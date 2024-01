Ekspertene skremt etter stygt Kilde-fall – fraktet til sykehus med helikopter

– Han er på vei til sykehus. Vi vil gi ut mer info når vi har bedre oversikt på status. Det vil ta litt tid, sier alpinsjef Claus Ryste til NRK.

Til Viaplay sier Ryste at Aleksander Aamodt Kilde er flydd med helikopter til den sveitsiske byen Bern der han får oppfølging. Han vil ikke gå inn på detaljer om hvordan Kilde har det, men sier:

– Det blir ikke verre enn det her. Jeg har sett mange stygge fall, men man blir ordentlig preget. Det er baksiden av medaljen i idretten vår. Det er krevende, sier Ryste.

Ikke lenge før målgang kom Kilde skjevt ut i en sving og klarte ikke å hente seg inn. Han dundret inn i sidegjerdet og ble liggende urørlig.

– Det er veldig ekkelt å se, sier NRKs ekspert Nina Haver-Løseth.

Ekspertene fikk seg en støkk da det virkelig smalt.

– Forferdelig å se

Aleksander Aamodt Kilde staket seg ut med startnummer 11 fra toppen av Wengen-bakken, og etter en lovende start der han var foran ledende Marco Odermatt, begynte Kilde å tape tid.

Etter hvert som han suste nedover, og avstanden til Odermatt økte, begynte Kilde å gjøre flere feil, og Viasats kommentatorduo poengterte at Kilde, som nylig har slitt med sykdom, så sliten ut.

Så krasjet han stygt inn i gjerdet – kort tid før mål.

STYGT: Ekspertene fikk seg en støkk da Aleksander Aamodt Kilde gikk i bakken. Foto: CLAUDIA GRECO / Reuters

Haver-Løseth tror Kildes sykdom har påvirket ham, og gjorde at han ikke klarte å stå imot kreftene mot slutten av utforen.

– Å stå imot kreftene mot slutten er hinsides i seg sjøl. Aleksander er den best trente, så det er tydelig at han er redusert. Det er ikke likt ham å gjøre en sånn feil, sier Haver-Løseth.

Produsenten i Wengen gikk kjapt bort fra å vise Kilde, som er vanlig når det kan være en stygg skade, men man rakk så vidt å se at Kilde bevegde på seg.

– Det så ikke bra ut. Fryktelig. Jeg håper det går bra med ham. Det er hardere enn man skulle tro å gå i nettet, sier tidligere alpinist Lars Elton Myhre til NRK.

Etter en liten stund ble det klart at Kilde må hentes med helikopter.

– Han beveger på seg, men det er forferdelig å se det. Vi får bare krysse fingrene for at det går bra. Dette er det verste med sporten vår, sier Viasat-ekspert Kjetil Jansrud.

FRAKTET BORT: Aleksander Aamodt Kilde pakkes inn før han ble fraktet bort fra Wengen-bakken med helikopter. Foto: CLAUDIA GRECO / Reuters

– Det er tøft å se. I dag er det tredje rennet på rad, det er for mange, det er krevende for oss. Han er den sterkeste fysisk i feltet så at han faller er ikke bra, det er ikke normalt at det er sånn, sier den franske alpinisten Cyprien Sarrazin.

Han fikk behandling i mange minutter, og rennet var avbrutt i totalt 28 minutter før det startet igjen. Da satte James Crawford utfor.

– Ser ut som Crawford er preget. Han kjører som om det er trening, sier Kjetil André Aamodt.

LÅ LENGE: Det var tydelig at det ble et kraftig sammenstøt for Kilde. Nordmannen ble liggende lenge. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Rennet pågår fortsatt, og det er fortsatt sveitsiske Marco Odermatt som leder. Norske Adrian Smiseth Sejersted kjørte inn til en foreløpig 4. plass, 2,20 sekunder bak Odermatt.

– Enormt mye følelser nå. Min beste utfor noensinne, men... sier en tydelig preget Adrian Smiseth Sejersted til Viaplay.

Marco Odermatt, som ser ut til å vinne rennet i Wengen, beskriver dagen som bittersøt.

– Det var nok en av mine beste prestasjoner noensinne. Men det er bittersøtt når man ser en venn som Aleks krasje så hardt. Jeg håper det går bra med ham selv om det ikke så bra ut, sier sveitseren til Viaplay.

Andre norske fallet

Også i går var det et stygt fall under herrenes renn i Wengen-bakken. Da var det franskmannen Alexis Pinturault som falt stygt og som ble fraktet bort med helikopter.

Tidligere lørdag ble det dramatisk under kvinnenes renn i Zauchensee. Da falt Kajsa Vickhoff Lie stygt.

Den norske 25-åringen imponerte stort med andreplass i fredagens super-G, men i lørdagens utfor havnet hun tidlig i sikkerhetsnettet.

Hun hoppet rett og slett altfor langt i løypa og greide ikke å holde seg på beina. Det samme skjedde med Lie under torsdagens utfortrening.

– Det er på samme sted som under treningen, utbrøt NRKs kommentator, Carl Andreas Wold.

Her faller hun stygt Du trenger javascript for å se video.

Preget Mowinckel

I målområdet sto lagvenninnen Ragnhild Mowinckel med hodet i hendene.

– Det ser ut som om hun gråter under brillene, sa Wold.

– Jeg tror Ragnhild fikk seg et ordentlig skremmeskudd. Kajsa er jo som en lillesøster for henne, fortsatte Haver-Løseth.

PREGET: Ragnhild Mowinckel klarte knapt å se på da Kajsa Vickhoff Lie falt. Foto: NRK

Det så imidlertid ut til å gå bra med 25-åringen etter fallet. Hun takket nei til å bli kjørt med snøskuter og kjørte ned for egen maskin.

Sofia Goggia vant rennet foran Stephanie Venier og Mirjam Puchner. Goggia fikk i likhet med Mowinckel seg en støkk da Lie havnet i sikkerhetsnettet.

– Jeg ble redd. Jeg håper hun har det bra. Det er aldri bra å falle, sier Goggia til NRK.