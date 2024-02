Bessebergs arvtaker etterforskes av politiet: – Jeg er fullstendig sjokkert

– Jeg er fullstendig sjokkert over anklagene som er helt uten grunnlag, og jeg tilbakeviser dem alle på det sterkeste, skriver president Olle Dahlin i en e-post fra Det internasjonale skiskytterforbundet.

Svenske Dahlin har vært president i Det internasjonale skiskytterforbundet siden 2018.

Han skal nå være mistenkt for å ha inngått samme type avtale med sponsorselskapet Infornt som IBU hadde under Anders Bessebergs regjeringstid.

Den avtalen skal ha hatt en fordelaktig pris for Infront, ifølge opplysninger som ble lest opp av aktor under rettssaken mot Anders Besseberg.

Infront er en stor aktør som kjøper og selger sportsrettigheter til TV.

For IBU har de handlet reklameplass til skiskytterarrangement, som VM og verdenscup i skiskyting.

Antyder politisk spill

– Jeg vil ikke nøle med å ta noen rettslige skritt som er nødvendig for å opprettholde mitt gode navn og rykte, skriver Dahlin.

Dahlin avfeier mistanken mot ham som et komplott for å så tvil rundt Dahlins troverdighet som president.

– Jeg har ikke mottatt noen formell melding om etterforskning på dette stadiet, men er klar over den politisk motiverte spekulasjonen og insinueringene, skriver Dahlin.

Både nåværende og tidligere sjefer knyttet til Infront har både blitt avhørt og vitnet i Besseberg-saken.

Det har også Olle Dahlin.

I retten kom det blant annet fram at den tidligere Infront-tilknyttede sponsortoppen Volker Schmid omtalte Dahlin som en forferdelig person.

I TINGRETTEN: Olle Dahlin under rettssaken mot Anders Besseberg i Buskerud tingrett. Foto: NTB

Omtalt i SMS

Denne omtalen kom i forbindelse med at Schmid forsøkte å få Besseberg til å stille til presidentvalg i 2018. Dokumentasjonen fra tekstmeldinger mellom Schmid og Besseberg ble vist fram i retten.

Schmid pekte da på at Dahlin skulle stille som president i IBU i 2018.

«Det er derfor klart at bare du kan være den riktige motkandidaten,» skrev han til Besseberg.

I en annen SMS påpekte han at Olle Dahlin og Jiri Hamza, så for seg roller som president og økonomiansvarlig etter kongressen i 2018.

«Disse folkene er forferdelige og fordeler allerede jobber som om alt allerede var avgjort», skriver Schmid til Besseberg.

VITNET: Generalsekretær i IBU Matthew (Max) Cobb t.v. og Bessebergs arvtaker i IBU Olle Dahlin etter rettssaken mot Anders Besseberg i Buskerud tingrett forrige onsdag. Foto: NTB

Mener han har ryddet opp i IBU

Dahlin understreker at han ønsker å samarbeide med politiet, men føler uansett at arbeidet han har gjort etter at han tok over presidentvervet taler for at han er uskyldig.

– Siden jeg ble president for IBU i 2018, har jeg ledet en omfattende reform av IBUs styring som sikrer at organisasjonen opererer i tråd med beste internasjonal praksis og er underlagt uavhengig tilsyn fra integritetsenheten for skiskyting.

Han skriver videre at den uavhengige integritetsenheten i IBU, kalt BIU (Biathlon Integrity Unit), ikke har rettet noen mistanke mot IBUs eksisterende avtale med Infront.

– Jeg er ikke i tvil om at den østerrikske etterforskningen vil finne at dette er tilfelle og vil bevise at jeg har handlet riktig og etisk som president for IBU.

Det internasjonale skiskytterforbundet skriver dette i en generell uttalelse til NRK torsdag kveld:

«IBU er ikke i stand til å kommentere etterforskningen mens den pågår. IBU bemerker at presidenten på det sterkeste benekter forseelser av noe slag. Biathlon Integrity Unit (BIU), som representerer IBU som en potensielt skadet part i denne saken, overvåker situasjonen nøye, men har til dags dato ikke sett noen materielle bevis som kan opprettholde uetisk oppførsel fra IBU-presidenten».

«IBU vil fortsette å samarbeide fullt ut med østerrikske myndigheter i deres etterforskning».

– Ikke overraska

Presidenten i Norges Skiskytterforbund Arne Horten sier til NRK at han ikke vil spekulere i mistanken:

– Vi får avvente etterforskninga og se hva som finnes av bevis.

Horten forklarer at avtalen i sin tid gikk gjennom både styret og det interne granskingsorganet.

PRESIDENT: Arne Horten. Foto: Norges Skiskytterforbund

– Når den avtalen ble inngått var det et samlet styre som sto bak avtalen. Likedan har BIU gått god for den, sier Horten.

– Ble du overraska over etterforskningen?

– Jeg ble for så vidt ikke overraska. Det er mange som blir trukket inn etter hvert. Da får vi oversikt, slik at det ikke skal være noen tvil igjen når alt er etterforska.