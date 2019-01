Ble beskyldt for pinlig oppførsel under NM – nå slår Eckhoff tilbake

– Jeg skjønner at folk flest synes det er rart, men for meg var dette det eneste riktige. Jeg er veldig fornøyd med at jeg gjorde det sånn, så får de som er friske og raske stille til start i NM, så får jeg heller stille til start her, sier Tiril Eckhoff til NRK.

Hun måtte tåle kritikk da hun droppet NM del 1 på Ål forrige helg, og i stedet gikk en hard treningsøkt i NM-løypene samme dag.

– Enten går du alt, eller så må du plukke vekk noen renn, og da er det NM som har minst verdi for oss som går verdenscup, sier Johannes Thingnes Bø som heller ikke stilte til start på noen av NM-øvelsene.

STØTTER ECKHOFF: – Toppidretten i det er brutal, og av og til må vi være kyniske og velge vekk, sier Johannes Thingnes Bø. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han støtter Eckhoffs prioritering, og har blant annet droppet verdenscupstafett fordi konkurranseprogrammet er så tett. I forhold blir det å stå over NM et enkelt valg for verdenscuplederen.

– Det kan ikke være sånn at vi skal gå NM og stå over verdenscup.

– Hadde ikke gått selv

NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid var blant dem som kritiserte Eckhoff. Hun karakteriserte Fossum-jentas oppførsel under NM som «pinlig».

Den beskrivelsen er Eckhoff uenig i.

– Nå kommer disse ekspertkommentatorene og sier «det er jævlig dårlig at du ikke går», sier Eckhoff, og fortsetter:

– Hvis Halvard Hanevold hadde gått verdenscup i dag, så hadde ikke han stilt han heller. Han hadde hatt fokus på verdenscup. Han gikk ikke alt i verdenscupen, han gikk bare VM og OL og gjorde det dritbra der, så han vet veldig godt hvordan det er.

Foreslår stipendkutt

Ingrid Landmark Tandrevold var den eneste av tolv eliteløpere som stilte til start på Ål, selv om arrangøren hadde en avtale med landslaget om at de skulle stille med alle utøverne.

NRKs ekspert Halvard Hanevold sier han ikke er overrasket over det som skjedde på Ål, og at han forstår utøverne som stod over veldig godt.

MÅ TRENE: NRKs ekspert Halvard Hanevold mener behovet for en treningsperiode før konkurransene i januar gjør det vanskelig å arrangere NM da. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

Hanevold etterlyser tiltak fra Norges Skiskytterforbund med mål om å få flere landslagsløpere til å stille i NM.

– Man kan legge litt føringer fra forbundets side ved for eksempel å ha uttak rundt NM, og så kan man se for seg at deler av et løperstipend er knyttet til deltagelse i NM hvis det er veldig viktig for forbundet, sier han.

– I dag har løperne 130 000 i stipend. Kanskje kunne man hatt 110 000 som en basis, og så får man 20 000 hvis man stiller i NM.

– Måtte vært VM-uttak

– Hvis du ikke går verdenscup kan du tape enda mer enn 20 000, svarer Eckhoff til forslaget om stipendkutt.

– Hva kan man gjøre for å få de beste løperne til å stille til start i NM?

– Da tror jeg man må ha et VM-uttak. Et knallhardt regime som vi satser på. For landslagsutøverne blir det veldig hardt å kjøre fire helger på rad. Det er veldig hard belastning å gå så mange skirenn. Det blir Tour de Ski ganger to da. Det blir mange skirenn, lite hvile og mye reise, så totalbelastningen blir veldig stor.

– Er det realistisk med VM-uttak der?

– Jeg håper jo ikke det, sier Eckhoff.