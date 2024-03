Slik vil Haaland endre fotballen: – Irriterer meg

Det er i et intervju med Manchester Citys offisielle podkast at superspissen får spørsmål om hva han hadde endret på i fotballen hvis han fikk muligheten.

Da kommer Haaland med to konkrete forslag.

– Irriterer meg

Det første er å innføre mållinjeteknologi over hele banen, slik at man alltid har kontroll på når ballen er ute av spill.

– Men det som irriterer meg er innkast, sier Haaland i podkasten.

I Norge: Erling Braut Haaland er på landslagssamling og har denne uken trent på Lillestrøms flunkende nye treningsbane, der også noen heldige supportere har møtt opp for å få et minne. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Foreslår tidsfrist

Til Citys egen mediekanal utbroderer han hvorfor han ville gått løs på innkastreglene om han fikk sjansen.

– Hvis du kaster slik eller slik, spiller det ingen rolle. Bare sørg for å ha to hender på ballen. Jeg vet ikke engang reglene, og hvis jeg skal ta et kast, gjør jeg det sikkert feil. Men det spiller jo ingen rolle om man kaster ballen rett ned, rett opp eller hva som helst. Det ville jeg endret på, sier Haaland.

I tillegg foreslår jærbuen å innføre en tidsfrist på innkast slik at det ikke tar for lang tid.

– Og du kan ikke stjele for mange meter, det bør være en grense for hvor langt man kan gå, og en grense for hvor lang tid man kan bruke. Jeg tror det blir slik i fremtiden, sier han.

Fikk Infantino til å rykke ut

Det kan godt hende han får rett, fotballen er i stadig forandring.

De siste årene har fotballens internasjonale lovkomité (IFAB) kommet med flere forslag til endringer i verdens mest populære sport, med blandet mottakelse.

Blant annet har IFAB foreslått å teste ut bruken av tidsbegrensede utvisninger for dommerprotester, og nylig ble det signalisert planer om å innføre testing av blått kort på elitenivå, et kort som skulle tas i bruk om en spiller begår en kynisk feil eller viser uenighet mot en av dommerne.

Et blått kort ville føre til at spilleren blir utvist i ti minutter. To blå kort sørger for at spilleren får rødt kort. Forslaget fikk Fifa-president Gianni Infantino til å rykke ut og stemple det som uaktuelt.

Sørloth med filmeforslag

Haalands forslag er foreløpig bare på tankestadiet, men får allerede nå bred støtte hos kollegene hans på landslaget.

– Gode forslag, og så har jeg lyst til å legge til ett. Og det har jeg tenkt på mye, innleder Sørloth overfor NRK.

– Spesielt i Spania er det så mye filming, folk ligger ned og bærer seg, og de skal dra på gule og røde kort på motspillere. Så jeg kunne tenkt meg en regel der. Jeg er litt usikker på logistikken og hvordan det skal utføres, men hvis en spiller ligger nede og har vondt mer enn tre ganger, og den fjerde gangen han gjør det igjen, så må han byttes ut, foreslår Sørloth.

EGET FORSLAG: Alexander Sørloth har klare tanker om hva som kunne vært gjort for å få bort filming. Foto: BILDBYRÅN

Villarreal-spissen mener en slik regel ville avdekket hvem som faktisk er skadet, og hvem som bedriver skuespill.

– For da er det åpenbart at du har så vondt, og du er skadet. Du må ut. Så får vi kanskje slutt på den der filminga og rulling rundt på banen. Jeg er usikker på hvordan man skal løse det i praksis, men det synes jeg hadde vært veldig deilig, for da hadde man blitt kvitt det, sier han.

Optimismen er skyhøy før kvalifiseringen starter. Men landslagsgutta møter uventa motstand i en spåmann fra Sheffield og en mystisk storm i Georgia.

Aron Dønnum gir også Haalands forslag tommel opp.

– Det er veldig relevant. Jeg er helt enig i at det kunne vært sånn «goalline technology» over hele banen. Det har vært noen hendelser på TV hvor det har vært innlegg som ser ut som har vært ute, sier Frankrike-proffen.

STØTTER ERLING: Lagkameratene på landslaget er i stor grad enig med Haaland. Foto: NTB

– Ikke til å forstå

Dønnum har også noen egne tanker om hva som kunne vært gjort for å forbedre fotballen.

– Jeg er opptatt av kommunikasjonen man har med dommerne, det må gå an å prate med dem, sier han.

Han drar frem et eksempel fra denne sesongen, nærmere bestemt 2. mars, da Real Madrid spilte 2–2 mot Valencia. Dommeren blåste av mens ballen var på vei inn i feltet, og ett sekund senere scoret Real Madrid.

Jude Bellingham ble utvist på grunn av protestene i etterkant.

– Det er ikke til å forstå. Skal man bare si «ok, det går helt fint at vi tapte poeng fordi du blåste av for tidlig»? Man må kunne reagere. Man kan ikke få rødt kort og to kampers karantene. Da må dommerne rett og slett si «sorry, det var min feil», mener Dønnum.

– I Frankrike er det veldig sånn: «Nei, jeg prater ikke med deg, jeg bestemmer her». Jeg synes en relasjon mellom dommer og bør være litt mer vennlig, legger han til.

LEI SURE DOMMERE: Aron Dønnum maner til mer vennlighet. Foto: Egil Sande / NRK

Hugo Vetlesen støtter også Haalands to forslag. Club Brügge-spilleren har ikke noen egne idéer til nyvinninger som ville hevet sporten, men mener en sovende regel bør hentes oftere frem fra glemselen.

– Vi hadde en keeper som brukte litt for lang tid i Molde-kampen. Da ble det faktisk dømt indirekte frispark. Det er en regel som nesten aldri blir brukt. Dommerne kunne gjerne hatt litt mer fokus på det når lag drøyer tid, mener Vetlesen.

Norge tapte den første privatlandskampen denne samlinga 1–2 mot Tsjekkia fredag kveld. Tirsdag venter Slovakia til ny privatlandskamp på Ullevaal.