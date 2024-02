– Det er en uklar situasjon med skaden. Jeg er ganske positiv på at det kommer til å ordne seg til slutt, det spørs bare hvor lang tid det tar. Det er for tidlig å si om jeg kan kjøre sånn jeg vil og vinne renn igjen, men jeg har håp og jeg vil komme tilbake og drive med det jeg elsker og forhåpentligvis være konkurransedyktig igjen.

– Men akkurat nå handler det om å komme seg på beina, å klare og faktisk gå og ta det dag for dag.

Det forteller en åpenhjertig Aleksander Aamodt Kilde på et digitalt pressetreff torsdag formiddag. Han ble spurt om han er sikker på at vil og kommer til å returnere til alpinbakken og fortsette karrieren som alpinist.

– Rakk ikke å ha dødsfrykt

– Jeg velger å ikke svare på om jeg er usikker på om jeg kommer tilbake til toppnivå, eller om jeg kan stå på ski i det hele tatt. Det er vanskelig å si noe om min situasjon om et år, fordi det er nerver involvert som må bli bedre, sier Kilde videre.

Foto: CLAUDIA GRECO / Reuters

Etter det stygge krasjet i Wengen skrev Mikaela Shiffrin på sosiale medier at «han er heldig som i det hele tatt er i live». På spørsmål om han noen gang fryktet for livet, svarer Kilde:

– Det blir en sånn overlevelsesmekanisme når man ligger der. Men jeg hadde så vondt i skulderen at det var det eneste jeg tenkte på. Jeg var i gode hender, så var aldri usikker på om jeg kom til å overleve. Jeg mistet mye blod. Det er skummelt i en sånn situasjon. Det Mikaela skriver er for så vidt sant, men jeg rakk ikke å ha dødsfrykt.

– Mye smerte

Det har snart gått tre uker siden Kilde falt stygt i den siste svingen under et utforrenn i Wengen. 31-åringen mistet balansen før den siste svingen og krasjet knallhardt inn i sikkerhetsnettet. 28 minutter tok det fra han krasjet til han ble hentet med helikopter og fraktet til sykehus.

Aleksander Aamodt Kilde mister kontrollen, og faller stygt i Wengen Du trenger javascript for å se video. Aleksander Aamodt Kilde mister kontrollen, og faller stygt i Wengen

Der fikk han konstatert et dypt kutt i leggen og en skulder ute av ledd. Han ble operert for begge deler. Han ble operert på et sykehus i Bern før han senere ble flyttet til Innsbruck, og NRK fikk bekreftet fra landslagslege Marc Strauss at Kildes sesong var over.

– Det har vært et par interessante uker. En vanskelig tid, med mye smerte. To operasjoner på to forskjellige steder som gikk bra. Prognosene sier at jeg kommer til å bli ok, men det kommer til å ta tid. Det har vært krevende, men jeg smiler og ser frem til flere og nye utfordringer, sier Kilde.

Mye tid med kjæresten

Siden fallet har han måttet ta livet ordentlig med ro, og mens han selv måtte holde senga fikk han se kjæresten Mikaela Shiffrin også falle stygt. Det ble heldigvis ikke like dramatisk for den amerikanske alpinstjernen, og den siste tiden har de to fått tilbringe mye tid sammen ettersom de begge er ute med skade.

Foto: Instagram.com/Akilde

– Det er ikke en situasjon vi vil være i på denne tiden av året, innleder Kilde, og fortsetter:

– Vi vil kjempe om seirer på ulike steder, men ting skjer i denne sporten. Det er en risikabel sport og vi kjenner risikoen ved å krasje. Men det har vært veldig fint å få tilbringe en del tid sammen. Det er også litt dumt å være i denne situasjonen der vi begge er skadet. Det positive er at vi får tilbringe tid sammen.

Kilde forteller at han så Shiffrins fall fra sykestua. Han beskriver det som ubehagelig.

– Den var tøff, hun er en råtass. Hun kom seg ganske fint ut av det og hun er i gode hender hun også, så vi kommer sterkere tilbake, sier Kilde.

Dersom alt går som planlagt og Kilde gjør comeback i de bratte bakkene er han ikke bekymret for at kjøringen hans skal bære preg av skaden.

– Jeg tror jeg kommer til å overvinne frykten for å krasje rimelig greit. Jeg har krasjet før, sier 31-åringen.