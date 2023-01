Torsdag meldte Norges Skiforbund at Anne Kjersti Kalvå har måttet avbryte Tour de Ski etter å ha testet positivt for covid-19.

Nå melder landslagslegen Ove Feragen at også Martin Løwstrøm Nyenget har testet positivt:

– Han reiste hjem fra Tour de Ski onsdag før jaktstarten etter å ha følt seg dårlig, da var koronatesten negativ. Da Nyenget ankom Norge testet han seg på nytt, denne gangen slo koronatesten positivt ut.

Kalvå testet positivt for korona etter konkurransen i Oberstdorf i går og reiste hjem til Trondheim i dag.

Trønderen var nummer tre i sammendraget, 1,31 minutter bak svenske Frida Karlsson.

– Hun tok det ganske tungt. Hun var lei seg og skuffet. Det er naturlig når du ligger så godt an og blir tatt ut av spillet, og du i tillegg har dårlige minner fra i fjor, sier landslagstrener Stig Rune Kveen til NRK.

Ifølge landslagets mediekontakt, Gro Eide, ønsker ikke Kalvå å snakke med media torsdag.

SAMME KOHORT: Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå etter målgang på 20 km jaktstart. Foto: Terje Pedersen / NTB

Testes hver dag

Kveen bekrefter at Kalvå testet positivt på en rutinetest som ble tatt før utøverne skulle forflytte seg fra Oberstdorf til Val di Fiemme onsdag ettermiddag.

Kvinnenes langrennstrener Sjur Ole Svarstad testet også positivt for korona mandag.

– Vi hadde et testregime etter de høye smittetallene rundt oss. Etter at vi fikk det ene smittetilfellet har vi intensivert det enda litt mer. Nå testes alle hver dag, hver morgen, sier landslagslege Ove Feragen sier til NRK.

– Vil du fraråde utøverne å klemme?

– Det er idrettsglede og spontanitet. Vi er opptatt av at det skal være gøy å være på skirenn også. Det vil være opp til hver enkelt utøver, men vi går ikke dit å forby å vise idrettsglede. Vi kan komme med noen tips om å være enda mer OBS om å være nær hverandre, sier Feragen.

– Vi fortsetter våre strenge tiltak med små kohorter, munnbind og god håndhygiene. Alle har faste plasser i fast bil, faste bord plasseringer og vi har egne spiserom, sier langrennssjef i Norges Skiforbund Espen Bjervig til NRK.

KLEM: For to dager siden klemte Kalvå og Tour-leder Karlsson. Foto: Terje Pedersen / NTB

Redsel i leiren

– Nå vil det spre seg en uro og engstelse i troppen, spesielt blant dem som har vært tettest på henne, spår Bjørn.

Kalvå har bodd alene, men er i kohort med alle de andre norske langrennskvinnene. Og har hatt nærkontakt med blant annet Tour-leder Frida Karlsson.

– Det er litt flashback til sist sesong, der det første man gjør når man står opp er å tenke på om man er frisk. Nå vil utøverne føle på det, sier Bjørn.

Heidi Weng, som fikk OL-drømmen knust sammen med Kalvå, har hatt det spesielt tøft under korona-årene og tiden i etterkant.

KJIPT: Heidi Weng hadde det tungt etter at OL glapp på grunn av koronasykdom. Foto: Terje Pedersen / NTB

Da landslagstrener Sjur Ole Svarstad pådro seg koronasmitten mandag, kom de gamle tankene tilbake for Weng.

– Det er klart at det har vært et langt og tøft år for min del. Det har vært noe stort sett hele tiden, hvis man får enda en nedtur nå så ville det vært kjipt, sa Weng til NRK etter onsdagens jaktstart.

Frykten ble virkelighet

Koronaviruset satte også en stopper for Kalvås OL-deltakelse i Beijing i fjor.

– Jeg er jo livredd for den coviden, jeg skal innrømme det. Det er et traume som ligger der, sa Kalvå til NRK før jul.

Siden den gang har Kalvå tatt steget opp i den ypperste verdenseliten med to pallplasser og en rekke sterke resultater i verdenscupen denne sesongen, noe som gjør henne til en medaljekandidat i VM i Planica i februar.

– Det er først og fremst veldig kjedelig. Hun har hatt sitt livs sesong, sier NRKs kommentator Torgeir Bjørn.

Håper på mild variant

Kveen oppfattet ikke Kalvå, som ble nummer fire i gårsdagens 20 km jaktstart, som syk. Han krysser fingrene for at det er en mild variant hun har fått og Feragen håper Kalvå kommer fort tilbake i trening:

– Nå har vi veldig tett kontakt med henne hele veien, både fra helseteam og trenerne som er veldig tett på henne. Så vi sørger for at dette skal gå så smidig som mulig og at hun skal komme tilbake igjen etter hvert i samme form som hun har vist før i sesongen.

– Hvor fort kan hun komme tilbake?

– Det er veldig vanskelig å si. Vi ser jo at en covid-infeksjon tar litt tid. Nå har de fleste av oss hatt det en runde før. Erfaringsmessig ser det ut til at runde to går en del bedre enn første gang man hadde infeksjon. Og vi håper jo det vil gjøre det nå, sier landslagslegen.

– Hun har hatt det før, og da håper jeg – selv om jeg ikke er lege – at det kommer til å ta kortere tid før hun er tilbake, at det ikke kommer til å sitte i så hardt, sier Kveen.

Som ny landslagstrener har Kveen vært en viktig støttespiller for Kalvå gjennom det som ble en tung vår etter forrige runde med covid. Han lover at eleven skal få tett oppfølging også denne gangen:

– Jeg er ikke så bekymret for det. Vi må gjenskape det vi har og se framover. Hun har vist hvor god hun er, så vi får bare krysse fingre for at hun er fort tilbake.