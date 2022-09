– Jeg synes landslaget håndterte det fint, sier Jens Petter Hauge.

Han er ordknapp på spørsmål om hva han mener om Normanns kontroversielle klubbvalg, men Gent-spilleren er tydelig på at han støtter måten Norges Fotballforbund løste det på.

– Jeg synes Ståle Solbakken og Lise Klaveness håndterte dette veldig fint. Til syvende og sist må Mathias stå for egne valg. Jeg vil egentlig ikke si så mye mer enn det, avslutter Hauge.

Han får støtte av Gent- og landslagskollega Andreas Hanche-Olsen:

– Det har blitt håndtert på en fin måte. Han får stå for det.

EKS-KOLLEGAER: Mathias Normann og Andreas Hanche-Olsen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det er ikke et valg du kunne tatt?

– Nei, det hadde ikke vært så veldig aktuelt for meg. Som Jens sier, ble det håndtert på en OK måte. Det var sikkert noe han var klar over da han tok det valget, tror forsvarskjempen.

NRK har forsøkt å få en kommentar til saken fra både Mathias Normann og hans far og rådgiver Sten Normann – foreløpig uten hell.

– Tonedøvt

Ståle Solbakken gjentok også kritikken av Normanns klubbvalg da han presenterte landslagstroppen mandag.

– Det har jeg svart på mange. Det er et totalt uforståelig valg. Han fikk en klar hentydning om konsekvensen før han tok den endelige avgjørelsen. Det er tonedøvt av han og rådgiverne hans. Jeg har stor sans for Mathias, men dette er skivebom, sa landslagssjefen.

– Kan du garantere at du hadde gjort det samme med andre spillere?

– Det du egentlig spør om er om jeg hadde gjort det samme med Erling Braut Haaland? Ja, jeg hadde gjort det samme om Haaland hadde gått til Dynamo Moskva, svarte Solbakken.

På pressekonferansen ble det også klart at Omar Elabdellaoui er tilbake på landslaget. Troppen inneholder også to debutanter på A-landslagsnivå. Den ferske Celta Vigo-proffen Jørgen Strand Larsen og Molde-spiller Ola Brynhildsen får også sjansen.

Se hele troppen: Ekspandér faktaboks Keepere Ørjan Håskjold Nyland André Hansen Sten Michael Grytebust Forsvar: Marcus Holmgren Pedersen Omar Elabdellaoui Julian Ryerson Birger Solberg Meling Fredrik André Bjørkan Stefan Strandberg Leo Skiri Østigård Andreas Hanche-Olsen Kristoffer Vassbakk Ajer Stian Rode Gregersen Midtbane: Patrick Berg Martin Ødegaard Sander Berge Morten Thorsby Fredrik Aursnes Mohamed Elyounoussi Kristian Thorstvedt Mats Møller Dæhli Angrep: Ola Brynhildsen Alexander Sørloth Erling Braut Haaland Joshua King Jørgen Strand Larsen

UTTAK: Landslaget skal møte Slovenia borte 24. september og Serbia hjemme tre dager senere i nasjonsligaen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Forberedt på reaksjoner

Normann skapte overskrifter da han signerte for Dynamo Moskva forrige uke. Landslagssjef Ståle Solbakken og fotballpresident Lise Klaveness var raskt ute og sa at avgjørelsen gjorde ham uaktuell for landslagsspill.

– I utgangspunktet er det ikke forbundets rolle å mene noe om landslagsspilleres klubbvalg, men vi er nå i en ekstraordinær situasjon. Hele norsk og europeisk fotball er enige om å sette felles press på Russland som en krigførende part, som også har brukt maktposisjoner i idretten svært aktivt, sa Klaveness i en pressemelding.

Normann selv har ikke brutt stillheten etter at overgangen ble kjent, men har uttalte seg til TV 2 i forkant av offentliggjøringen.

– Er det én ting jeg har lært i min karriere, er det at man ikke blander politikk og fotball. Jeg skal dit for å spille fotball og er «happy» med det, sa 26-åringen, som var tydelig på at han var forberedt på reaksjoner.

STOPP KRIGEN: Mathias Normann, lengst til venstre i bildet, har deltatt på markeringer til støtte for Ukraina. Foto: Lise Åserud / NTB

– En veldig fin fyr

Lillestrøm-spiss Thomas Lehne Olsen tok selv et småkontroversielt karrieresteg da han forlot Norge til fordel for Shabab Al-Ahli Club i Dubai i fjor. Han vil ikke fordømme Normanns valg.

– Folk får gjøre hva de vil. Jeg kjenner Mathias litt fra landslaget, og han er en veldig fin fyr.

– Kunne du selv gått til russisk fotball, slik situasjonen er nå?

LANDSLAGSSJANSE: Lehne Olsen fikk Norge-debuten sin i fjor høst. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Absolutt ikke. Med alt som skjer der, så hadde ikke det vært aktuelt i det hele tatt, svarer LSKs hjemvendt målsnik.

Han er likevel tydelig på at han står for valget han selv tok.

– Det er mye fælt som skjer i Dubai også, men nå ble det sånn, og jeg står inne for det valget, avslutter han.