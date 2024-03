– Dei fire tærne bevegar seg greitt opp, og så har du stortåa som berre heng og sleng, seier Aleksander Aamodt Kilde.

Alpinstjerna tek imot NRK i sitt splitter nye heim i austerrikske Innsbruck. Her trenar han seg opp mot eit mogleg comeback etter det dramatiske fallet i Wengen i januar.

Sidan har 31-åringen hatt meir enn nok med å komme seg tilbake på beina, og difor har han ikkje kunne garantere eit comeback som toppalpinist.

Aleksander Aamodt Kilde mistar kontrollen, og fell stygt i Wengen Du trenger javascript for å se video. Aleksander Aamodt Kilde mistar kontrollen, og fell stygt i Wengen

Tidlegare i mars var han endeleg tilbake på beina, men han har framleis ein lang veg å gå.

– Muskelsenene som bevegar tærne mine er kutta av. Dei nervane er på ein måte sydde på igjen. Det tek tid, seier Kilde og held fram:

– Eg har krafta til å gripe og trykke frå, så det er veldig bra. Når eg skal hoppe og gå, så er det heilt fint. Det er bra for ein eventuelt vidare karriere. Men å løfte tåa, og løfte tærne generelt, det slit eg med.

Sjå Kilde beskrive kjensla i beinet:

Nummen oppå foten Du trenger javascript for å se video.

– Ganske udigg

I eit intervju med austerrikske Servus TV beskreiv han stortåa som ein «jellyfish». Tåa skaper vanskar i det daglege.

– Når ankelsena bevegar seg heilt opp, så tek ho litt over. Då dett alle tærne litt ned. Så når eg går, må eg sørge for at hælen går ned, elles trakkar eg på tåa mi. Og det er ganske udigg, seier han og hald fram:

– Med sko går det veldig fint, men viss eg er berrføtt, så er det ei utfordring. I ein slalåmsko håpar eg det går bra etter kvart. Men det er det som er spørsmålet. Har det ein dårleg effekt på skikøyringa eller går det fint?

Dette, i tillegg til ei vond venstre skulder, er det viktigaste som må på plass for å komme tilbake på toppnivå for Kilde.

Fallet gav nemleg ein stor skulderskade, som var såpass spesiell at ortopeden som behandla han ikkje hadde sett liknande tidlegare.

– Det rauk så mykje inni der at også nervane i skuldra har fått eit trykk. Så skal eg framleis ha ein lynrask start, så har eg ein jobb å gjere. Men akkurat nå er det lite trykk i skuldra, seier han.

Vil trene normalt i juni

I opptreninga han no er inne i, er han opptatt av å sette seg delmål. Det inneber også å trene opp tærne og skuldra gradvis dag for dag.

Nervane i foten kan han maks trene opp ein millimeter per dag. Då tek det tid.

Viser frem skaden Du trenger javascript for å se video.

– Eg har sett meg eit mål om å vere med og trene mest mogleg normalt i juni saman med laget, seier Kilde.

Om han klarer det er ei anna sak.

– Sommaren kjem kjapt og kroppen tek den tida ho tek å «heale». Det er vanskeleg å seie korleis skaden vil utvikle seg, sidan ingen har vore med på dette før, seier han.

Landslagslege Trond Floberhaugen seier det er for tidleg å sei når Kilde vil kome tilbake, eller korleis skaden vil prege han.

– Aleksander har vore gjennom ein alvorleg skade og vi må ta ei fase om gongen. Han er framleis i eit relativt tidleg stadium når det gjeld å lækje nervar, sener og musklar, seier han og held fram:

– Vi har det fulle fokuset vårt på at Aleksander skal bli frisk igjen, og rehabiliteringa går så langt som planlagt.

Kilde takkar dei sju ortopedane og to plastiske kirurgane som behandla han i timane etter fallet, for at han framleis kan komme tilbake på toppnivå og at utviklinga går rett veg.

– Dei har gjort ein fantastisk jobb. Musklane byrjar å sjå ut som musklar igjen. Spørsmålet var om det faktisk var mogleg å få det tilbake til normalt igjen. Det ser lyst ut sånn sett, og det er digg å kjenne på.