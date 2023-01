«Utøverkomitéen beklager. NIFs utøverkomité er en demokratisk valgt komité, som ivaretar norske toppidrettsutøveres rettigheter og interesser i norsk og internasjonal idrett. Leder for komitéen er Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Basert på de siste dagers diskusjoner og medieoppslag, ønsker utøverkomitéen å komme med en beklagelse.

Utøverkomiteen ble bedt om å delta i en pågående internasjonal konsultasjonsprosess om idrettsdeltakelse sett i lys av situasjonen i Ukraina og alle sanksjoner og anbefalinger som ligger fast. Det er viktig å presisere at leder aldri har formidlet at det forelå noe vedtak i den norske utøverkomiteen, slik at leders bidrag i konsultasjonsprosessen var av overordnet prinsipiell karakter uten å forskuttere noen løsning.

Sett i ettertid er saken av en slik karakter at Utøverkomiteen burde utført et mer systematisk kartleggingsarbeid blant våre medlemmer før vår deltagelse i de internasjonale fellesskapene. Slik kunne vi formidlet et tydelig standpunkt, hvis det hadde vært ønske om det.

Det vil bli gjennomført en høringsrunde før utøverkomitéen uttaler seg om problemstillingen på vegne av norske toppidrettsutøvere. Utøverkomitéen beklager overfor sine medlemmer håndteringen av denne saken. Det vil bli snarlig kalt inn til høringsrunde før UK uttaler seg om problemstillingen på vegne av norske toppidrettsutøvere.»