Refser Tiril Eckhoffs oppførsel: – Pinlig

Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum IF) var eneste eliteløper som deltok på fellesstarten på Ål, der hun gikk inn til en andreplass bak Eline Grue. På sprinten dagen i forveien manglet profiler som Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff.

Sistnevnte gikk i stedet en femten minutters hardøkt før NM-sprinten, på stadion der de andre løperne skulle gå kort tid senere.

KRITISK: Liv Grete Skjelbreid mener Tiril Eckhoff burde prioritert NM. Foto: NRK

– Det synes jeg er pinlig. Et NM betyr ikke så mye for Tiril, men det hadde betydd utrolig mye for de andre å få konkurrere mot henne. Det er ikke godt nok, mener NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid.

Eckhoff sier hun er lei seg for å gå glipp av NM på Ål, men er ikke enig i kritikken fra Skjelbreid.

– Det er forskjell på å gå en kort kontrollert hardøkt og å gå et skirenn etter sykdom. Det er kanskje vanskelig for folk flest å skjønne, men for en som selv har drevet med skiskyting (Liv Grete) bør det være mulig å forstå.

– Jævla skuffende

Tore Bøygard er rennleder for NM og visepresident i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Han er ikke fornøyd med skiskytterstjernenes fravær, og påpeker at det var Norges Skiskytterforbund som ønsket å ha del 1 av NM nettopp denne helgen på grunn av verdenscuppause.

– Hva kan man si? Det er jævla skuffende, sa Bøygard til Hallingdølen før sprinten.

Arrangøren hadde en avtale med landslaget om at de skulle stille med alle utøverne i NM, og til NRK forteller Bøygard at de har sagt klart ifra til forbundet at de er misfornøyde.

SKUFFET: Tore Bøygard hadde blitt lovet store norsk navn til start i NM. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg skjønner at Bøygard er skuffet, sier sportssjef Odd-Bjørn Hjelmeset.

Han forteller at alle eliteløperne i utgangspunktet skulle stille, men at Johannes Thingnes Bø fikk fri fordi han må fokusere på verdenscupen sammenlagt. I tillegg skal både Synnøve Solemdal, Marte Olsbu Røiseland og Tarjei Bø ha blitt småsyke.

Livredde for sykdom

Tiril Eckhoff har vært på Ål hele helgen, og fortalte fredag at hun droppet NM fordi hun hadde hatt en dårlig jul.

SKRALL: Tiril Eckhoff håper å komme i form til verdenscupen i Oberhof neste uke. Foto: STEFAN ADELSBERGER / AFP

– Jeg har ikke fått trent det jeg vil og har vært litt «halv-skrall» og sliten etter verdenscup, så jeg må bare prioritere å trene. Det er jo verdenscup som gjelder, så jeg må prøve å komme i gang, sa hun da.

Men når hun først skulle gå en hardøkt, synes skyteekspert Ola Lunde at hun like gjerne kunne stilt til start på Ål.

– Dette må jo være den beste hardøkta de kan få før Oberhof, mente han.

– Å gå med startnummer blir ofte litt hardt, og vi er livredde for at hun skal bli syk. Tiril har gått glipp av Oberhof to år på rad, så nå ønsker vi at hun kommer seg dit, sier treneren hennes, Sverre Waaler Kaas.