– Jeg burde ha undersøkt verdien på noe av det jeg fikk, sier Besseberg under sin forklaring i Buskerud Tingrett.

Han forklarer seg nå om tiltalen mot ham. Forklaringen pågår fortsatt.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon, men erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

Påtalemyndigheten anklager ham for å ha tatt imot bestikkelser i form av prostituerte tilbudt av russere, eksklusive klokker, påspanderte jaktturer og leasingbil betalt av et selskap som skaffet markedsavtaler.

Han gjorde det klart innledningsvis at han ville vise at tiltalen mot ham ikke er riktig.

Han har ikke forklart seg for politiet siden 2021. Da nektet han å stille til flere avhør.

I Buskerud Tingrett kommenterer han nå anklagepunktene punkt for punkt.

Tiltalebeslutning mot Anders Besseberg Ekspander/minimer faktaboks Dette er tiltalebeslutning i Besseberg-saken. STATSADVOKATENE VED ØKOKRIM for perioden frem til 01.10.2015: straffeloven (1902) § 276 b første ledd, jf. annet ledd, jf. § 276 a første ledd bokstav a for seg eller andre å ha krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, herunder også i utlandet. Korrupsjonen ansees som grov bant annet fordi den er forøvd ved brudd på den særlige tillit som følger hans verv eller oppdrag og fordi den har gitt betydelig økonomisk fordel, og for perioden etter 01.10.2015: straffeloven (2005) § 388, jf. § 387 første ledd bokstav a, jf. annet ledd for å ha for seg eller andre krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag. Med stilling, verv eller oppdrag menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet. Korrupsjonen er grov fordi det særlig legges vekt på at handlingen er forøvd ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling, verv eller oppdrag, og fordi den har hatt til følge betydelig økonomisk fordel. Grunnlag: Mens Besseberg hadde bopel i Vestfossen i Norge og i sammenheng med hans verv som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (The International Biathlon Union (IBU)) krevde, aksepterte eller mottok han i perioden 2009 - 2018 følgende goder: En gang i 2011, trolig i forbindelse med styremøte nr 100 i IBU i mars 2011 i Khanty-Mansiysk i Russland fikk han en klokke av typen Omega (farge kobber/sort) fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 195 000,-

En gang trolig i april 2013, og forut for vinter-OL i Sotsji i Russland i 2014, aksepterte han tilbud om en prostituert som ble skaffet ham av fra en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Dette skjedde sannsynligvis i tilknytning til et showrenn i skiskyting i Moskva.



En gang trolig i 2013, og under et arrangement for skiskyting i Russland, mottok han en Hublot klokke av en russisk myndighetsperson i Ugra-regionen. Klokken var verdt ca NOK 70 000,-

I april 2013 i forbindelse med en reise til Tjumen i Russland ble han av russiske myndighetspersoner påspandert opphold og jakt- og fisketur ved et jakt-resort, dit han ble bragt i helikopter. Under oppholdet ble det jaktet på elg, villsvin og hjort.

I 2014 under avslutningen av verdenscupen i skiskyting i Holmenkollen i Norge mottok han en klokke av typen Ulysses Nardin (farge: sort m/skinnrem) av en myndighetsperson innen russisk skiskyting. Verdien av klokken var ca NOK 78 000,-

I oktober 2015 ble han av en myndigehtsperson i Tjumen i Russland, påspandert en jakttur til Tjumen. Besseberg mottok også gratis et trofé etter felling av en maralhjort.

I perioden 2015 til 2018 aksepterte Besseberg ved flere anledninger tilbud om prostituerte organisert og tilbudt ham av myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting. Samværet med en kvinne over flere dager og netter ble tilrettelagt for ham av slike personer ved minst to anledninger, dvs. trolig i mars 2016 i Khanty-Mansijsk i Russland i forbindelse med et IBU verdenscuparrangement, og i mars 2018 i Tjumen i Russland i forbindelse med IBU verdenscupavslutningen.

I mars 2018 i anledning opphold i Tjumen i Russland ble Besseberg påspandert av russiske myndighetspersoner jakt- og fisketur med overnatting og bevertning på et jaktresort i Russland. Under turen felte Besseberg maralhjort og villsvin.

I perioden 2009 - 2018 hadde Besseberg en stående avtale om å delta på jaktturer med eier og daglig leder i selskapet APF Marketing Services GmbH (heretter "APF"), som senere var konsulent for Infront Austria GmbH (heretter "Infront") og medlem av Infronts rådgivende organ. Jaktopphold og jakttrofeer var gratis for Besseberg og ble bekostet av vedkommende, dennes selskap eller av Infront. Jakten fant sted jevnlig én til tre ganger pr. år i Østerrike og/eller Tsjekkia på eksklusive jaktområder. Vanligvis mottok Besseberg også trofeer av dyrene han felte. APF og senere Infront hadde i denne perioden avtaler med IBU om markedsførings- og sponsorrettigheter til IBU skiskytingsarrangementer eller var i forhandlinger med IBU om slike avtaler, som Besseberg godkjente/signerte i egenskap av president i IBU.

I perioden 2011 - 2018 ved sin bopel i Norge disponerte Besseberg privat en bil av typen BMW X5 som Infront dekket leasingkostnadene for. Verdien av dette utgjorde ca. NOK 850 000. Fordelene anses som utilbørlige, og overtredelsen anses som grov, særlig pga av verdien, fordi det var manglende åpenhet om godene han mottok, fordi Besseberg ved å ta imot godene brøt den tillit som fulgte hans verv i IBU, fordi han handlet i strid med IBUs retningslinjer og fordi han i kraft av sin rolle i IBU hadde mulighet til å påvirke avgjørelser av betydning for russisk skiskyting og for APF/Infront. Påstand om inndragning, jf. straffeloven §§ 67 og 69, jf. § 75, forbeholdes nedlagt.

Rettstegning av Besseberg i retten i Hokksund. Illustrasjon: Ane Hem / NTB

Avviser prostituert-anklage

Besseberg avviste blant annet anklagepunktet om at han i april 2013 har akseptert seksuelle tjenester fra en prostituert betalt av russisk skiskyttertopp på et hotell i Moskva.

Han forteller i sin forklaring at han var på hotellrommet sitt da det banket på døren.

– Utenfor stod det en yngre, normalt kledd kvinne som jeg slapp inn på rommet, fordi jeg trodde hun kom fra arrangørkomiteen med informasjon og tidsplan om neste dag, sier Besseberg om en hendelse i 2013.

Forsvarer Christian B. Hjort og aktor Marianne Djupesland i Buskerud Tingrett. Foto: NTB

Besseberg sier han slapp kvinnen inn og gikk og la seg igjen under dyna.

Videre forklarer han at han forsøkte å snakke med kvinnen både på engelsk og tysk, men at han oppfattet at hun kun svarte på russisk.

– Jeg sa på engelsk at jeg måtte sove, sier Besseberg.

Kvinnen skal da ha ristet på hodet, sagt noe på russisk og forlatt rommet.

– Jeg mottok ingen seksuelle tjenester fra denne kvinnen, som kanskje var inne på rommet mitt i knapt 2–3 minutter, avslutter Besseberg.

Han sier han neste morgen fikk spørsmål om hendelsen fra en person i IBU.

Les også Jakten på presidenten

– Feil i avhør

Han sier deretter at han har rettet opp i det han skal ha sagt i første avhør med politiet.

Besseberg «innrømmet for politiet at han mottok tjenester fra prostituerte i tilknytning til russiske myndighetspersoner» står det i granskingsrapporten, som ble laget på oppdrag fra Det internasjonale skiskytterforbundet.

– Jeg har rettet opp dette og andre feil fra andre avhør. Jeg hadde ikke advokat til stede ved første avhør, sier Besseberg.

Han mener andre anklager om prostituerte fra Økokrim, som han kaller løse påstander da det dreier seg om et større tidsrom fra 2015-2018. Han er anklaget for ved flere anledninger ha akseptert «tilbud om prostituerte organisert og tilbudt ham av myndighetspersoner knyttet til russisk skiskyting», ifølge tiltalen.

Han omtaler et vennskap med en navngitt kvinne han ble kjent med i Russland, når han kommenterer dette. Kjennskapet oppstod i forbindelse med en middag i forbindelse med et arrangement i Russland.

Han sier han også traff henne på en avslutningsmiddag på samme tur.

– Jeg hadde ingen mistanke eller la merke til noe, som skulle tilsi at hun eller noen av de andre som vi traff under middagen var prostituerte. Like lite var det noe som indikerte at det var tilrettelagt av noen, være seg såkalte myndighetspersoner eller andre, sier Besseberg.

Anders Besseberg tilbakeviser en rekke anklager i retten. Her fra 2017. Foto: NTB

Han holdt deretter sporadisk telefonkontakt med denne kvinnen gjennom den russisk skiskyttertoppen Viktor Majgurov, fordi hun pratet dårlig engelsk.

– Så vidt jeg vet er det ikke ulovlig for en gift mann å bli kjent med en annen kvinne, sier Besseberg som tilføyer:

– Det er ganske enkelt et bekjentskap til kvinne jeg tilfeldig traff under en middag, sier Besseberg.

– Jeg bestrider derfor at jeg har gjort noe straffbart, da jeg aldri har fått eller akseptert tilbud om prostituerte.

– Ingenting vitnet om at dette var en spesielt dyr klokke

Besseberg kommenterte også flere av klokkegavene som er en del av tiltalen.

Omega-klokken som Besseberg skal ha blitt overrakt i forbindelse med hans 65-årsdag av en russisk myndighetsperson i skiskyting. Dette skal ha skjedd i Khanty-Mansijsk under VM i 2011.

Gaven på dette bildet skal ifølge Besseberg inneholde nettopp Omega-klokken han forteller at han fikk i gave fra den russiske skiskyttertoppen Sergey Kushchenko i 2011:

Anders Besseberg med en gaveeske i hånden under VM i Khanty-Mansijsk i 2011. Bak står daværende direktør i Det russiske skiskytterforbundet Sergej Kushchenko. Besseberg sier at denne gaven er Omega-klokken i tiltalen, under sin forklaring. Foto: NordicFocus

– Ingenting ved denne Omega-klokken vitnet om at det var en spesielt dyr klokke, sier Besseberg.

Det var først en stund senere at han oppdaget prisen på klokken, da han gikk forbi en tilsvarende klokke på en flyplass.

– Neste gang jeg møtte Kushchenko spurte jeg om klokken jeg hadde fått av han var av ekte gull, Han sa ja, sier Besseberg.

Han innrømmer at han burde insistert hardere på å levere denne klokken tilbake.

Byttet til seg klokke

Også en annen klokke er omtalt i tiltalen: Hublot-klokken

Dette er en klokke Besseberg skal ha mottatt av russisk myndighetsperson i Ugra regionen i 2013. Ifølge Hjort skal Besseberg ha oppfattet at han ble gitt den av en lokal ordfører under et badstubesøk.

– Dette var en klokke jeg byttet til meg fra en russer som absolutt ville ha min Adidas-klokke. Denne brukte jeg i mange år som arbeidsklokke, altså den nye jeg fikk. Den lå i kjøkkenskapet da Økokrim tok den med. Klokken var brukt da jeg fikk den i bytte, sier Besseberg.

Besseberg intervjuet av NRK hjemme i egen stue 28. oktober 2013. NRK har fått bekreftet at han rundt håndleddet har en klokke av merket Hublot. Det er en klokke av samme merke som en av klokkene i tiltalen. Foto: Skjermbilde NRK

Den tredje klokken er Ulysses Nardin-klokken. Denne skal han ha fått av den omdiskuterte russiske skiskyttertoppen Aleksander Tikhonov under verdenscupen i Holmenkollen Det er forskjellige oppfatninger av om dette skjedde i 2013 og 2014.

Besseberg forklarte at han ble forsøkt overrakt klokken av Tikhonov under en middag.

– Jeg avslo bestemt å ta imot klokken, noe som medførte at ble sint, reiste seg og sa at han skulle snakke med den norske presidenten, sier Besseberg.

Han ønsket å få levert tilbake klokka, og hadde den ved to anledninger med på verdenscup for å få til dette, uten at det skjedde.

Klokka ble deretter lagt oppå et våpenskap hjemme i Vestfossen og glemt.

– Jeg har ikke godtatt å motta en brukt klokke fra Tikhonov, og kan ikke se at jeg kan straffes for hans hjelpeløse forsøk, sier Besseberg syrlig om russeren.

– Ikke utnyttet min posisjon

I alle tilfellene bestrider Besseberg at han har gjort noe straffbart.

Besseberg forklarer seg også fortløpende om flere ulike jaktturer i Russland, blant annet med den russiske guvernøren Yakushev, i traktene ved Tyumen.

Besseberg er kjent for sin lidenskap for jakt. Her med en muflon, som finnes i sentrale deler av Europa.

– Jeg er på ingen måte en troféjeger, sier Besseberg når han forklarer sin jaktinteresse.

Han ser ikke på det å delta på jaktturer som noe straffbart.

Han forklarer seg også om forholdet til tidligere leder av selskapet APF Marketing Services GmbH, som er omtalt i tiltalen. Det var et selskap som ordnet markedsavtaler for IBU. Han sier Volker Scmid ble en god jaktkamerat som han jaktet med fra 1995 og fremover. Schmid skal senere i rettssaken vitne.

Han forteller blant annet om en jaktinvitasjon i forbindelse med sin 70-årsdag. Da fikk han tillatelse til å felle en større Muflon. Et slikt dyr er Besseberg avbildet med på bildet over.

– For meg var det en flott gave fra en jaktkamerat gjennom 20 år, sier Besseberg.

Han forklarte også tiltalepunktet om leasingbilen betalt av Infront mellom 2011-2018. Det ble betalt av Infront, som var et selskap som ordnet markedsavtaler for IBU.

– I forbindelse med bilene har jeg ikke mottatt, akeptert eller krevd tilbud i anledning stilling, sier Besseberg.

Han sier han heller ble pålagt å bruke bilene på grunn av en sponsoravtale IBU hadde med bilmerket BMW

Infront har opplyst til NRK at bilavtalen til Besseberg var vanlig for bransjen i sponsoravtaler. Selskapet har en pågående intern etterforskning av jaktturene i tiltalen. Schmid ble konsulent i Infront da de kjøpte opp APF.

Han sier at han i hele sin presidentperiode var klar over sine oppgaver og ansvar

– Jeg har heller ikke utnyttet min posisjon til private formål eller fortjeneste, sier Besseberg og legger til

– I praksis har det vært stikk motsatt.