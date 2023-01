Langrennsprofil Pål Golberg mener man aldri har vært lenger unna en diskusjon rundt russisk deltakelse enn nå, men mener Jacobsen er blitt skyteskive etter hennes utspill om at utøvere ikke bør diskrimineres på bakgrunn av pass. Utsagnet kom under et møte i Den internasjonale olympiske komité.

Der ble det blant annet ble diskutert deltakelse av utøvere fra Russland og Belarus.

– Vi utøverne fikk e-post fra Astrid her, hvor hun forklarte litt at det kanskje, ja ... Poenget var at det skulle komme opp til diskusjon. Jeg svarte bare pent at det har vel aldri vært lenger unna å komme til en sånn diskusjon enn det er nå egentlig, sier Pål Golberg til NRK – og stiller følgende spørsmål:

– Idretten skal ikke diskriminere, men ja, hva er alternativet?

– Hva synes du om at hun dro opp den diskusjonen? spør NRKs reporter.

– Astrid har ikke dratt opp den på egen hånd, men gjennom det vervet hun har så blir hun litt sånn skuddskive for mange. Ja ... det er greit at IOC ønsker at alle skal delta i idrett, men da må det være lov å si ifra og når situasjonen er som den er.

ELITELØPER: Pål Golberg er nummer to i verdenscupen etter Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Så for deg er det sånn at en krig må være over før det?

– Jeg mener hvert fall at vi er lenger unna nå enn vi har vært noen gang siden 24. februar.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er leder av den norske utøverkomiteen som representerer Norges eliteutøveres interesser og synspunkter. Hun har ikke besvart NRKs henvendelser angående e-posten fredag kveld.

Jacobsen: «Det kan vi ikke glemme i denne saken»

NRK har fått tilgang til e-posten fra flere kilder som ikke ønsker å kommentere saken. Den ble sendt ut fredag morgen.

Der forklarer Jacobsen bakgrunnen for IOC-uttalelsen hvor det stod at et stort flertall av utøverne ønsker at russiske og belarusiske utøvere skulle kunne returnere til internasjonale konkurranser.

E-posten er sendt ut fra Olympiatoppen og signert Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Hun formidler i e-posten at «Utøverkomiteen er i kontakt med et bredt utvalg av utøvere, der meningene og følelsene er mange både knyttet til denne og andre saker. Vi har løpende diskusjoner om dette. I våre dialoger med internasjonale utøvernettverk har vi tatt til orde for at vi må starte denne diskusjonen basert på verdier før man diskuterer eventuelle konsekvenser».

Deretter gjentar hun budskapet om at det er nulltoleranse for diskriminering i idretten:

«Det inkluderer også kollektiv avstraffelse av en gruppe mennesker, basert på etnisitet eller pass. Dette i tråd med FNs menneskerettigheter. Det kan vi ikke glemme i denne saken».

Hun opplyser samtidig om at utøverkomiteen ikke har fattet noen vedtak og at de setter pris på tanker og innspill i forbindelse med prosessen.

Flere utøvere reagerer

Flere av landslagsløperne som fredag gikk verdenscup i Les Rousses mener det er for tidlig å inkludere russiske og belarusiske utøvere. På spørsmål om tematikken svarer tillitsvalgt for distanseløperne, Sjur Røthe, at han har fått med seg saken:

– Jeg synes ikke noe særlig om det. Sånn som verden er nå så tror jeg det er veldig greit slik det er nå.

– Hva synes du om at Astrid sier det?

– Det er sikkert ikke lett å få innspill fra alle utøvere, og det skjønner jeg. Men, det er vel neppe flertallet av utøverne som står bak et sånn utsagn, svarer Røthe.

Simen Hegstad Krüger forteller at hans standpunkt er uendret. Han er klar på at russiske utøvere bør være utestengt så lenge krigen pågår. Verdenscupleder Johannes Høsflot Klæbo refererer til standpunktet han tok i mars. Da tok han til orde for at russiske utøvere ikke burde få konkurrere, så lenge det pågikk krig.