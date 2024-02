Kildes oppgjør: – Om jeg skal komme tilbake, må noe endres helt øverst i Skiforbundet

– Jeg er så glad i denne sporten at jeg har lyst til å komme tilbake. Men jeg merker også at om jeg skal komme tilbake, må noe endres helt øverst i Skiforbundet, sier Aleksander Aamodt Kilde til NRK.

Det er en knapp måned siden Kilde falt brutalt i Wengen. Han sitter i rullestol mens NRK møter ham hjemme i Innsbruck.

Han jobber mot å kunne gå igjen, og kanskje etter hvert komme tilbake på ski. Men det er noe som gnager på ham og stjeler fokus.

I dette intervjuet med NRK har han bestemt seg for å kaste hanskene og ta et skikkelig oppgjør med ledelsen i Skiforbundet.

Slitasjen er blitt for stor.

– Det er en ovenfra og ned-holdning hvor de tenker at utøvere kommer og går. Til slutt, så er det jo kanskje ingen som kommer fordi det er en såpass stor arroganse at folk ikke orker å ha noe med dem å gjøre, sier Kilde til NRK.

LEI: Aleksander Aamodt Kilde. Foto: Eirik Fure / NRK

Ønsker ny ledelse

Det hele dreier seg rundt landslagsmodellen og utøvernes rettigheter. Konflikten har vart i flere år. Og nå har Kilde fått nok.

– Det er tøft å tenke på at en har en organisasjon som kjemper imot deg. Nå er det fokus på det å komme seg på beina for meg. Men som sagt, så gjør ikke det situasjonen lettere, sier han.

«Arroganse», «en uprofesjonell ovenfra ned-holdning» og «null respons» er ord som Kilde bruker i sin beskrivelse av ledelsen i Norges Skiforbund.

– Jeg må si at tilliten er meget svekket fra min side. Spør du meg, så er det ganske tydelig på hva vi må endre her: Det er styret og hvordan ting blir styrt, sier han.

– Uprofesjonell

Alpinisten ønsker ikke konkret å nevne navn på hvem han vil ha ut av ledelsen, og sier at kritikken gjelder styret i generell grad.

– Det har vært en del skuffelse for å være helt ærlig. Å kjenne på en litt sånn uprofesjonell håndtering fra styret i Skiforbundet, sier han.

Han mener at de må finne personer fra utsiden som har lyst og er villige til å endre.

– Hvorfor vil det hjelpe å gjøre endringer – ettersom det allerede er gjort endringer underveis – for eksempel med Tove Moe Dyrhaug og Arne Baumann?

– Jeg tror de blir overmannet av dem som er der fra før. De klarer ikke å gjøre en endring, fordi det snakkes så veldig tydelig om at modellen som er der fra før er bra, svarer Kilde og legger til:

– Vi må ha noen med en personlighet som er villig til å kjempe for det. Da må en ta kampen. Da kan en ikke sitte der og bli en kasteball, understreker Kilde.

SVARER: Ola Evjen er komiteleder for alpint og sitter i skistyret. Foto: NTB

NRK har lagt frem Kildes uttalelser og påstander for Norges Skiforbund.

I en e-post, formidlet via kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff, kommer skipresident Tove Moe Dyrhaug og komiteleder for alpint Ola Evjen med en felles uttalelse:

«Utøverne er det viktigste vi har, og vi går på jobb for dem hver dag. Derfor er Aleksander invitert til å sitte i utvalget, og vi skal lytte til ham og de andre utøverrepresentantene når vi sammen skal se på hvordan landslagsavtalen kan moderniseres. I utvalget skal det være takhøyde slik at alle kan snakke åpent om problemstillingene som Aleksander tar opp. Alt må på bordet slik at utvalget kan levere en mest mulig omforent innstilling til Skistyret.» står det i uttalelsen.

Konflikten mellom skistjernene og Norges Skiforbund Etter lang tids uenighet mellom alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo på den ene siden, og Norges Skiforbund (NSF) på den andre siden, kom forbundets eget lovutvalg med en uttalelse som ga utøverne full seier striden om bilderettigheter. Uttalelsen sa at utøverne og NSF måtte bli enige om i hvilket omfang forbundet skulle få bruke utøvernes bilderettigheter i kommersielle avtaler.

Utøverne forventet at partene sammen skulle forhandle frem en ny landslagsavtale som var i tråd med lovutvalgets uttalelse i 2022.

Styret i Norges Skiforbund vedtok en «standard landslagsavtale for sesongen 2023/24». I møteprotokollen står det beskrevet at det ble gjort enkelte justeringer på bakgrunn av både tilbakemeldinger fra utøverne og lovutvalgets konklusjon.

Utøverne fikk landslagskontrakten for kommende sesong fremlagt. I kontrakten hadde Skiforbundet sett bort fra lovutvalgets konklusjon, ifølge utøverne. Samme måned takket Johannes Høsflot Klæbo nei til landslagsplass.

Daværende generalsekretær Øistein Lunde holdt et nytt orienteringsmøte angående landslagskontraktene for skistyret. Tidligere i juni uttalte Lunde i flere mediesaker at han mente at Skiforbundet hadde tatt hensyn til både utøverne og lovutvalget.

Andreas Ekker, leder av Skiforbundets lov- og påtaleutvalg (LPU),orienterte styret om prosessen rundt landslagsavtalene sett fra lovutvalgets perspektiv. Senere samme måned kom Ekker med et konkret forslag til landslagsavtale med en ordlyd som utøverne skulle ha godkjent.

Styret vedtok at det skulle rettes en henvendelse til Norges idrettsforbund (NIF) for «vurdering av tolkningsspørsmål knyttet til aktuelle bestemmelser i NIFs lov». I referatet står det at styremedlem Kristin Gjertsen argumenterte imot: «Vi er som styre gjort klar over at landslagsavtalen slik den foreligger nå, etter LPUs vurdering ikke er i tråd med lover og regelverk. Vi har lite å vinne på forlenget konflikt, og det finnes gode, alternative løsninger.»

Lucas Braathen annonserte at konflikten har tatt knekken på både gleden og motivasjonen hans, og at han derfor avsluttet skikarrieren.

Lovutvalget til Norges Idrettsforbund (NIF) kom med sin konklusjon. Også der fikk utøverne støtte.

Styremedlem Kristin Gjertsen sendte en beklagelse til utøverne etter at forslaget hennes om offentlig unnskyldning ble nedstemt. Vis mer

– Møter veggen gang på gang

Kilde forklarer at han uttaler seg på vegne av alpinistene og enkeltutøvere i andre grener som er svært kritiske til landslagsmodellen. De mener den er utdatert.

– Hva har dere gjort for å forsøke å etablere en dialog her?

– Vi snakker om tre år hvor vi har gått frem på de måtene vi føler har vært veldig bra og konstruktive. Og vi har bare møtt veggen gang på gang. Det er en frustrasjon vi sitter igjen med, forklarer han.

Han hevder å ikke ha fått svar fra skipresident Tove Moe Dyrhaug eller generalsekretær i NSF Arne Baumann på flere måneder.

– Jeg har forsøkt å ha noe kontakt med de. Vi har hatt noe mail-korrespondanse i november. Og siden det – for å være helt nøyaktig – 28. november, så har det vært helt stille, sier Kilde.

«Utøverne og våre sponsorer er viktige for Skiforbundet, og disse er godt representert i utvalget. Vi vil fortsette dialogen om dette med Aleksander direkte med han i utvalget.» står det i e-posten fra Dyrhaug og Evjen.

LEDELSEN I SKIFORBUNDET: Generalsekretær i Norges Skiforbund Arne Baumann og skipresident Tove Moe Dyrhaug. Foto: Montasje NTB

Kilde sier mangelen på respons fra forbundets del har kostet, og påvirket ham i stor grad inn mot årets sesong.

– Jeg vil ikke si at det har vært en direkte konsekvens inn mot fallet i Wengen. Det tror jeg det var andre årsaker til, men at det har vært en totalpakke inn mot sesongen som har vært litt for mye – det skal en ikke utelukke, sier han.

Konflikten

Kort fortalt handler konflikten om utøvernes markedsrettigheter og landslagsavtalen. Nærmere bestemt råderetten over egne bilder og bildebruk.

– Det er veldig tydelig at det er det vi ønsker, sier Kilde.

Han trekker frem denne konflikten som en av hovedgrunnene til at tidligere alpinist Lucas Braathen valgte å legge opp tidligere i høst.

I november kom lovutvalget i Norges idrettsforbund med en uttalelse vedrørende utøvernes rettigheter.

Utøvernes advokat, Pål Kleven, tolket uttalelsen slik:

«Vi konstaterer at NIFs lovutvalg bekrefter det utøverne har hevdet hele tiden, og som også Skiforbundets eget lovutvalg har konkludert med, nemlig at utøverne eier sine egne image rights og at Skiforbundets bruk av disse rettighetene derfor må avtales nærmere mellom partene».

Men ifølge Kilde er det lite som har skjedd siden den gang.

– Vi er veldig konstruktive i fremgangsmåten vår, og når det er null respons tilbake, så er det kjedelig å kjenne på.

– Jeg har maks fem år igjen av min karriere, og vet at når jeg er ferdig, så er inntektene mine ferdig. Derfor er vi inne på det med bilderettigheter. For meg som har mulighet til å ha sponsorer på utsiden uten å være alpinisten Aleksander, og ha muligheten til å legge ut et innlegg og få for eksempel 200.000 kroner.

– Snakker vi ikke her mange millioner?

– Det kommer an på hvordan du er som person og hva verdien din er. Så jo, det er snakk om millioner i den forstand.