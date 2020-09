Graham Hansen langer ut mot Uefa: – Pisser på idretten vår

Det er ikke mer enn noen uker siden Caroline Graham Hansen og Barcelona spilte semifinale i mesterligaen.

Tapet for Wolfsburg var tungt, særlig fordi hun synes Barcelona spilte best. Men det sportslige nederlaget respekterer hun. Det hun derimot ikke har klart å legge bak seg, er opplevelsen av forskjellsbehandling.

– Det er ikke alltid sånn at det beste laget vinner og det er helt greit. Men jeg synes ikke det er greit at man har en turnering hvor vilkårene ikke er like i alle kampene, sier Hansen i intervju med NRK.

TUNGT: Caroline Graham Hansen måtte se drømmen om mesterligagull ryke allerede i semifinalen. Foto: SERGIO PEREZ / Reuters

Fikk ikke videoteknologi

For første gang skulle videodømming, VAR, brukes i kvinnenes mesterliga slik som i herrenes. Forskjellen var at videodømming var tilgjengelig i samtlige herrekamper, mens den samme teknologien kun fantes under kvinnenes mesterligafinale.

Det mener Hansen er uforståelig og urettferdig.

– Det er selvfølgelig kjipt at Uefa velger å ha VAR i finalen, men ikke i de andre kampene, som på en måte er litt å pisse på vår idrett, sier Hansen.

TAPTE: Graham Hansen mener VAR kunne blitt utslagsgivende for resultatet mot Wolfsburg. Foto: Gabriel Bouys / AP

Hun mener det kun er snakk om «småpenger» for Uefa å punge ut for at kvinnene også skal ha VAR i mesterligaen.

– Det går kun på at de har valgt å gjøre det lett for seg selv. Og tenker null på hva som er riktig for fremstillingen av vår idrett. Det synes jeg er utrolig kjipt å sitte å se på, og ikke få gjort noe med.

NRK har ikke lykkes å få Uefa til å kommentere kritikken fra Hansen. Forbundet er fremlagt synspunktene til den norske spilleren.

VAR: Video Assistant Referee blir brukt i de store fotballigaene og i mange mesterskap. Foto: JAN WOITAS / AFP

– Diskriminering

Da Barcelona møtte Wolfsburg i semifinalen i den prestisjefulle turneringen i slutten av august, endte oppgjøret 1–0 til Ingrid Syrstad Engens Wolfsburg.

Da oppstod det flere situasjoner der VAR ville vært aktuelt å benytte dersom teknologien var tilgjengelig. Blant annet traff ballen hånden til en Wolfsburg-spiller innenfor egen sekstenmeter da det var spilt et kvarter. Barcelona-spillerne ropte på straffe, men dommeren lot spillet gå.

En liknende situasjon skjedde minutter senere på motsatt banehalvdel.

– Så er jo ikke det (mangelen på VAR journ.anm.) grunnen til at vi ryker, men det er frustrerende i ettertid. Hadde det vært finalen hadde vi fått hjelp av VAR, sier Hansen.

Også i kjølvannet av den andre semifinalen, mellom de to franske lagene Paris Saint-Germain og Lyon, ble fraværet av videoteknologi et tema.

Ada Hegerbergs Lyon vant 1-0, og etter kampen gikk PSGs kaptein, Irene Paredes, hardt ut.

– At det ikke er VAR i kvinnenes mesterliga er diskriminering. Hvis vi ønsker likestilling må dette være likestilt. Hvis vi er de beste i Europa trenger vi de beste dommerne i Europa. Da behøver vi hjelpen til VAR og for øyeblikket får vi ikke det.

OPPGITT: PSGs kaptein, Irene Paredes, mener mangelen på VAR i kvinnenes mesterliga er diskriminering. Foto: Clive Brunskill / AP

Forstår ikke Uefa

Hansen er for tiden på landslagssamling i forbindelse med EM-kvalifiseringskampen mot Wales tirsdag. Hun opplever at det er mer likestilt på landslagene, og drar frem fjorårets VM som et positivt eksempel der videoteknologi var tilgjengelig på samtlige kamper.

Samtidig var hun lite fornøyd med Uefa da det ble bestemt at kvinnenes EM blir utsatt til 2022, fordi herrenes mesterskap er flyttet til 2021.

Nå har Hansen sett seg lei av at Uefa ikke behandler kjønnene likt.

– De har ganske mye å gå på når det gjelder likestilling. Det er små ting som hadde kostet dem så lite. Det gjør det bare enda mer uforståelig, sier hun og utdyper:

– Da ser man også at det sitter veldig mange mennesker i ledelsen der som kanskje ikke tenker nok på både herre- og kvinnefotballen, at det skal være likt.