– Han er en stor målvakt. Vi gjør alle feil, og det er OK. Sånn er fotballen, sier Urugays kaptein Diego Godin om Fernando Muslera.

Det var etter 61 minutter at Muslera på nærmest uforståelig vis slapp inn et langskudd fra Griezmann som gikk midt på Urugays sisteskanse.

– Vi må oppmuntre han nå. Han gjorde en tabbe i dag, men han har også reddet oss i andre kamper, fortsetter Godin.

– En av VMs beste redninger.

– Det er vondt å være målvakt i sånne situasjoner, kommenterte NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

Dermed ble det en kontrastenes aften i den første kvartfinalen i fotball-VM 2018. For der Muslera fomlet ballen i mål, stengte Hugo Lloris buret fullstendig for Frankrike. Rett før pause leverte Frankrike-kapteinen et tigersprang av de sjeldne.

– Det er en av VMs beste redninger, mente Skjønsberg.

– Det er en av VMs beste redninger, mente Skjønsberg.

Stjerneskuddet fikk gult kort for filming

Før kampen var det franske stjerneskuddet Kylian Mbappé på alle ekspertenes lepper. Og 19-åringen havnet nok en gang i fokus, men ikke på grunn av sine fotballferdigheter.

Det kan være unggutten har sett på hva lagkamerat i PSG Neymar har gjort dette mesterskapet. For etter 67 minutter gikk Mbappé i plutselig bakken og holdt seg for ansiktet. Reprisene viste derimot at stortalentet kun fikk et lite klaps i brystregionen.

SINT: Diego Godin raste mot Kylian Mbappé da stjerneskuddet ble liggende og vri seg på bakken. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Han faller sammen relativt lett der, mente Skjønsberg.

Godin var tydelig misfornøyd og røsket Mbappé opp av bakken, som på magisk vis ikke hadde vondt lenger.

Da oppstod det rabalder mellom samtlige spillere, noe som endte med at dommer Néstor Pitana ga 19-åringen gult kort for filming.

Varane fikk sin revansj

Det spilte uansett ingen rolle for Frankrike, som kunne feire videre avansement i fotball-VM. Spesielt godt smakte det nok for midtstopper Raphaël Varane som fikk sin revansj fra kvartfinalen i 2014.

Den gang da ble Varane knust i en hodeduell av Mats Hummels, noe som førte til at Tyskland vant kampen 0–1.

– Det var litt mann mot gutt, kommenterte NRKs ekspertkommentator Erik Solér den gang.

GUTT: Raphaël Varane tapte hodeduellen mot Mats Hummels for fire år siden.

Etter 40 minutter mot Uruguay og nesten nøyaktig fire år senere var det Varane som var mannen inne i feltet, og nærmest på identisk vis stanget Frankrike i ledelsen.

– Kvartfinalen mot Tyskland er en del av min karriere, men ikke hele min karriere. Det føltes godt å score på et viktig tidspunkt, sier Varane etter kampen.

Dermed møter Frankrike vinneren av Belgia og Brasil i semifinalen av fotball-VM.