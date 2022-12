Carlsen selv var et eneste stort glis etter partiet.

– Det er helt sykt, hvisket han til NRK på vei ut av hallen.

En time senere var det tydelig at partiet hadde satt sitt preg på Carlsen.

– Det partiet mot Rapport er det både det villeste jeg har vært med på, men også det morsomste. Litt samme hvordan det går etter det, så var det veldig gøy. Jeg tror ikke jeg helt har roet meg ned etter det, sier han.

Carlsen sier at han fordi han hadde langt dårligere tid enn Rapport, følte at han måtte gjøre noe.

– Jeg tror ikke nødvendigvis det gagner meg å spille slik sjakk. Jeg tror jeg må prøve å få spillet mer i mine typiske spor etter dette, sier han.

Carlsen tapte det påfølgende partiet mot Jan Nepomnjasjtsjij på tid. Det var Carlsens første tap i lynsjakk-VM.

Nordmannen slo tilbake med å vinne mot både Vincent Keymer og Fabiano Caruana i de to neste partiene. Etter 17 av 21 partier deler Carlsen og Nakamura ledelsen med 13 poeng.

Følg VM-dramaet her:

VM i lynsjakk Du trenger javascript for å se video.

Grønn fikk tårer i øynene

NRKs sjakkekspert Atle Grønn fikk virkelig kjenne på at følelsene trengte seg frem under partiet mellom Carlsen og Rapport.

– Jeg satt på bakrommet og fikk tårer i øynene. Jeg visste ikke hvorfor, men det er kroppen som reagerer fysisk på et sjakkparti. Det er så vanvittig. Det bølger så frem og tilbake, sier Grønn.

– Det er tidenes lynsjakkparti på TV i hvert fall. Det bølger så vanvittig. Det var så mange dronninger. Hvor kommer alle dronningene fra?

Atle Grønn trillet tårer under partiet Du trenger javascript for å se video.

Grønn mener at de begge kjempet strålende.

– De spiller veldig strategisk og interessant i 30 trekk, og så eksploderer det når Magnus ofrer. Pila er helt korrekt her. Det hopper jo. Det er objektive feil. Når Magnus står to tårn under, er det fristende å gi seg. Man venter at han skal gi seg, men han fortsetter og fortsetter, sier Grønn.

– De skaper et helt vidunderlig sjakkparti, men med mange feil. Men det er det som gjør at sjakk mellom mennesker er så mye mer gøy enn sjakk mellom datamaskiner, sier Grønn.

Se Torsteins Bae analyse av partiet her:

Analyse av Carlsen - Rapport Du trenger javascript for å se video.

– Har aldri sett noe lignende

Ifølge pila lå det tidlig an til seier for Richard Rapport med svarte brikker mot Magnus Carlsen i den 14.-runden i lynsjakk-VM. Datamaskinen viste utslag på flere titalls bønder for Rapport, men mot slutten var det Carlsen som stakk av med seieren.

– Den er utrolig den utviklingen vi får der. Det er litt av et parti, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sier fredagens gjest i NRK-studioet, Henrik Fladseth, og spør så om Bae har sett noe lignende.

– Nei, det har vi aldri sett, sier Bae.

– Det er idrettshistorie det vi ser på NRK nå, sier programleder Ole Rolfsrud.

– Det er helt utrolig, men det er lynsjakkens unike kraft. For noen svingninger. Vi blir nesten svimle av å se på pila gjennom det partiet, sier Bae.

Se hele partiet her:

Se tidenes lynsjakkparti, Carlsen - Rapport Du trenger javascript for å se video.

Sjakkjournalisten Tarjei Svensen skriver følgende om partiet:

– Det er den villeste kampen jeg noen gang har sett. Wow!

– For et parti, skriver stormester Teimur Radjabov på Twitter.

Kan ta VM-tittel nummer 15

Magnus Carlsen fikk en heseblesende start på lynsjakk-VM torsdag. Da ble forsinket på vei tilbake fra en skitur og kom for sent inn til første parti. Selv med bare 30 sekunder (av starttiden på tre minutter) igjen på klokka, klarte han likevel å vinne.

Carlsen vant faktisk alle de fem første partiene og sto med 6,5 poeng etter syv partier. De siste fem partiene på torsdag endte alle med remis.

Slik så det ut da Carlsen kom forsinket til første parti:

Her kommer Carlsen løpene Du trenger javascript for å se video.

Dermed hadde Carlsen ni poeng etter 12 av 21 partier og var ett poeng bak lederen Hikaru Nakamura før fredagens ni partier.

– Det er helt greit. Jeg har kjent, egentlig siden runde tre, at jeg er kokt i hodet. Jeg trenger litt hvile, sa Carlsen til NRK etter torsdagens partier, hvor flere av spillerne klaget på temperaturen inne i hallen.