Det kan fint skje.

Akkurat nå virker det rart at Erling Braut Haaland skal forlate Manchester City, som møter Real Madrid i mesterligaen tirsdag kveld. Han tjener fett, scorer mål og vinner titler.

Men med årene har det tårnet seg opp sitater, reportasjer og teorier som bygger opp under en mulig overgang til Real Madrid.

Her er fire grunner til at Haaland kan ende opp i Spanias hovedstad.

«Man vet aldri»

Den første grunnen er et sitat fra Haaland selv.

For fem uker siden ga Haaland en pressekonferanse hvor han kunne knust ryktene om en overgang til Real Madrid. Selv om Real Madrid aldri sier noe offentlig om interesse for spillere, lekker intensjonene ut i de to Madrid-baserte sportsavisene, Diario AS og Marca, som har publisert forsider om Haaland siden 2019.

Selv da City signerte Haaland i 2022, pratet avisene videre om «Operasjon Haaland», hvor Real Madrid sikrer seg jærbuen til slutt. Denne forsiden er fra i fjor.

FORSIDE: Slik så sportsavisen Diario AS sin forside ut 22. mars i fjor. Foto: Faksimile / AS

På pressekonferansen fikk Haaland spørsmål om sin fremtid og ryktene rundt Real Madrid. Haaland sa klart og tydelig at han var svært fornøyd i City.

Men så la han til:

– Man vet aldri hva fremtiden vil bringe.

Et typisk svar fra spillere som vil holde mulighetene åpne.

Minner om Ronaldo

Den andre grunnen er et sitat fra far og rådgiver Alfie Haaland.

Alfie pratet om sønnens fremtid i en dokumentar laget av Viaplay i 2022, like før sønnen signerte for City.

– Jeg tror at Erling har lyst til å teste seg i alle ligaer. Og hvor mange år kan du være i hver liga? Du kan være i tre-fire år, maks tre kanskje. Han har to og et halvt år i Tyskland, og så skal du være to og et halvt år i en annen klubb ... England, Spania, Italia, Frankrike, ikke sant?

– Det er jo ikke sikkert det blir sånn som det, men jeg tror han har lyst til å teste seg i de store ligaene. Det tror jeg absolutt, sa Alfie.

Sitatene gir ikke inntrykk av en fyr som blir i City for alltid.

PRESSEKONFERANSE: Erling Braut Haaland har ikke vært på mange pressekonferanser for Manchester City, men stilte opp før lagets møte med FC København i starten av mars. Foto: Reuters

Haaland har hoppet videre fra sine siste tre klubber – Molde, Salzburg, Dortmund – innen tre år.

Og mens City som regel klarer å holde på sine stjerner, har ingen av dem vært så ettertraktet som Haaland. Selv om Haaland ble født i England og har en far som spilte for City, er han heller ikke knyttet til klubben på samme måte som, la oss si, Lionel Messi og Barcelona.

Haaland minner mer om Cristiano Ronaldo, som ville erobre flere verdener, og som forlot Manchester United for nettopp Real Madrid.

Klausulene

Den tredje grunnen er mediene som skriver at Haalands drøm er Real Madrid.

Vi snakker om troverdige medier.

The Athletic er den største og mest ressurssterke nettsiden om fotball, og har skrevet flere ganger at Real Madrid er et mål for Haaland.

De rapporterte i fjor at Haalands kontrakt hadde en klausul som lot ham forlate i City nå i sommer for ca. 2 milliarder kroner om suksesstrener Pep Guardiola skulle dra. Denne klausulen, skriver The Athletic, ble kansellert da Guardiola forlenget sin kontrakt til 2025.

Men klausulen forteller oss at Haaland vil holde muligheten for en overgang åpen.

MEDSPILLERE? Erling Braut Haaland og Vinicius Junior er blant de beste spillerne i verden. Om noen år kan de spille sammen i Real Madrid. Foto: Reuters

Samme nettside hevder at flere klausuler i Haalands kontrakt vil tre i kraft de neste årene, uten at de kan si hva de dreier seg om.

Disse rapportene er i tråd med hvordan Haaland har regissert sin karriere. Både i Salzburg og Dortmund hadde Haaland klausuler som lot ham forlate klubben på forhåndsbestemte tidspunkt for lave summer.

Han har alltid krevd kontroll over sin egen fremtid, og fått det.

Vinduet i 2025

Den fjerde grunnen er rapportene fra spansk presse.

Både Diario AS og Marca har lenge hevdet at Haaland har en klausul som lar ham forlate City nå i sommer. Marca skriver at det finnes to klausuler: En for 2024 og en for 2025.

Guardiola har benektet dette, og det er generelt vanskelig å si hvor alvorlig man skal ta det Spanias sportsaviser skriver. Noen ganger har de verdifull informasjon fra innsiden av klubbene. Andre ganger kommer de med tynnere argumenter.

Som for eksempel at Haaland eier en villa på den spanske sørkysten i Marbella, eller at hans venn fra Dortmund, Jude Bellingham, spiller i Real Madrid ...

... eller at Haaland ikke ble kåret til verdens beste spiller for 2023.

BALL: Haaland har fått med seg mange kampballer hjem etter å ha scoret hat trick. Han står med fem hat trick i Premier League siden han ankom for drøyt halvannet år siden. Foto: Reuters

Avisene sikter til Fifa-prisen «The Best» som gikk til Lionel Messi i januar. Da Messi vant, ble kameraet rettet mot Alfie, som trakk en overrasket mine i salen. Diario AS mener å ha pratet med kilder nær Haaland som har nevnt behovet for å «dra til en klubb som Real Madrid» for å øke sjansen for å vinne slike individuelle priser.

Her er vi inne i en tåkete verden full av teorier og politikk. Ingen har bekreftet at denne rapporten er sann, og det virker usannsynlig at Haaland tenker slik.

Men Diario AS har et poeng når de nevner 2025 som vindu for en mulig overgang.

Den sommeren løper Guardiolas kontrakt ut, og han vil da ha vært i City i ni år. Haaland vil ha vært der i tre år, som omtrent er i tråd med det Alfie har sagt. Og rundt den tiden forventer eksperter en dom i saken mellom City og Premier League, hvor ligaen anklager klubben for brudd på mer enn 100 regler.

Om City er skyldige, risikerer de nedrykk. Det frister neppe Haaland.

Dårlig plass

Det finnes også faktorer som reduserer sjansene for en overgang.

Guardiola kan bli i City i lang tid. City kan bli frikjent i saken med Premier League.

Og så har vi Kylian Mbappé.

Den franske kometen har stått øverst på Real Madrids ønskeliste i syv år. De fikk ham nesten i 2022, før han ble værende i Paris Saint-Germain, men nå er han igjen nær en overgang, og om han tar turen, spørs det om Real Madrid trenger Haaland.

Real Madrid har allerede verdens beste samling av unge angripere: Jude Bellingham, Vinícius Júnior og Rodrygo, pluss Endrick, det 17-årige megatalentet som kommer fra brasilianske Palmeiras nå i sommer.

Med Mbappé på lasset er det lite plass til Haaland, både på banen og i budsjettet.

STJERNE: Kylian Mbappé har vært ryktet til Real Madrid i en årrekke. Er det plass til dem begge i Real Madrid? Foto: Reuters

I Viaplay-dokumentaren var Mbappé allerede en faktor for Alfie, som pratet om at Real Madrid kanskje ikke trengte en spiss om de hentet franskmannen.

Men Diario AS har skrevet at Haaland er en prioritet for Real Madrid uavhengig av om Mbappé hentes eller ikke. Dessuten holder Mbappé fortsatt kortene tett til brystet, og om han kommer, kan han spille på en av kantene, med Haaland sentralt.

Så det finnes mange elementer som gjør fremtiden usikker. Mye tyder på at Real Madrid og Haaland tenker på hverandre.

De gjør begge lurt i å holde døren åpen.