Andrine Hegerberg om filmingen: – For oss er det mer flaut å bli liggende

Så langt i VM har kun Neymar fått tyn for voldsom overspilling. Fredag kastet Kylian Mbappé seg på filmebølgen i kampen mellom Uruguay og Frankrike.

Så omdiskutert er temaet, at det ble diskutert i fredagens Dagsnytt 18.

Andrine Hegerberg, som selv spiller for PSG, mener man ikke finner mye av denne typen filming i kvinnefotballen.

– Helt ærlig, så gjør du ikke det. Nå skal ikke jeg sammenligne dame og herrefotball. Men for oss er det mer flaut å bli liggende etter en kakk, enn å ikke komme seg fort opp igjen. Hvis du har vondt klarer du ikke å rulle rundt så mange ganger, sier Hegerberg.

– Det er derfor jeg tror at VAR kan være en bra ting. Du ser også at Mbappé får veldig vondt på et lite slag der han også. Man må være nødt til å verne denne sporten og underholdningsverdien fordi folk vil ikke sitte å se på 14 minutter med rulling, fortsetter Hegerberg.

Neymar overspiller nok en gang Du trenger javascript for å se video.

Mbappé går ned for telling Du trenger javascript for å se video.

– Vi må tåle slikt som dette

Leo Doria, redaktør for heiabrasil.no, mener på den andre siden at dette er noe man burde tolerere og at det er viktig å nevne hvor mange ganger Neymar faktisk blir felt.

– Vi må tåle slikt som dette. Det blir mye fysisk hardt spill mot en veldig teknisk fotballspiller som til slutt kanskje benytter seg av det. Han har nok blitt felt rundt 23 ganger i tillegg til andre ganger han har fått litt bank og det ikke har blitt blåst.

Samtidig mener han at media er med på å ta fokuset vekk fra hvordan han egentlig presterer på banen.

– Det blir fort litt ensporet, at man kun fokuserer på dette mens han fortsatt gjør fantastiske ting på banen, sier Doria.

DAGSNYTT 18: Morten Morisbakk Skjønsberg og Leo Doria etter Neymar-debatten hos Dagsnytt 18. Foto: Hans Andreas Solbakken

– Kan legge bort det tullet.

Fredag kveld røk Brasil ut av VM mot Belgia, og to ganger hevdet Neymar at han skulle hatt straffe. Dommeren var ikke enig, og mye tydet på at han nok en gang overspilte.

NRKs fotballekspert, Morten Morisbak Skjønsberg, mener filmingen er noe Neymar bør slutte med.

– Han er en så god fotballspiller, så jeg føler han kan legge bort det tullet.

– Tror du individuelle forskjeller eller kulturforskjeller kan være avgjørende?

– Det kan være begge deler. Det var vel en undersøkelse i Aftenposten her som viste at smerteterskel lå på samme nivå som vennene du har. Ofte så er det nok individuelle forskjeller og Neymar ser ut til å ha en lav smerteterskel eller eventuelt et godt hjerte for skuespill, sier Skjønsberg.