Professor-utspill gir Bendiksen større forklaringsproblemer

Det anabole steroidet clostebol har så langt blitt viet mye oppmerksomhet under forhandlingene i dopingsaken mot Therese Johaug.

Johaug har forklart at hun hverken så dopingadvarselet eller merkingen av clostebol, men at hun dobbeltsjekket med daværende landslagslege Bendiksen, som forsikret henne om at ingen stoffer sto på dopinglisten.

Her hilser dommer Ivar Sølberg på Therese Johaug før forhandlingene startet onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bendiksen, som forklarer seg torsdag, fortalte på pressekonferansen i oktober at han registrerte «clostebol acetat», men at han ikke klarte å koble det mot et forbudt stoff på Wadas liste.

Farmasi-professor Jo Klaveness var imidlertid tydelig fra vitneboksen på at ordet «bol» skal være en kraftig vekker for fagfolk.

– Gir assosiasjoner

Dommer Ivar Sølberg spurte om det er gitt at stoffet er et anabolt steroid hvis det slutter på «bol».

– Jeg kan ikke komme på noe virkestoff som slutter på «bol», som ikke er et anabolt steroid her og nå, forklarte professoren.

Klaveness understrekte at navn på stoffer ikke er en tilfeldighet, men at det samtidig er mange steroider som ikke har «bol» i navnet.

– Hvis man som fagmann ser noe med «bol», er det i hvert fall nærliggende å tenke anabol, sa Klaveness.

Da brøt Johaug-advokat Christian Hjort inn.

– Spørsmålet, som dommeren reiser, er at når du ser «bol» som fagmann, så vil det gi assosiasjoner til anabole steroider?

– Ja, svarte professoren.

Fant ingen forklaring

Johaug og Hjort ble også presset av dommeren på hvorfor langrennsløperen ikke oppfattet «bol».

Selv om Johaug ikke undersøkte beskrivelsene på pakning og tube, mener Hjort at Johaug oppfylte sin plikt til å undersøke ved å forhøre seg med Bendiksen.

Hjort påpekte at et enkelt søk ville avslørt innholdet, men hvis Johaug hadde oppfattet noe mistenkelig, ville hun undersøkt det nærmere ved å spørre Bendiksen.

Landslagslegen, som leste og vurderte clostebol, har ikke klart å forklare hvordan han unngikk varsellampene.

– Jeg har studert mye dag og natt de siste åtte dagene. Hvorfor klarte jeg ikke å finne ut av det? Det kan jeg faktisk ikke gi dere noen veldig god forklaring på, sa Bendiksen i oktober.

Bendiksen har ikke gitt intervjuer siden pressekonferansen, men landslagslegen har forklart for Antidoping Norge at han var i en stresset situasjon både på jobb og privat med sykdom i nær familie, ifølge VG.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner mener likevel det er en nærmest umulig svikt når Johaug i tillegg spør ham direkte.

Torsdag åpner forhandlingene med den tidligere landslagslegen i vitneboksen.

– Han må forklare hvordan han kunne overse «bol»-betegnelsen på pakningen og tuben, og det røde forbudsskiltet på hvit bunn. Det er jo nesten uforståelig, sier Kjenner.