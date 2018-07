Peter Schmeichel lei av Neymar: – Har du noen gang sett Ronaldo gjøre noe lignende?

– Det eneste jeg tenker er at jeg ønsker at denne spilleren ikke spiller. Fordi det er så irriterende å se måten han forsøker å få gule kort til sine motspillere, sier keeperlegenden Schmeichel til Russia Today, ifølge den danske avisen Ekstra Bladet.

Neymar scoret ett og spilte en avgjørende rolle ved den andre målet da Brasil tok seg til kvartfinalen etter å ha slått Mexico.

Også i denne kampen, som i tidligere kamper, ble den brasilianske superstjernen felt flere ganger. Flere har imidlertid reagert sterkt på at det de mener er filming fra Neymars side.

FAR OG SØNN: Peter sammen med Danmarks landslagskeeper Kasper Schmeichel. Foto: Oli Scarff / AFP

– Trodde han skulle bli lagt på båre

Spesielt én episode har opprørt Schmeichel.

Det var da en skrikende Neymar rullet i smerte under Mexico-kampen etter at en motspiller tråkket han på ankelen med 20 minutter igjen å spille.

– Neymar lå nede og holdt på å dø. Jeg trodde han skulle bli lagt på båre, sendt av gårde med ambulanse og at vi aldri mer kom til å se han igjen.

– Har du noen gang sett Ronaldo gjøre noe lignende? Som ung lærte han raskt at dette ikke er måten å gjøre det på, for han hadde en god manager i Alex Ferguson. Ser du Messi eller Harry Kane gjøre det? Nei, svarer dansken på sitt eget spørsmål.

– En skam for fotballen

Også Mexicos landslagssjef Juan Carlos Osorio var i harnisk etter mandagens kamp. Han nevnte ikke Neymar med navn, men lot det tydelig skinne gjennom hvem han siktet til.

– Det er en skam for fotballen at så mye tid ble kastet bort på grunn av én enkelt spiller. Mine spillere kom ut av rytmen på grunn av alle stoppene i spillet. Det var en situasjon der det var fire minutters pause. Det burde ikke være så mye skuespill, sa Osorio.

– Bryr meg ikke

Neymar har blitt taklet 23 ganger så langt i mesterskapet, det er åtte ganger mer enn Lionel Messi som står oppført med 15 taklinger, ifølge FIFAs statistikk. Cristiano Ronaldo følger like bak med 14.

– Jeg tror det er et forsøk på å undergrave meg, og ingen ting annet. Jeg er her for å spille og hjelpe laget mitt. Det er derfor jeg er her, ingen ting annet. Jeg er her for å vinne, sier Neymar om kritikken.

– Jeg bryr meg ikke mye om kritikken, eller rosen for den saks skyld, for det kan påvirke prestasjonene, forteller han.