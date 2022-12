– Eg trur absolutt det har revolusjonert sjakken viss du ser på det store biletet, seier Anna Cramling til NRK.

Svensken er ein av verdas mest populære når det gjeld sjakkinnhald på internett. Sjakkspelaren har i ei rekkje år produsert og lagt ut sjakkinnhald til det som etter kvart har vorte eit stort publikum.

– Det er sett på som ein sport kor «viss du ikkje kan det, ser du ikkje på det». Eg vil at den gruppa som ikkje kan sjakk, skal sjå på det og gjere det gøy for dei, seier Cramling.

STRØYMER SJAKK: Svenske Anna Cramling. Foto: Privat

– Enorme siffer

Svensken har bygd seg opp eit stort namn på strøymeplattforma Twitch og andre sosiale medium.

Der speler ho og snakkar stort sett om sjakk. Strategien er klar for å få flest folk til å følgje med og like innhaldet.

– Eg vil seie eg har eit høgt tempo for å halde merksemda til sjåaren. Eg prøver å ha høg musikk, snakke høgt, prate med folk og prøve å underhalde slik at det ikkje skal bli kjedeleg. Hadde eg berre spelt sjakk, så trur eg ikkje mange hadde sett på, seier ho.

STJERNE: Nakamura strøymer aktivt og har nesten 3 millionar følgjarar. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Cramling anslår at ho har ein stad mellom 1500 og 2000 personar som følgjer henne direkte på kvar strøym på Twitch. Nyleg strøymde stormeister Hikaru Nakamura – som er aktiv på same plattform og jamleg har fleire tusen sjåarar – ein kamp mellom han og Magnus Carlsen som vart sett av over 60 000 direkte.

– Det er heilt enorme siffer som ein ikkje har sett før. Ein har skapt ein ny måte å sjå det på (sjakk). Det kjennest som det lyst opp mange konkurransar, seier Cramling.

– Veldig viktig

Strøyming av sjakkinnhald er ikkje noko nytt fenomen, men med mellom anna Cramling og Nakamura i spissen, har innhaldet generert enorm interesse dei siste åra.

Sjakkekspert Sheila Barth Stanford er klar på viktigheita av strøyminga. Ho peikar blant på tilgjengelegheita, og at tersklane er lågare for å oppsøkje internettet, i staden for ein sjakklubb til dømes.

– Dei er veldig dyktig til å folkeleggjere og ufarleggjere sjakken. Det er veldig viktig, seier ho.

Stanford, som også underviser i sjakk, fortel at nesten alle av elevane hennar har ein strøymer dei følgjer med på – og at dette har bidrege til å halde sjakkinteressa oppe blant dei unge og gjort sporten meir populær generelt.

Derfor rosar ho Cramling for bruken av plattforma til opplyse folk om sjakken og meiner at det også har bidrege til god rekruttering.

– Det er openbert. Ikkje noko tvil om det. Dei viser at alle kan. Dei viser mangfaldet. Nokon speler og underviser, og nokon gjer alt mogleg rart. Dei formidlar det på ein god måte.

– Har det revolusjonert sjakken?

– Ja, det trur eg. Kvart fall formidlinga av sjakken. Eg trur det betyr mykje for rekrutteringa til miljøet, seier ho.

Blir rosa av profilar

Stanford får støtte av Magnus Carlsen og Monica Machlik. Sistnemnde er første norske kvinne som deltek under verdsmeisterskapen i lyn- og hurtigsjakk.

VM-deltaktar: Sjakkspelar Monika Machlik Foto: Christian Grieg Sander / NRK

– Det er ekstremt mange sjåarar på kanalane der, kven som helst kan sjå på og er det er veldig uformelt og inkluderande. Strøyming på den måten har gjort sjakk meir populært, seier ho til NRK.

– Trur du dette har bidrege til at fleire spelar og følgjer med på sjakk?

– Absolutt. Dei treffer mange folk via strøyminga, svarer Machlik.

LOVORD: – ja, absolutt, svarer Carlsen på spørsmålet om strøyminga bidreg til rekruttering og interesse for sjakken. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

Noregs største sjakkess er også samd i at strøyminga har ført til mykje godt og at sjakken for mange går føre seg over internett.

– Eg trur det vil halde fram med å vere viktig framover både som inntektskjelde for folk og for rekrutteringa, seier Carlsen til NRK.