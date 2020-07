Bekreftet: City vant frem – får delta i mesterligaen

I februar konstaterte de europeiske fotballforbundet (Uefa) at City hadde brutt det økonomiske regelverket Financial Fair Play (FFP). De bestemte seg for å utestenge Manchester-laget fra mesterligaen i to år.

City anket saken sin til Cas, som i dag konkluderte med at klubben ikke har brutt FFP-regelen, skriver de i en pressemelding.

Les klubbens og Uefas svar på dommen lenger ned i saken.

Videre skriver Cas at City har overtrådt artikkel 56 i FFP og at klubben må betale en bot på 10 millioner euro til Uefa.

Samtidig som de påpeker at klubben ikke har samarbeidet med Uefa i etterforskningen.

Ønsker avgjørelsen velkommen

Manchester City skriver i en uttalelse at juristene deres er i ferd med å sette seg inn i avgjørelsen nå, men at de i mellomtiden «ønsker avgjørelsen velkommen som en validering av klubbens stilling, og for bevismaterialet som ble lagt frem».

I 2008 tok den rike sjeiken fra De forente arabiske emirater, Mansour bin Zayed Al Nahyan over som eier av Manchester City. Sjeiken spyttet inn enorme summer i klubben de første sesongene.

Før 2010/2011-sesongen ble de nye økonomiske reglene innført. Plutselig økte sponsorinntektene fra de nasjonale flyselskapet i De forente arabiske emirater, Etihad, fra 8 millioner euro til 67,5 millioner euro.

Eier Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan (t.v.) overtok som City-eier i 2008. Her sammen med tidligere konsernsjef i City, Garry Cook. Foto: Phil Noble / Reuters

Ifølge interne e-poster som Der Spiegel har fått tak i, var de snaut 60 ekstra millionene, penger som sjeik Mansour betalte via flyselskapet. City har hele tiden hevdet sin uskyld.

Målet med FFP, i veldig korte trekk, er blant annet å sørge for at fotballklubber ikke bruker mer penger enn de faktisk tjener.

På den måten skal man hindre at rike investorer spytter inn penger i klubbene, og at lagene kjøper seg suksess med dyre overganger og høye lønninger.

– Et kraftig nederlag for Uefa

Uefa ser ikke ut til å ha mye å si om avgjørelsen foreløpig. De skriver i en pressemelding at de noterer seg at det ikke ble funnet nok tilstrekkelig bevis, og legger til:

– I løpet av de siste årene har FFP spilt en betydelig rolle i å beskytte klubber og hjelpe dem med å bli økonomisk bærekraftige, og UEFA og ECA vil forbli forpliktet til prinsippene.

Og mandagens dom i Cas vil kunne bety mye for FFP i årene som kommer.

Hallgeir Gammelsæter underviser blant annet i Sport Management ved høyskolen i Molde. Foto: Høgskolen i Molde

Det fordi dommen vil kunne sette en standard for hvordan de økonomiske reglene nå vil bli etterlevd.

Professor i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved høyskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter, sa følgende om en frifinnelse før avgjørelsen ble tatt i Cas i dag.

– Hvis de taper, er det etter mitt skjønn et kraftig nederlag for Uefa og for så vidt andre styresmakter innenfor fotballen, uttalte Gammelsæter mandag formiddag.