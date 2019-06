Søvnproblemer for Carlsens rivaler: – Det er forferdelig

Tre runder er gjennomført av Norway Chess, og spillerne har blitt kjent med et helt nytt turneringsformat. Turneringen har et helt nytt oppsett, og er av noen eksperter omtalt som en revolusjon i sjakken.

Men det er helt andre ting som holder dem våkne midt på natten.

Alle Carlsens motstandere bor til daglig på steder med helt annet klima enn i Norge. Siden turneringen spilles i juni, innebærer det litt annet vær enn spillerne er vant til.

– Jeg har hatt forferdelige netter her. Vi er så langt nord at solen kommer inn vinduet klokken fire. Da får jeg ikke sove, jeg aner ikke hvordan vi skal få det mørkt her, sier Vishy Anand til NRK.

TAPTE: Vishy Anand tapte første runde mot Magnus Carlsen etter armageddon. Foto: jørund wessel carlsen / NRK

«Tigeren fra Madras» er ikke vant til lyse norske sommernetter, men er ikke alene om problemet.

– Ja, huff. Jeg har alltid problemer med det i Norge, sier amerikanske Wesley So til NRK.

Han innrømmer at det har vært et problem tidligere. Fjoråret, da det var meget fint vær i Stavanger, var spesielt ille. I år har det, heldigvis for spillerne, vært overskyet, noe som har lettet litt på problemet. Værmeldingene viser dessuten gode nyheter for Anand og So; det er meldt overskyet resten av turneringen

Våkner før 04.00

Det er syvende gang Norway Chess arrangeres, så noen har kommet opp med kreative løsninger.

– Jeg og mamma har stablet opp alt av puter og tepper foran vinduet, sier So.

– Nå våkner jeg før klokken fire på natten, og får ikke sove igjen. Det er forferdelig, sier Anand.

– Er du redd for at det skal gjøre deg enda trøttere?

– Nei. Det er jeg allerede.

Partiene i Norway Chess begynner så sent som klokken 17.00 på ettermiddagen. Dersom det blir lange remis-partier, og dermed omspill om seieren, kan spillerne måtte spille helt frem til klokken 22 på kvelden.

SOVER GODT: Hverken Levon Aronian og Magnus Carlsen sliter med søvnen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Kan sove når som helst

Ikke alle er like berørt av forholdene i Stavanger. Armenske Levon Aronian svarer slik på spørsmål om de lyse nettene.

– Nei, det har ikke noe å si. Jeg kan sove når som helst.

Alle spillerne, bortsett fra Magnus Carlsen, bor på samme hotell. Han er naturligvis vant til lyse netter, men holdes våken av helt andre ting.

– Etter partiet mot Aronian sov jeg dårlig, men bortsett fra det har det vært bra, sier Carlsen.