Det ble dramatikk for den garva hundekjøreren Harald Tunheim under Finnmarksløpet i 2018.

Mens han stod og gjorde seg klar til å kjøre ut fra sjekkpunktet og ut på Tanaelva, litt over halvveis i løpet, tok han seg tid til en prat med NRK før han skulle suse videre fra konkurrentene.

Det skulle han kanskje ikke ha gjort.

For bak ryggen til Tunheim oppstod det romantikk mellom lederhundene Selen og Polaris.

TJUVPARING: Mamma Selen og pappa Polaris satte i 2018 seieren i fare da de satte i gang en utenomsportslig aktivitet. Foto: Kai Erik Bull/NRK

Han lå da foran nærmeste konkurrent med hele to timer, men ved paring kan hundene henge sammen opptil 45–50 minutter.

Heldigvis gikk det kjapt for seg mellom Selen og Polaris, og det hele var over etter 15 minutter.

De to kunne ha rota til hele seieren til spannet, men først over målstreken i 2018 kom allikevel Harald Tunheim og hundene og vant 500-kilometeren, som var en distanse den gang.

HUNDEVALPER: Ni velskapte og ekte Finnmarksløpsvalper ble det overraskende resultatet av tjuvparingen i 2018. – Det vil nok være en del superhunder i dette kullet, sa Tunheim den gang. Foto: Kai Erik Bull/NRK

Tre måneder senere kom bonuspremien – ni små valper.

– Den aller beste premien fra Finnmarksløpet ble de ni sultne valpene, sa Tunheim like etter.

Nå løper to av dem, Ipsum og Montis, i sin mors og fars potespor i Finnmarksløpet.

KJENDISER: Disse to skulle egentlig ikke vært til, men «heldigvis» snek foreldrene deres seg til en hyrdestund under Finnmarksløpet for fem år siden. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

«Rookie»-spannet

Det er «rookien» – altså førstegangskjøreren Hanna Eskeland som skal holde styr på de to ferske konkurransehundene til Tunheim.

– Jeg så Finnmarksløpet på NRK da jeg var 11 år gammel, og da så jeg alle sesongene før også. Etter det har jeg tenkt at det er å kjøre Finnmarksløpet jeg har mest lyst til, forteller Eskeland.

– Nå skal drømmen gå i oppfyllelse, legger hun til.

ROOKIE: Hanna Eskeland kjører åtte av hundene til Harald Tunheim under Finnmarksløpets 600-kilometer. Løpet skal være trening og erfaring for både henne og hundene. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

I tillegg til de to 4-åringene, er det 3-åringene Baldu, Jotun og Atom, samt 2-åringene Iger og Træna som skal være med Hanna Eskeland gjennom villmarka i Finnmark. Kun 6-åringen Sake er litt oppi alder.

– Det er gøy at de begge er med i spannet mitt nå. Kanskje de har det litt i blodet? sier Hanna Eskeland.

De to hundene har nemlig litt av noen prestasjoner å slekte på. Mamma Selen er en av de beste hundene Tunheim har i hundegården sin.

– De kommer kanskje til å kjenne seg litt ekstra godt igjen på Tanaelva, det er der de hører hjemme, ler Harald Tunheim i dag, selv om han der og da ikke var like glad for hendelsen som gjorde at de to kom til verden.

Ipsum leder an

Per nå i løpet ligger Eskeland og hundene på en foreløpig 15. plass i konkurransen i 600-kilometeren. På kun et døgn har hun klatret opp 17 plasser på resultatlista.

– Strategien for årets løp er å kose oss på tur og komme i mål, forteller Eskeland.

Nå er kjøreren og alle de åtte hundene på vei mot Karasjok. Der må hun ta ut seks timer med obligatorisk hvile.

Hanna Eskeland med alle åtte hundene i spannet, på vei mot Jergul. Hele løpet har den ferske konkurransehunden Ipsum gått først i spannet – såkalt i led. Foto: Trond Stenersen / NRK Kjører og spannet i villmarka i Finnmark. Finnmarkløpet byr på ulikt terreng på de ulike etappene. Foto: Jan Helmer Olsen / NRK

Og de to unghundene gjør det bra i løpet, hvor går Ipsum selvsikkert i front.

– Ipsum har gått i led hele løpet, helt fra start og kommer til å fortsette å gjøre det. Hun er helt rå.

– Og Montis spiser akkurat som han skal, så alt går veldig bra egentlig, legger den ferske hundekjøreren til.