Karjakin med syrlig Carlsen-svar om Russland – NRK-ekspert ber russeren holde kjeft

– Han har støttet krigen på en usmakelig måte, sier NRKs sjakkekspert Atle Grønn.

Karjakin har tidligere byttet statsborgerskap fra ukrainsk til russisk og var Magnus Carlsen motstander under VM i sjakk i 2016.

– Først skrev jeg nesten en lang tekst om tankene mine, men så kom jeg over innlegget til Anna Sjafran, skrev Karjakin på Twitter.

STØTTER PUTIN: Sjakkspiller Sergej Karjakin som i dag er rangert som nummer 18 i verden. Foto: Carina Johansen / NTB

Den russiske TV-profilen Anna Sjafran skrev et seks avsnitts langt innlegg med full støtte til Vladimir Putin og deres angrep på Ukraina hvor hun blant annet skrev:

«Det er ekstremt overraskende å se personer som ønsker Russland å stoppe nå» og «enhver støtte for Kyiv-regimet er en støtte til krigen».

– Jeg støtter hvert eneste ord. Du kan ikke formulere det bedre, skrev Karjakin.

REAGERER: NRKs sjakkekspert synes ikke noe om Karjakins «usmakelige» utspill. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Grønn, som også er professor i russisk ved Universitetet i Oslo, fyrer seg opp:

– Jeg tror ikke han er klar over hva han skriver. Rent sjakkmessig har han nok ødelagt for seg selv i all fremtid, sier Grønn.

Syrlig svar til Carlsen

I torsdagens runde i Champions Chess Tour ble Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij finaleklare. Etter Carlsens seier mot russiske Vladislav Artemjev fikk den norske verdensmesteren spørsmål om hva de russiske sjakkspillerne har vært gjennom.

– Når du representerer et land som finner på så mye rart som Russland gjør, så får de mange oppturer og nedturer.

– Både jeg og russiske sjakkspillere er enige om at dette var noe et annet land ikke burde gjøre. Jeg må bare gjøre mitt beste, og jeg er så heldig å leve i land hvor det er fred og ro, sa Carlsen til TV 2.

Magnus Carlsen under Champions Chess Tour. Foto: Torstein Bøe / NTB

Det fikk Karjakin «opp av stolen»:

– Jeg er så heldig å bo i Russland! svarte russeren til Carlsen.

– Hvis han ikke har noe bedre å si, burde han bare holde kjeft, sier Grønn.

– Han burde skjønne at hans tidligere landsmenn dør som følge av krigen. Da kan ikke han sitte der å være morsom på andres bekostning, sier han videre.

Vil ikke representere Russland lenger

Men mens Karjakin viser sin fulle støtte til Putin og hans regime er det flere andre russiske sjakkspillere som står på den helt andre siden.

Jan Nepomnjasjtsjij, som Carlsen beseiret under VM i Dubai i desember og som også blir motstander i finalen av Champions Chess Tour skrev følgende om gårsdagen:

– Vi har hatt mange mørke torsdager i historien. Men i dag er den mørkere enn noen gang, skrev russeren med emneknaggen «say no to war».

Her blir Magnus Carlsen verdensmester igjen Du trenger javascript for å se video.

Vjatsjeslav Tilitsjejev har tatt det enda et steg videre. Russeren sier at han ikke lenger ønsker å representere landet sitt og ønsker å bli oppført som nøytral sjakkspiller fremover.

Nikita Vitjugov, rangert som nummer 22 i verden, skriver at «russere og ukrainere er brødre, ikke fiender» og at krigen må stoppes.

– Det dreier seg om anstendighet, det er hans måte å si fra på. Det er et modig valg av han, sier Grønn.

Sjakk-OL skulle arrangeres i Moskva i juli, men FIDE bekrefter nå at arrangementet flyttes.

«FIDE skal gjøre sitt ytterste for å finne en annen arrangør for olympiaden og kommer med mer informasjon i god tid», står det i uttalelsen.