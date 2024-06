– Eg tenker på det ofte.

Julian Nagelsmann var berre 36 år da han i fjor fekk det ærefulle oppdraget å overta som tysk landslagssjef.

Med den rolla, og attpåtil før eit EM på heimebane, kjem det press. Men Nagelsmann har ein bagasje som gjer at han er rusta til å takle det.

Særleg éi hending har bidratt til å forme han som person og fotballtrenar.

I 2008, da Nagelsmann var 21 år, opplevde han ein personleg tragedie da faren Erwin valde å ta sitt eige liv som 56-åring.

MISTA FAREN: Julian Nagelsmann opplevde marerittet. Foto: AP

– Eit stort sår i livet

Tyskland-sjefen gløymer aldri den augeblinken han fekk beskjeden. I eit intervju med Der Spiegel opnar han opp.

– På den tida var eg på trenarutdanning i Oberhaching der eg tok C-trenarkurset mitt. Plutseleg kom kursdirektøren og ville ta ein prat. Eg spøkte og sa: «Er eg allereie for flink for dette kurset?».

Men smilet forsvann fort da han fekk den hjarteskjerande beskjeden.

Nagelsmann har seinare beskrive hendinga som «eit stort sår i livet».

TØFF ERFARING: Julian Nagelsmann mistar faren til sjølvmord. Foto: WITTERS

Faren var hemmeleg agent

Tyskland-trenaren blei tidleg klar over at far hans ikkje levde eit normalt liv.

I tenåra fekk han vite at pappa Erwin jobba lenge for den føderale etterretningstenesta som hemmeleg agent.

– Eg har ikkje lov til å seie noko meir om det, og eg veit ikkje eingong nøyaktig kva han gjorde. Men han var ikkje i administrasjonen, seier han i eit intervju med Der Spiegel.

Både Nagelsmann og bestefaren trudde Erwin var soldat før han til slutt fortalde sanninga.

Faren la ikkje igjen noko sjølvmordsbrev eller anna forklaring på kvifor han valde å gjere ein slutt på livet.

Men Nagelsmann trur det var ein kombinasjon av arbeidsmengda og allmenntilstanden hans som førte til det. Han hugsar at faren endra seg mykje mot slutten, openbert tyngde av press på jobben.

Tok ansvar etter dødsfallet

Nagelsmann vende omgåande tilbake til familiens heim etter dødsfallet og tok på seg ein heil haug av administrative oppgåver for å hjelpe til.

– Eg såg det som mitt ansvar å ta vare på ting og handtere det som følger med ein persons død, som i vårt tilfelle: å selje huset, handtere forsikringar og bilen. Eg måtte organisere alt, ting eg aldri har tenkt på før, men som måtte handterast. Å måtte gå gjennom alt dette hjelpte meg til å forsone meg med det, seier han.

UNG, MEN ERFAREN: Julian Nagelsmann er ein av dei yngste trenarane i EM, men har allereie opplevd meir enn mange av dei. Foto: WITTERS

I dag ser han tilbake på hendinga med ei sikkerheit om at han har brukt han til noko positivt.

– Det var absolutt den tristaste augeblinken i livet mitt. Eg ville sjølvsagt ha føretrekt det annleis, men til slutt hjelpte alt ansvaret meg i veksten og utviklinga mi som mann og seinare som trenar, trur han.

– Opnar auga dine

Han meiner opplevinga har gjort at han klarer å ufarleggjere toppfotballen og alle forventningane som høyrer med rolla som hovudtrenar.

– Du skjønner at det er så mykje viktigare ting i livet enn fotball. Det opnar auga dine. Det hjelper deg å ta avgjerder som andre kanskje ikkje er i stand til å ta, og som trenar står du overfor avgjerder heile tida. Du opplever og kjenner mykje press i denne jobben, men så viser privatlivet deg at det er mange viktigare ting rundt omkring, seier han.

– Eg er lidenskapeleg opptatt av fotball, men det er ikkje alt for meg. Eg elskar det, men det er ikkje liv eller død, legg han til.

SUKSESS: Nagelsmann har vunne Bundesligaen og supercupen med Bayern. Foto: AP

– Eg trur han måtte vekse opp veldig fort på grunn av det.

Det seier Heiko Niedderer til NRK.

Han har stillingstittelen «sjefreporter» i den tyske storavisa Bild, og har følgt Nagelsmanns karriere tett som både Bayern- og Tyskland-skribent.

Han meiner det er lett å sjå at den tragiske hendinga har forma han som person.

– Han blei veldig moden i ung alder. Og han snakka alltid om det òg, at han måtte vere mannen i familien og ta seg av søskena sine. Ja. Eg trur det var ei veldig stor erfaring i livet. Ikkje ein god ein, sjølvsagt, men ei erfaring, seier Niedderer til NRK på telefon frå Tyskland.

Der skal Niedderer følge Tyskland kvar dag av meisterskapen, og ha dagleg kontakt med Nagelsmann.

Han fortel at Tyskland-sjefen er ei glede å jobbe med.

– Det er nokon i fotballen som ikkje liker å snakke med media, men han er ikkje den typen. Han liker å forklare ting, og han er god til det. Da han var i Bayern, var det mykje fokus på koronavirus og vaksinar. Han måtte snakke om mange ting som var vanskelege, men han er veldig god til det, seier Bild-reporteren.

KLAR FOR EM: Heiko Niedderer skal dekke meisterskapen for Bild. Foto: Privat

– Det som gjer han spesiell

Niedderer rosar stjernetrenaren for å forstå rolla til pressa. Han meiner 36-åringen ikkje er redd for å by på seg sjølv.

– Nokre trenarar seier at dei berre ønsker å snakke om fotball, men han er ikkje sånn. Han er veldig god til å vere seg sjølv og bruke tid på å forklare vala han gjer og korleis han ser på ting. Det er det som gjer han spesiell. Han liker å forklare kva som ligg bak det han gjer.

Vinner Tyskland EM? Ja Nei Vis resultat

På spørsmål frå NRK om korleis Nagelsmann skil seg ut som trenar, svarer Bild-reporteren fort:

– Han er ein god motivator. Han har blitt berømt for å dytte spelarane i rett retning og motivere dei. Det er han framleis god på. Han held talar, har god taktikk og motiverer spelarane. Men han er også veldig god til å forklare ting for publikum. Men ein kan ikkje undervurdere at han er ein god taktisk trenar. Han har ein eigen idé om fotball.

– Korleis vil du beskrive populariteten han har hos tyskarane akkurat nå?

– Han er veldig populær. Det er sjølvsagt nokon som synest han er litt overlegen iblant. Nokon synest han snakkar for mykje og er litt for glad i si eiga stemme. Men eg trur folk liker han, for han forklarer ting veldig godt. Han er ambisiøs. Han vil ha det gøy på banen, vil spele fotball og vere angrepsretta. Dei fleste liker han.

BYR PÅ SEG SJØLVE: Julian Nagelsmann er ikkje fiendtleg innstilt til pressa, slik fleire av kollegaene hans har ein tendens til å vere. Foto: WITTERS

– Meir komplisert

Nå står Nagelsmann overfor ei av dei viktigaste utfordringane i yrkeslivet så langt, EM på heimebane.

Å vere landslagstrenar er heilt annleis enn det han har vore vant til tidlegare, fortel han.

– Det er meir komplisert å endre ting samanlikna med når du er klubbsjef. Du må snakke mykje med staben din, du må snakke med individuelle spelarar, i rette augneblinken, så det du seier verkeleg søkk inn. Du må gi beskjedane til spelarane til rett tid, så det har ein reell effekt på laget, fortel han.

– Det er mange omsyn som blir gjorde bak kulissane som publikum ikkje legg merke til, legg han til.

I EM har Tyskland hamna i det mange reknar som ei enkel gruppe og skal møte Skottland, Ungarn og Sveits.

Les også Program og TV-oversikt for fotball-EM i Tyskland

Nagelsmann er ikkje i tvil om kva det store målet er.

– Vi har sjølvsagt ein idé om å vinne turneringa. Viss vi gir alt, kan det skje. Mange ting må henge saman, slik tilfellet er for alle lag. Det er allereie ei forventning om at vi skal gjere det betre enn vi har gjort dei siste åra, og supporterane våre er spente på å ha turneringa på heimebane, seier han i eit ferskt intervju med Uefa.

Det er berre andre gong Tyskland er vertskap for eit EM.

KLAR FOR EM: Julian Nagelsmann skal føre Tyskland til EM-gull, viss alt går slik han håpar. Foto: AFP

Bild-reporter Heiko Niedderer trur ikkje Nagelsmann må føre Tyskland til EM-gull for at tyskarane skal synast han har gjort ein god jobb.

– Nei, eg trur ikkje han må vinne. Men han bør kanskje nå kvart- eller semifinalen og spele nokre gode kampar. Det er viktigare. Viss Tyskland kjem til semifinalen, men speler dritkampar, da vil folk vere skuffa. Viss Tyskland speler god fotball og gode kampar, men taper i ein tett kamp mot Frankrike i ein kvartfinale, vil folk synest det er greitt.

– Kva tenker du om sjansane tyskarane har til å vinne EM?

– Eg trur det er ein sjanse for det, særleg viss vi finn rytmen. Eg trur fansen kan vere ein stor faktor, og eg trur vi kan gå langt. Men på den andre sida, i dei siste turneringane har vi lært at vi ikkje er uovervinnelege.

Tyskland speler opningskampen mot Skottland fredag klokka 21.00. Kampen kan du høyre på NRK Sport på radio eller sjå på TV 2.