– Det er bare piss, spør du meg. Sånn er det, sier Sander Sagosen.

Det sier han om dømmingen i kampen mot Danmark. Den norske stjerna fikk tre to–minuttere i løpet av kampen, noe som betød at laget måtte fullføre kampen uten sin store stjerne på banen.

Overfor NRK er Sagosen svært kritisk til dømmingen og spesielt utvisningene. Han mener at han ikke burde blitt utvist.

– Det får du ta med dommerne. Jeg synes de legger en linje som det er umulig for dem å klare å følge. Det er sånn det er, men det er deres jobb og ikke min, svarer stjernespilleren.

– Hva var du uenig i?

– På utvisning nummer to, når det blåses brøyt på den ene siden og så får vi utvisning for å prøve å lage brøyt på andre siden. Da blir det vanskelig å prøve å holde på utpå der. Sånn er livet. Vi kan være så bitre og sure på dommerne vi bare vil. Danmark er et bedre håndballag og vi er rett og slett ikke gode nok, sier han.

Sagosen hevder at han ville avslutte på en ordentlig måte ved å takke dommerne for kampen.

– Jeg skulle takke for kampen, jeg, men de var for arrogante til å takke meg for kampen.

Forstår raseriet

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten er enig i mye av kritikken rettet mot dommerne fra Frankrike.

– Det er klart det kommer rett etter en kamp hvor de har røket ut av OL. Det er klart man er lei seg og skuffet. Jeg skjønner han er irritert over dommerne. Den andre utvisningen er ikke riktig etter min mening. Den er veldig tynn, sier Tvedten og fortsetter:

– Man kan alltid diskutere det. Det er mange situasjoner i kampen som er avgjørende, men akkurat den blir litt avgjørende fordi man må verne slik om Sander resten av kampen.

Det at dommerne visstnok ikke ville takke for kampen, reagerer også Tvedten på.

– Jeg kan forstå reaksjonen hans om dommerne ikke vil takke for kampen, at de er for arrogante til det. Det er jo for dumt, hvis det er tilfellet. Jeg skjønner at han er frustrert og lei seg, og at han er irritert for den andre utvisningen, sier den tidligere håndballprofilen.

Norge møtte beintøff motstand i kvartfinalen da verdensstjerna Mikkel Hansen og Danmark stod på motsatt side av parketten.

Selv om det var jevnt lenge, stakk danskene ifra. Til slutt ble det for tøft for Sander Sagosen og Norge, og nok en gang ble de beseiret av Danmark, som er regjerende mester i både VM og OL.

– Jeg føler meg tom

Etter kampen virket de norske spillerne knust. Flere spillere satt på hver sin stol og så tomt ned i bakken, mens danskene gikk smilende mot garderoben.

TRØST: Harald Reinkind trøstet Sander Sagosen på benken etter kampen. Foto: Susana Vera / Reuters

Magnus Abelvik Rød, som endelig var tilbake i et mesterskap, var lei seg etter at tapet var et faktum.

– Jeg føler meg tom. Jeg har en tom følelse i kroppen. Jeg syns vi klarer å levere en god første omgang, men så går vi tomme i andre omgang. Klarer ikke å holde oss til konseptet og det vi prøver å gjøre. Nå er jeg bare skuffa og lei meg, sier han til NRK.

Han mener at det å ofte havne under og stanging har vært slitsomt for laget.

– Vi har blitt for jagende i dette mesterskapet. Det har kostet for mye krefter, mener Abelvik Rød, som forteller at han spilte med smerter i kjeven etter en smell han fikk mot Frankrike.

Også trener Christian Berge kjente på irritasjon etter kampen. Han påpeker at de ikke klarte å øke tempoet i andre omgang.

– Jeg følte at tempoet i første omgang passet oss bra, men vi klarte ikke å øke det. I tillegg spilte Danmark veldig bra. De er bedre i dag. Det vises der oppe (på ytavla). Jeg må se det på video. Det er forbanna irriterende, sier Berge på Eurosports sending.

Avslutning for Myrhol og Jøndal

Bjarte Myrhol, som spilte sin siste landskamp, var skuffet og irritert etter kampen.

– Det var tydelig at danskene senker tempoet og har taktomslaget og temposkiftet i angrep. Det irriterer meg at vi ikke klarer å styre tempoet i kampene, det er da vi er best. De er for gode i dag, men det irriterer meg at vi ikke kan løse den, sa Myrhol til Eurosport.

Han håpte naturlig nok på en annen avslutning enn dette. Det stoppet på 263 landskamper – flest i historien blant norske håndballspillere.

– Det er ikke noe å skrive hjem om. Det er tungt. Nå er jeg bare irritert. Jeg klarer ikke å fokusere på det. Det eneste fokuset var å levere en topp-prestasjon. Det er veldig skuffende når vi ikke klarer det, sier Myrhol.

FERDIG: Bjarte Myrhol spilte sin siste landskamp. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Magnus Jøndal er også ferdig på landslaget nå. Han synes det er kjedelig å avslutte med tap.

– Jeg skulle gjerne ha spilt to kamper til og avsluttet med en finale. Det er kjedelig å reise hjem. Jeg håper resten av gjengen kan ta noen steg framover når jeg sitter hjemme og ser på, sier Jøndal.

Landin og Hansen dominerte

Danmarks keeper Niklas Landin var også avgjørende da han reddet en rekke norske skudd.

Dette betyr at denne generasjonen med norske håndballspillere fortsatt ikke har slått Danmark.

Mikkel Hansen, danskenes store stjerne, var suveren i andre omgang.

– OL skulle være en drøm for håndballgutta, men det har blitt et lite mareritt, sa NRKs kommentator Patrick Rowlands.

Nevnte Landin var en fornøyd mann etter å ha bidratt sterkt til at Danmark skal spille semifinale.

– Det var spesielt. Vi visste ikke helt hvor vi stod etter Sverige-kampen, hvor vi ikke spilte opp mot vårt beste. Vi har stor respekt for Norge, og vet de hadde mange gode spillere. De kunne gjøre det surt for oss, så vi er lettet nå over at vi skal til semifinalen, sier Landin til NRK.

STOPPET NORGE: Niklas Landin stod som en vegg i det danske målet. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Sagosen virket tent fra start, og den norske stjernespilleren satte fire mål i løpet av de ti første minuttene av kampen.

Men så gikk han på et par smeller. I løpet av fem minutter pådro han seg to utvisninger. Den siste var nok heller tvilsom, noe trener Berge uttrykte på sidelinjen.

Tøff andre omgang

Tidligere i mesterskapet har de norske tidvis slitt med å sette enkle sjanser. Det skjedde ikke i like stor grad mot Danmark.

Men likevel slo danskene tilbake i den nervepirrende omgangen, og de gikk til pause med 13-12.

Danskene tok mer og mer over i andre omgang da de fortsatte å være effektive, mens Norge gjorde noen enkle feil.

– Forskjellen er i starten av andre omgang, der Danmark er skarpere og litt mer kyniske. Mer ballsikre og så får de de to, tre, fire målene og klarer å beholde det gjennom resten av kampen, sa Tvedten

Selv om det ikke ble resultatet nordmennene håpet, har de likevel kommet historisk langt. De har ikke vært i OL siden 1972, og de hadde aldri nådd kvartfinale før i år.

Danskene skal på sin side spille semifinale. Der venter Spania.