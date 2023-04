Her snakker idrettspresidenten usant i NRK-intervju: – Urovekkende

– Det har ikke vært tilfellet. Det avviser jeg på det sterkeste.

Slik svarer idrettspresident Berit Kjøll på NRKs spørsmål om hvorfor Norges idrettsforbund (NIF) lot en varsler løse oppgaver knyttet til egen sak.

Det har nemlig idrettsforbundet fått sterk kritikk for.

Idrettspresidenten avviser at det har skjedd, til tross for at NRK har dokumentasjon på at varsleren faktisk har løst oppgaver knyttet til saken, noe NIF er klar over.

– Urovekkende

NRK har siden mandag forrige uke forsøkt å få svar på om hun står for denne uttalelsen, om hun ville ha svart det samme igjen, eller om hun ville ha latt vedkommende løse de samme oppgavene igjen. Det har ikke idrettspresidenten svart på.

I stedet svarer hun:

– Som opplyst på åpen time fredag 31. mars så har ikke varsler deltatt i saksbehandling eller håndtering av varslingssaken. Varsler var fram til 14. mars i full jobb og utførte da ordinære arbeidsoppgaver.

Saken oppstod etter at en ansatt i idrettsforbundet meldte inn et varsel på et styremedlem. Varselet ble sendt inn i desember, og saken ble regnet som avsluttet 31. mars.

Jan Hendrik Parmann, president i Norges Basketballforbund, er ikke imponert over måten Kjøll svarer for seg.

– Hvis dette stemmer, så er dette urovekkende, sier han til NRK.

LITE IMPONERT: Jan Hendrik Parmann, president i Norges Basketballforbund. Foto: Brynjar M.M. Osgjerd / NRK

– Hvordan synes du NIF har kommet ut av denne saken?

– Hvis det som påstås her stemmer, så er dette noe som helt klart svekker tilliten og handlekraften til organisasjonen vår, og jeg forventer at så vel Kontrollkomiteen som Valgkomiteen går hele denne saken skikkelig i sømmene frem mot idrettstinget.

– Ytterst merkelig påstand

NRK har gjentatte ganger, over lengre tid, forsøkt å få konkrete svar fra idrettspresidenten i forbindelse med denne saken.

Disse spørsmålene har ikke NRK fått svar på:

Hvorfor svarte Kjøll «det har ikke vært tilfellet. Det avviser jeg på det sterkeste», på spørsmål om hvorfor NIF lot varsleren jobbe med oppgaver knyttet til varslingssaken, med tanke på at hun var vel vitende om at det faktisk hadde skjedd?

Ville hun ha svart det samme igjen?

Og ville hun ha latt vedkommende løse de samme oppgavene igjen?

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt reagerer kraftig på både uttalelsen og kommunikasjonsstrategien.

– Dette er en ytterst merkelig påstand fra idrettspresidenten, når vi har dokumentasjon på at det hun sier overhodet ikke stemmer. Som også er dokumentasjon hun nødvendigvis har tilgang på. Dette blir enda mindre tillitvekkende når hun faktisk gjentar dette, som mest av alt fremstår som ren bløff, sier Saltvedt.

Foto: Martin Leigland / NRK

Den ansattes involvering inkluderer ikke behandlingen av selve varselet, og vedkommendes oppgaver har ikke betydning for utfallet av behandlingen.

– En dårlig spøk

Stjerneadvokat Jan Fougner, som hjalp Norges idrettsforbund med å behandle saken, sto ved siden av Kjøll under en pressekonferanse rett før påske som handlet om varslingssaken. Hun påstod at advokaten var der på ren dugnad.

Temaet var blant annet pengebruken i den mye omtalte varslingssaken, og Kjøll hadde nettopp forklart at saken var lukket, og at det var satt strek for juridisk bistand.

– I dag tar han seg ikke betalt, svarte Kjøll på NRKs spørsmål under presseseansen.

Det var usant.

– Hva synes du om at Kjøll under «åpen time» sa at Fougner jobbet gratis den dagen?

– Hvis det ikke stemmer, så er det selvsagt alvorlig, sier basketpresident Parmann.

Saltvedt biter seg spesielt merke i reaksjonen til Fougner i intervjuet, der han står ved Kjølls side.

– Jan Fougner virket såpass overrasket over Kjølls svar, at jeg må innrømme at jeg tenkte allerede da at dette virket mest av alt som en hvit løgn. I ettertid har jeg blitt mer usikker. Ikke på om det var en løgn, men mer på hvor hvit den egentlig var, sier Saltvedt.

Etter NRKs publisering onsdag kveld kommer Kjøll med følgende erkjennelse:

– Dette ble sagt med et glimt i øyet, jeg erkjenner at dette var en dårlig spøk. Den juridiske bistanden fra Wiersholm ble avsluttet per fredag 31. mars.

Ville ikke svare på om hun snakket sant

Kjøll lovet full åpenhet fremover. Likevel ville hun først ikke besvare NRKs spørsmål om hvorfor hun sa at Fougner ikke tok seg betalt.

Kjøll svarte heller følgende:

– Det er helt riktig som referert at juridisk bistand til idrettsstyret opphørte i forbindelse med avslutning av saken fredag 31. mars.

Det tok over en uke fra hun ga det sitatet, til hun korrigerte seg og erkjente at det var en spøk.

I juni er det idrettsting og valgkomiteen har foreløpig ikke konkludert med om de vil støtte Kjøll. Zaineb Al-Samarai har sagt at hun stiller som motkandidat.