NRK-ekspert i harnisk etter Karjakin-nyhet: – Moralsk forkastelig

– Det er uakseptabelt at den karantenen opphører nå.

Slik kommenterer sjakkekspert Atle Grønn nyheten om at den russiske sjakkprofilen Sergej Karjakin nå er tilbake i varmen hos Det internasjonale sjakkforbundet (Fide).

– Det er moralsk forkastelig av FIDE, fortsetter han.

Karjakin ble i mars utestengt i seks måneder etter å ha kommet med flere uttalelser som støttet Russlands president Vladimir Putin, og landets invasjon av Ukraina. Nå har de seks månedene passert, uten at Karjakin har blitt noe mindre kontroversiell, og uten at krigen er trappet ned.

Sjakkprofilen har blant annet brukt tiden til å samle inn penger til det russiske militæret, latterliggjøre de internasjonale sanksjonene mot Russland og komme med beskyldninger mot det ukrainske forsvaret.

– Dette viser bare at Fide er i lomma på Russland, konkluderer Grønn, som håper at den vestlige sjakkverdenen våkner.

– Det er ingen grunn til at Vesten skal se på dette med milde øyne, avslutter han.

Karjakin stiller krav

Karjakin melder nyheten selv på det sosiale mediet Telegram, men det er ikke helt «hæla i taket»-stemning hos den russiske sjakkprofilen.

– Min seks måneder lange utestengelse er over. Det stemmer, det er lite glede over dette, siden det fortsatt er lang vei til muligheten i å delta i internasjonale konkurranser, lyder meldingen.

INNE I VARMEN: Karjakin, her under VM i lyn- og hurtigsjakk i 2018, er tilbake i varmen hos Fide. Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

Han stiller nemlig noen krav til Fide, før han er interessert i å spille internasjonale turneringer igjen.

– Min deltakelse er bare mulig hvis Fide-turneringene blir arrangert i vennlige land, og at jeg kan spille under det russiske flagget, og ikke under Fide eller FSR (det russiske sjakkforbundet), skriver den tidligere VM-utfordreren til Carlsen.

Han virker heller ikke helt overbevist om at siste ord er sagt.

– I tillegg er det mulig at Fide, med press fra det vestlige sjakkmiljøet, kan endre sin mening, fortsetter han.

Karjakin er selv født i Ukraina, men har representert Russland i sjakkturneringer siden 2009.

– En smule dramatisk av Grønn

Jøran Aulin-Jansson, som tidligere var norsk sjakkpresident, er nå visepresident i Fide. Han bekrefter at utestengelsen er over, men påpeker at Karjakin ikke kan spille under russisk flagg.

– Har Fide noen betenkeligheter med å slippe Putin-sympatisør Karjakin inn igjen i varmen samtidig som at Russland trapper opp krigen?

– I alle høyeste grad. Men Fide har en etisk komité som tar disse avgjørelsene, og vi i styret har ingen påvirkning på den komitéen, sier Aulin-Jansson til NRK.

VISEPRESIDENT I FIDE: Jøran Aulin-Jansson. Foto: Berit Roald / NTB

Han forklarer at det er opp til de nasjonale forbundene å klage Karjakin inn på nytt, men understreker samtidig at Karjakin kan ikke bli straffet for den samme ugjerningen to ganger.

– Så kan må nok komme med noe nytt, dersom det skal bli aktuelt med en ny utestengelse, forteller Fide-toppen.

– Det holder ikke at han er Putin-sympatisør og støtter krigen?

– Nei, Karjakin har også krav på rettssikkerhet, svarer nordmannen.

– Atle Grønn omtaler dette som moralsk forkastelig av Fide, og at dette beviser at forbundet er i lomma på Russland. Hva svarer du til det?

– Det er en smule dramatisk av Grønn. Jeg tror også han er enig i at ingen kan straffes for det samme to ganger, og at vi ikke kan gi livstidsutestengelse, avslutter Fides visepresident.