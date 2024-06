Fotball-EM starter fredag kveld med kampen mellom Tyskland og Skottland klokken 21.00. Kampen sendes på TV 2 og NRK Radio.

Allerede i februar sa Spalletti til Gazzetta dello Sport at de italienske spillerne skulle legge igjen Playstation-konsollen hjemme – og at målet var å ha suksess i EM, «ikke vinne Call of Duty».

Ifølge ESPN sa Spalletti også i mars at han trodde at en spiller hadde spilt gjennom natten og ikke sovet før nøkkelkampen mot Ukraina.

Da NRK så tok opp temaet på fredagens pressekonferanse, ble det først stille i noen sekunder.

– Du har snakket om videospill, slik som Playstation, ikke er tillatt. Hvis det er tilfelle, hvorfor er det slik?, spurte NRK.

Spalletti klødde seg litt i hodet, før han frustrert la ut på en to minutter lang monolog.

PÅ TRENINGSFELTET: Spalletti leder en italiensk tropp med forhåpninger om gode resultater i EM. Her sammen med Michael Folorunsho. Foto: AFP

– Noen ganger er jeg veldig trist og skuffet over å komme hit og bli bedt om å kommentere på ting jeg faktisk ikke har sagt. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg må kommentere på det, sier han på italiensk ifølge den engelskspråklige tolken.

Han fortsetter:

– Det jeg faktisk sa var at jeg ikke ønsker det. Vi har brukt et spill de liker som et eksempel. Men det jeg er opptatt av er at de faktisk sover om natten, sier 65-åringen.

Svaret hans har nådd ut til store internasjonale medier, som ESPN og nyhetsbyrået AP.

Se reaksjonen til Spalletti her:

Italias landslagstrener blir oppgitt over at han får spørsmål om han har nektet spillerne å spille TV-spill under EM. Det mener han at han ikke har gjort.

Har laget eget spillrom

Den suksessrike italienske treneren, som ledet Napoli til seriegull i fjor, sier han ikke bryr seg om akkurat hva spillerne gjør på fritiden – bare så lenge de faktisk sover godt om natten.

– Jeg har ikke noe mot noe spesifikt spill. Vi har til og med laget et eget spillrom, hvor det er to Playstation-konsoller av ypperste kvalitet. Alle har prøvd det og spilt der. Jeg har til og med prøvd selv!, utbryter han.

Spalletti hevder videre at han skal legge ut et bilde av spillrommet på sosiale medier, noe han foreløpig ikke har gjort.

Han gjentar imidlertid at han er opptatt av spillbruken begrenses til visse tider på døgnet.

– Jeg synes det bare er riktig for spillerne på dette nivået, som spiller viktige kamper som dette. Det er ikke akseptabelt at spillerne er våkne til tre-fire om natta. Det er ikke akseptabelt. De sier at de kan sove på morgen, men da sier vi: «Hvor har du blitt vant til det? Du må sove på natten.»

– Vi må sørge for at vi gir (spillerne) en riktig livsstil, slik at vi kan prestere på vårt beste på banen. Det er ikke sant og det ikke rettferdig å si at de ikke kan spille Playstation. Jeg har sagt at de ikke kan være våkne til tre-fire på natta. Det er noe helt annet, sier treneren.

Kapteinen: – Han kom med noen råd

Noen minutter før Spalletti entret pressekonferansen, var det Italias kaptein Gianluigi Donnarumma som satt foran pressen.

NRK spurte også da om eventuelle videospill-regler, og om de ville ha noen påvirkning på laget.

– Landslagssjefen kom med noen råd til oss, men det er ingen strenge regler på noe vis, sier Donnarumma.

Han mener rådene de har fått heller ikke vil ha noen påvirkning på spillerne.

KAPTEIN: Donnarumma på trening i Tyskland tidligere i uken. Foto: AP

– Det er viktig å finne den riktige balansen. Kanskje når du er på rommet ditt, så kan det være fint med noen spill, men det er viktig at du ikke sitter oppe for lenge. Du må sørge for at du restituerer deg, at du trener og det er det som betyr noe, sier Donnarumma.

– Etter middagen tilbringer vi tid sammen i spillrommet. Der bruker vi litt tid og letter litt på trykket. Det har skapt et virkelig godt samhold, sier kapteinen.

Italia spiller sin første kamp i EM mot Albania lørdag. Kampen starter 21.00.