

– Det blir vanskelig å beskrive med ord. Bjarte har vært en hærfører fra tidlig av og har vært med i de vanskelige periodene på det norske herrelandslaget og vært med å oppleve den nye generasjonen som har kommet opp. All respekt til Bjarte, han er et forbilde av rang og jeg kommer til å savne han utrolig mye som person.

SISTE KAMP: Bjarte Myrhol (t.v.) og Magnus Jøndal har begge bidratt vært viktige for det norske herrelandslaget i mer enn et tiår. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I tillegg til Myrhol ble OL-kvartfinalen også Magnus Jøndal sin siste håndballkamp. Norges venstrekant har bøttet inn mål for landslaget i elleve år. Han skifter beite og skal begynne å jobbe som lærer i kroppsøving og idrettsfag.

– Det har vært en ære å få spille med dem. To ekstremt gode spillere som har betydd mye for norsk håndball. Det blir rart å komme på trening og de ikke er der, sier Christian O'Sullivan.