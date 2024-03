Brann nære Mesterliga-bragd mot Barcelona: – Surrealistisk

Selv ikke Cecilie Kvamme trodde sine egne øyne da hun utlignet for Brann. Bergenserne lå under 1–0 mot verdens beste fotballag, Barcelona, og spanjolene skapte sjanse på sjanse. At det fortsatt sto 1–0 var smått utrolig.

Så, ut av ingenting, kom den sensasjonelle utligningen. Brann angrep hurtig i lengderetningen, og et innlegg fra Justine Kielland havnet på bakerste stolpe. Der var Brann-kaptein Kvamme, som bredsidet inn et intet mindre enn sensasjonelt utligningsmål.

På tribunen var det eufori. NRKs kommentatorer og eksperter kunne knapt tro det. Men ingen var mer overrasket enn målscoreren selv.

– Det var helt surrealistisk. Det må ha vært ganske høy odds på at jeg skulle score for den kampen, sier Kvamme til NRK.

– For det så ikke ut som du helt trodde på det selv?

– Det er stort sett sånn det ser ut når jeg scorer, svarer Kvamme lattermildt.

– Jeg vet ikke om jeg klarer det. Det er helt sykt og jeg hadde ikke trodd det i min villeste fantasi, fortsetter hun.

– Bilder for evigheten

Også i studio var de fra seg av begeistring over Branns utligningsmål.

– Man må klype seg selv både én, to og tre ganger for å tro det, sier Ingrid Kvernvolden i NRK-studio.

– Det er bilder for evigheten. Det øyeblikket kommer til å leve for alltid i Bergen, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.

– Det er sånne øyeblikk som er helt fantastiske i fotball, sier fotballpresident Lise Klaveness til NRK etter kampen.

Det var et voldsomt Barcelona-trykk som møtte Brann-spillerne fra start, og allerede etter åtte minutters spill måtte Aurora Mikalsen plukke ballen ut av egne nettmasker.

Caroline Graham Hansen var både arkitekt og avslutter da hun tok et hjørnespark, kombinerte fint med lagvenninnen Ona Batlle og plasserte ballen iskaldt i mål.

Se målet her:

Da det målet kom, fryktet mange at dette kunne bli stygt.

– Jeg burde nok scoret ett par til i dag og vi hadde nok sjanser til å lede med fire mål til pause, sier Caroline Graham Hansen til NRK.

Det var i hvert fall få som hadde sett for seg en utligning.

– Surrealistisk

Men etter Kvammes overraskende 1-1-mål, fortsatte Barcelona å kjøre på. Men enten sto Aurora Mikalsen i Brann-buret i veien, eller så fikk bergenserne hjelp fra stolpen eller tverrliggeren.

Brann kom seg til pause med 1–1.

– Dette er alt Brann kunne ha drømt om. Det er et fantastisk utgangspunkt før denne 2. omgangen, sa Kvernvolden i pausen.

– Nå må de ha fått et lite snev av tro, supplerte Løkberg.

– 1–1 til pause mot Barcelona i en Mesterliga-kvartfinale med flomlys her i Bergen, det er en helt surrealistisk følelse, sa tidligere Brann-spiller Fredrik Haugen på NRKs sending.

STOR KVELD: Brann-spillerne tok seg tid til å hylle de fremmøtte Brann-supporterne etter 1-2-tapet mot Barcelona. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Brann-spillerne kom ut og spilte med en tro på et fotballmirakel som man ikke så i den første omgangen. De holdt bedre på ballen, turte å spille seg ut bakfra og var aggressive i presset.

– Det føles som det er komfortabelt for Brann nå, men de må passe seg. Det er så mye kvalitet i det Barcelona-laget her, advarte NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Torp.

Og like etter lå ballen i mål. Barcelona-spillerne jobbet frem en åpning i Brann-forsvaret. All løpingen imellom mens Barcelona dominerte banespillet resulterte i slitne Brann-bein, og til slutt var det Salma Paralluelo som hamret inn seiersmålet for katalanerne.

– De kan være stolte

Luften gikk litt ut av Brann-spillerne etter det målet, og de maktet aldri å skape det helt store. Dermed ble det et svært hederlig 1-2-tap hjemme mot den regjerende Mesterliga-mesteren.

IMPONERT: NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Foto: Carina Johansen / NTB

– De kan være stolte av prestasjonen sin i dag. Hatten av for den prestasjonen, sier Kristoffer Løkberg etter kampen.

Nettopp det var Brann-trener Martin Ho.

– Vi visste at vi ikke kom til å ha ballen hele tiden, og vi forsvarte oss veldig godt. Så hadde vi noen øyeblikk fremover i banen og benyttet oss av det. Jeg kunne ikke ha vært mer stolt, sier han til NRK. .

«Hvordan slår man et lag som aldri taper?», spurte NRKs fotballskribent i en kommentar publiserte tidligere onsdag. Brann fant ikke svaret - men gjorde seg på ingen måte bort mot giganten.

Og selv om det blir tøft når kampen spilles i Barcelonas egen storstue neste uke, lever håpet.

Det var ikke bare her i Norge man lot seg imponere over det Brann fikk til mot Barcelona. Resultatet - og prestasjonen – ble lagt merke til utenfor landegrensene også.

– Barcelona fikk gjort jobben, men Brann har gitt seg selv muligheten til å komme med en bombe i denne kvartfinalen. Kvamme lyste opp stadion med sin utligning, skriver den britiske storavisen The Guardian, som oppsummerer det sånn:

– For en kamp!