Blir helt avgjørende i Norges gulljakt – om to uker legger han opp og blir gymlærer

Magnus Jøndal (33) er den spilleren som gjør minst ut av seg utenfor banen, og tar sjeldent ordet på samling.

Men når det norske herrelandslaget i håndball jakter en historisk OL-medalje i Tokyo, er det skyhøye forventninger til målmaskinen på venstrevingen.

– Han har hele pakka som kantspiller, og har vært en veldig viktig del av landslagets reise de siste årene. Utenom Sander Sagosen, er han den spilleren som ikke kan bli skadet, sier Tvedten.

Har ingen erstatter i troppen

For faktumet er at det kun er én venstreving i Christian Berges OL-tropp. Sånn sett tar landslagssjefen en risiko, for om Jøndal blir skadet har Norge et stort problem.

Jøndal er med andre ord den eneste norske spilleren som er ventet å spille hvert sekund i hver kamp i OL.

– Blir han skadet må Norge legge om hele spillet sitt, og det blir en stor utfordring. Hvis det skjer i kampen mot Spania for eksempel, så er spanjolene veldig gode til å utnytte svakhet hos motstanderen, og da vil Norge ha et stort handikap, sier Tvedten.

Først i neste kamp kan man hente inn en reserve, som da trolig blir Sebastian Barthold.

LEGGER OPP: Både Magnus Jøndal (t.v.) og Bjarte Myrhol gir seg med håndball etter OL i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vil ha et mer normalt liv

Heldigvis for Berge og det norske landslaget har Jøndal knapt vært skadet gjennom karrieren, og han er i superform. Det har vært tydelig under precampen til håndballgutta i Fukuoka og i hans tyske klubb Flensburg.

Trolig kunne han holdt koken på Norges venstrekant i flere år til, men 33-åringen vil det annerledes. OL blir det siste Jøndal gjør før han setter karrierepunktum.

– Motivasjonen min er ikke der til å fortsette i flere år fremover. Jeg har lyst på et litt mer normalt liv med familie og to barn hjemme, forteller han til den norske pressen i Tokyo før lørdagens åpningskamp.

Etter OL skal Jøndal begynne å jobbe på Bjerke videregående skole som lærer i kroppsøving og idrettsfag.

Valget han tok i vinter har han foreløpig ikke angret et sekund på.

– Jeg føler at OL er en perfekt måte å avslutte på. OL er noe jeg ikke har prøvd før, og det er noe jeg har gledet meg lenge til.

Over 500 mål for Norge

Jøndal debuterte på landslaget allerede i 2010, men det var den nåværende landslagssjefen som virkelig så potensial i Magnus Jøndal da han overtok treneransvaret i 2014.

– Da jeg tok over jobben var Jøndal et klart valg for meg. Jeg så han som en av verdens beste venstrekanter, sier Berge.

Siden da har Jøndal vært et soleklart førstevalg på Norges venstrekant, og han har scoret hele 552 mål på 171 kamper. Han har bidratt sterkt til to norske VM-sølv og en EM-bronse, og kan forhåpentligvis krone en fantastisk karriere med en historisk OL-medalje i Tokyo.

Og den notoriske målscoreren har oppskriften klar før det braker løs mot Brasil natt til lørdag.

– Få til et godt og aggressivt forsvarsspill og få i gang målvaktene. Og så få løpt inn enkle mål og slippe å stå og slite i angrep.