Sjakkpresidenten utestengte Karjakin – blir kalt landssviker i Russland

– Det blir feil uansett hva han gjør. Han er presset fra alle kanter og alt han sier blir feil. Han har ingen løsninger som kan redde ham, sier Atle Grønn.

Han er sjakkekspert og professor i russisk ved Universitetet i Oslo. Grønn følger dermed den russiske dekningen av Ukraina-krigen tett. Nå forteller eksperten at det er spesielt ett navn som har preget overskriftene den siste tiden:

Arkady Dvorkovitsj.

Talte Putin midt imot

49-åringen fra Moskva er president i Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE), og var frem til 2018 visestatsminister i Russland under regjeringen til Putin-vennlige Dmitrij Medvedev.

Det skapte derfor et voldsomt rabalder da Dvorkovitsj nylig talte Putin og krigen midt imot.

– Mine tanker er med den ukrainske sivilbefolkningen. Krig tar ikke bare uvurderlige liv. Krig dreper håp og ambisjoner, og stanser eller ødelegger forhold og forbindelser, sa Dvorkovitsj til det amerikanske tidsskriftet Mother Jones.

Ifølge Grønn ble reaksjonene så sterke at sjakktoppen valgte å justere uttalelsene sine i hjemlandet.

– Men den andre uttalelsen ødela for den første. Han prøvde å ri to hester og roe ned gemyttene, sier Grønn og fortsetter:

– Russerne godtok ikke helt de unnskyldningene han kom med heller. Det betyr jo at alle er misfornøyde. Både russerne og vesten.

NRK har vært i kontakt med FIDE. Dvorkovitsj ønsker ikke å stille til intervju i denne saken.

– Nasjonalt svik

Kort tid etter intervjuet mistet Dvorkovitsj det prestisjetunge styreledervervet for Skolkovo-stiftelsen, som i sin tid ble startet av Medvedev. Stiftelsen har blant annet ansvar for å følge opp arbeidet på Skolkovo Innovation Center – Russlands svar på Sillicon Valley.

Samtidig begynte de første toppolitikerne i Russland å rope om forræderi.

– Han har tatt sitt valg. Dette er ikke annet enn et nasjonalt svik – dette er oppførselen til femtekolonne, som presidenten har snakket om i dag, sa politikeren Andrej Tursjak i forrige uke, ifølge Reuters.

Femtekolonne er en betegnelse for innbyggere i et land som sympatiserer med fienden under krig.

Samme betegnelse ble brukt flere ganger da Dvorkovitsj nylig var tema på debattprogrammet «The Evening With Vladimir Soloviev» på den statlige fjernsynskanalen Russia 1. Der tordnet Alexander Khinsjtejn, politiker og journalist, mot russere han omtaler som «nasjonale forrædere».

– Jeg spår at Dvorkovitsj ikke er den siste i denne rekken. Dette nasjonale sviket, den femtekolonne, må håndteres, utbrøt han i sendingen.

TV-innslaget fikk Atle Grønn til å sperre opp øynene.

– At han ble spesielt debattert på dette TV-programmet, som er det ledende propaganda-debatt-programmet, er ekstremt ubehagelig. Det er akkurat den type TV-programmer som har gjort at Putin kan sitte med makten og har en viss folkelig oppslutning rundt krigen. Det er ikke bra at han er tema i dette programmet, sier Grønn.

Utestengte yndlingen Karjakin

Bråket rundt Dvorkovitsj nådde sitt klimaks i Russland denne uken da FIDE utestengte sjakkyndlingen Sergej Karjakin i seks måneder for brudd på forbundets etiske retningslinjer.

Karjakin har den siste tiden kommet med en rekke Twitter-meldinger der han har uttrykt sin støtte til Russlands krigføring i Ukraina.

– Nå er det flere av Putin-haukene som har sagt at han må gå av som FIDE-president fordi han sviktet Karjakin og alle i Russland, sier Grønn.

Eksperten er imidlertid usikker på om Dvorkovitsj kommer til å gi etter for presset og gå av som FIDE-president.

– Dvorkovitsj vil nok prøve å bli gjenvalgt, og det er mye som tyder på at sjakkpampene ikke er så oppegående i sånne typer spørsmål. Men presset på ham nå er enormt – både i sosiale medier og i vanlige medier.

Norsk FIDE-topp om Dvorkovitsj

Geir Nesheim, leder for sosialkommisjonen i FIDE, var sammen med den internasjonale sjakkpresidenten i Kenya da de første meldingene om krigen kom. De to sto og pratet mens bildene av invasjonen rullet over TV-skjermen.

– Han visste at dette kom til å bli ganske stort. Reaksjonen var jo at dette var forferdelig – at dette også kom til å bli vanskelig fremover, sier Nesheim og legger til:

– De drøftet saken og fattet en rekke beslutninger mens vi var i Afrika for å rydde enhver tvil av veien om hvor FIDE står i saken: at dette er forferdelig og at de er på Ukrainas side.

På spørsmål om han tror FIDE-presidenten kan fortsette å bo i Russland med det presset han lever med, svarer Nesheim:

– Det er et spørsmål av generell karakter. Han er jo på langt nær den eneste russeren som har tatt stilling mot Russlands krigføring. Det vil jo gjelde alle de som har denne situasjonen. Vi ser jo det som skjer med regimemotstandere i Russland. De får det jo vanskelig. De blir arrestert og de får dommer mot seg. Det er ikke et trygt sted å være. Jeg vet ikke hva Dvorkovitsj bestemmer seg for å gjøre, men sett utenfra er det åpenbart at dette er en veldig krevende.