– Det var helt sykt. Helt surrealistisk egentlig. Skjedde det faktisk? Jeg måtte se opp på skjermen og se at vi faktisk scoret, sier Branns målscorer Tomine Svendheim til NRK.

Barcelona har vært i tre strake finaler i Mesterligaen, og er regjerende mestere i turneringen.

Etter 1-2-tapet på hjemmebane forrige uke, måtte Brann gjøre noe ingen lag har klart på fem år; vinne på bortebane mot Barcelona i en tellende kamp.

Det var altså ingen tvil om at Brann trengte et mirakel for å gå til semifinale i Mesterligaen, og til tross for et magisk øyeblikk ved 18-åringen Tomine Svenheim endte Branns Europaeventyr på Estadio Johan Cruyff.

Barcelona vant 3–1 i oppkjøret på skjærtorsdag. 5-2-seieren sammenlagt sender Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen og co. til semifinale i Mesterligaen for sjette gang på rad.

Alle målene fra Barcelona - Brann – Bilder fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

– For noen øyeblikk

Før kampen hadde kveldens Brann-kaptein Cecilie Redish Kvamme med seg engangskamera ut på gressmatta. Det var en kveld for minnebøkene for Brann-spillerne.

Og halvveis ut i andre omgang kom øyeblikket alle med hjerte for Bergens stolthet kommer til å minnes for alltid.

På stillingen 2–0 til Barcelona fikk Brann til en mesterkontring, før den lokale 18-åringen Tomine Svendheim fikk satt inn reduseringen.

– Her skriver hun seg inn i Branns historiebøker med gullskrift, utbrøt NRK-kommentator Olav Traaen.

BRANN-EUFORI: Tomine Svandheim (til høyre) sammen med Karoline Haugland like etter scoringen til Brann. Foto: PAU BARRENA / AFP

– Det tar av blant supporterne. De jubler som om de har vunnet hele Mesterligaen. Håpet er tent igjen for hvitkledde Brann, fortsatte Traaen.

For å sette Brann-prestasjonen litt i perspektiv, så hadde Barcelona kun sluppet inn fire mål på sine 20 siste hjemmekamper.

De over 500 tilreisende Brann-supporterne fikk altså oppleve noe få bortesupportere får gjøre i Barcelona.

– Det er veldig stort og en helt spesiell følelse. Det var bare veldig, veldig gøy, sier Svendheim om hvordan det var å gi Brann-supporterne den opplevelsen.

Scoret mot Barcelona: – Skjedde det faktisk?! Du trenger javascript for å se video.

– Det var en fantastisk følelse. I den perioden synes jeg faktisk at vi nesten var bedre enn Barcelona. Vi spilte god fotball, og målet er fantastisk spill fra egen banehalvdel. Det var en sinnsyk følelse, sier Brann-spiller Marthine Østenstad.

– Ellevill kontring. Det er Signe Gaupset som setter den i gang. Hun setter fart sentralt og slipper den gjennom til Svenheim. Med farten sin klarer hun å storme opp venstresiden. Den sniker seg inn, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp og fortsatte:

– For noen øyeblikk. Uansett hvordan dette ender. Den motstanden Brann har gitt, og disse øyeblikkene med scoring både i Bergen og her i Barcelona. Det er minner for livet. Det er utrolig imponerende.

Gjenopplev øyeblikket fra da Brann utlignet hjemme mot Barcelona:

Sjokkeres over egen scoring Du trenger javascript for å se video.

– Holder Brann inne i kampen

Barcelona tok tak i kampen fra start, og i åpningsminuttene satte de opp leir inne i Brann-feltet.

Allerede før fem minutter var spilt, hadde Barcelona fått fem hjørnespark. Dominansen var stor, og etter drøye ti minutter kom Caroline Graham Hansen dundrende oppover i banen.

Den norske stjernespilleren, som hadde 51 målpoeng på 29 kamper før torsdagens oppgjør, fyrte av mot lengste hjørnet. Landslagskollega Auroa Mikalsen fikk kastet seg så lang hun var, og med fingertuppene fikk hun presset ballen på utsiden av stolpen.

– Det er en enormt god – og viktig – redning av Aurora Mikalsen, sier Torp.

Barcelona holdt presset oppe, og etter et drøyt kvarter fikk stopper Irene Paredes headet mot mål. Mikalsen suste gjennom luften og fikk bokset ballen bort fra målet.

– Hun holder Brann inne i kampen, kommenterte Torp.

Etter halvspilt førsteomgang kunne imidlertid ikke Brann stå imot lenger. Gullballen-vinner Aitana Bonmatí prikket ballen utagbart i det lengste hjørnet med et langskudd.

LUFTIG FEIRING: Aitana Bonmatí sendte Barcelona i ledelsen mot Brann. Foto: PAU BARRENA / AFP

Dobbelt Graham Hansen-show

Barcelona kunne fort ledet med både to og tre mål til pause, men Brann kom seg til pause ett mål bak.

Det ble raskt doblet etter pause, med Graham Hansen i arkitektrollen.

Den norske kvinnen fintet seg fri, før hun sendte ballen inn foran Brann-målet. Der rotet forsvaret det til, før svenske Fridolina Rolfö fikk pirket inn ballen fra omtrent en halv meter.

– Det er så bra gjort av Caroline Graham Hansen. En-mot-en mot Joanna Tynnilä på siden, uten sikring. Da er det rått parti, sier Torp.

ENKEL OPPGAVE: Fridolina Rolfö pirket inn 2-0. Foto: Albert Gea / Reuters

Brann tente et ørlite håp – i hvert om å spille uavgjort i torsdagens kamp – med Svendheims redusering.

Like etter kom Anna Aahjem til en god mulighet, men nysigneringen sendte ballen like utenfor Barcelona-målet.

– Brann ryster Barcelona her, kommenterte Torp.

I stedet for 2–2 kom i stedet 3–1 for Barcelona, nok en gang med Graham Hansen som skaper.

Hun lekte seg med målscorer Svenheim ute til høyre, dro seg inn i feltet og spilte ut til Bonmatí. Stjernespilleren fikk ikke noe godt treff, men ballen trillet til Patri Guijarro som enkelt styrte inn kveldens siste scoring.

Barcelona skal til semifinale og møte Chelsea. Brann reiser hjem med nye minner.