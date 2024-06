– Motbydelig takling, skriver tidligere England-midtstopper Rio Ferdinand på X om det som skjedde rett før pause.

På det tidspunktet ledet Tyskland allerede 2–0 etter scoringer fra Florian Wirtz og Jamal Musiala.

Så gikk Ilkay Gündogan ned i feltet i store smerter, men dommer Clément Turpin vinket spillet videre. Reprisene viste at Skottland-stopper Ryan Porteous kom inn med knotter rett i ankelen til Gündogan og Turpin ble kalt bort til VAR-skjermen.

Den franske dommeren trengte da bare ett sekund eller to på å bestemme seg: Rødt kort og straffe til Tyskland.

– Se hvordan han hopper inn. Takk Gud for at det beinet ikke brakk rett av, sier TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

– Det var en skrekktakling fra Ryan Porteous. Den kan ikke forsvares, skriver The Athletic-journalist Colin Millar på X, og mener taklingen kunne forårsaket en alvorlig skade.

Foto: AFP

– Du kan ikke forsvare en slik takling. Den er skammelig, sier tidligere Celtic-spiss Chris Sutton hos BBC, og fortsetter:

– Det er en skandaløs takling. Du kan ikke takle slik, uansett hvilken epoke i fotballen man er i.

– Det er voldsom oppførsel. Det ser nesten ut til at han brekker ankelen til Gündogan, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.

Kai Havertz scoret på straffen etter og sørget for at Tyskland ledet 3–0 til pause. Til slutt endte det 5-1 til Tyskland, den største seieren i en åpningskamp i EM i historien.

Taklingen ble også et tema etter kampslutt.

– Vi er veldig heldige med at Ilkay ikke er skadet, for den taklingen var «crazy», sier Tysklands Niclas Füllkrug, som scoret vertsnasjonens fjerde mål.

SKREKKTAKLING: Gündogan skrek ut umiddelbart etter taklingen. SMELL: Gündogan ble liggende nede en stund, før han etter hvert kom seg opp og fortsatte kampen. UTVIST: Porteous fikk raskt det røde kortet etter at dommeren hadde blitt sendt til VAR-skjermen.

Jakter mesterskapsgull på hjemmebane

Hjemmenasjon Tyskland var store favoritter før kampen mot Skottland i EMs åpningskamp. De to lagene hadde møtt hverandre åtte ganger tidligere i mesterskap eller mesterskapskvalifisering, noe som hadde gitt seks tyske seirer og to uavgjorte kamper.

Skottland tok seg til EM etter å ha danket ut Norge i kvalifiseringen. I fredagens kamp ble de tidlig presset tilbake.

Vertsnasjoner som har vunnet EM Ekspander/minimer faktaboks 1964: Spania

1968: Italia

1984: Frankrike PS! Det ble også spilt kamper i den italienske hovedstaden Roma i forbindelse med EM i 2021, i et mesterskap som var spredd over store deler av Europa. Italia vant finalen på Wembley i London.

Årets EM er det 17. i rekken, etter den første utgaven i 1960. I løpet av de syv første utgavene var det tre vertsnasjoner som endte opp med å vinne turneringen, men ingen har klart det siden Frankrike vant EM på hjemmebane i 1984.

Jakten på EM-tittelen på hjemmebane har startet glimrende for Tyskland, som nå er på vei mot en drømmestart i gruppe A.

Ungguttene og veteranen herjet

Florian Wirtz var den store spilleren på det nesten uslåelige Bayer Leverkusen-laget denne sesongen. Det tok ikke lang tid før han viste seg frem i München.

Kun ti minutter var spilt da han klokt holdt igjen løpet sitt og bredsidet inn 1–0.

Få minutter senere sto det 2-0, etter en rapp avslutning av Jamal Musiala. De to 21-åringene ble med det to de yngste målscorerne for Tyskland i EM.

Samtidig er det også første gang en nasjon har to målscorere i en EM-kamp som er 21 år eller yngre, ifølge statikktjenesten Squawka.

Sentralt bak det meste sto Toni Kroos. Veteranen gjorde comeback for landslaget inn mot EM og legger opp etter sommerens EM.

MAESTRO: Toni Kroos orkestrerte det meste for Tyskland. Foto: AFP

– Det er uvirkelig hvordan Skottland bare lar Toni Kroos ligge der og styre. La han være playmaker. At Steve Clarke (Skottland-trener) ikke har gjort noe med det, det er vanskelig å forstå, sa Jesper Mathisen halvveis ut i den første omgangen.

34-åringen traff på samtlige 51 pasningsforsøk i den første omgangen.

– Kroos kommer ikke til å bomme på en pasning før han sitter i peisestua på aldershjemmet, skriver fotballekspert Lars Tjærnås på X.

Etter hvert tok også Skottland grep, men da var allerede kampen så godt som avgjort.

– I første omgang var alt feil. Vi møtte ikke opp. Vi var ikke aggressive nok. Deres kampplan funket en million ganger bedre enn vår, sier Skottlands kaptein Andy Robertson etter kampen.

Tyskland gjorde flere bytter i den andre omgangen. Niclas Füllkrug var blant dem som fikk sjansen og halvveis ut i den andre omgangen blåste han inn 4–0 med et lekkert skudd fra 14 meter.

Skottland reduserte i sluttminuttene etter et selvmål fra Antonio Rüdiger. Til stor jubel, men uten at det sørget for noe spenning inn i kampen. På overtid sørget Emre Can for et verdig punktum med et lurt skudd fra 20 meter, slik at det hele endte 5-1.

PS! Kroos ble byttet ut ti minutter før slutt. Han endte kampen med 101 vellykkede pasninger på 102 forsøk.