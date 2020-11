De siste seks årene har LSK Kvinner vært nærmest utilnærmelige, men nå er det sjeldent åpent om seriemestertittelen.

Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes har nemlig alle gode muligheter til å vippe de regjerende mesterne ned fra tronen.

– Det er tidenes sesonginnspurt i Toppserien, konkluderer NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

Med kun tre kamper igjen er det fire poeng som skiller de fire beste lagene:

Søndag er det innbyrdes oppgjør mellom topplagene. Rosenborg får besøk av Avaldsnes klokken 13.00, mens Vålerenga tar imot LSK Kvinner i det NRK1-sendte oppgjøret klokken 16.00.

Kniven på strupen

LSK Kvinner har med andre ord fortsatt sjansen til å forsvare tittelen, men da må gultrøyene trolig vinne de resterende kampene.

– Lillestrøm har vært litt skuffende. De har fortsatt sjansen til å melde seg på, men de må vinne for ikke å bli hektet av, påpeker Skjønsberg.

Trondheims-Ørn havnet på syvende plass i fjor. Klubben skiftet navn til Rosenborg i februar 2020. De hentet også inn flere nye spillere.

På ett år har de gått fra å ligge midt på tabellen til å være med i gullkampen.

– Rosenborg har vært den store overraskelsen i år. De bør også vinne søndag, fordi de har litt tøffere kampprogram med Sandviken i neste, sier Skjønsberg.

Julie Blakstad (i midten) står med syv mål og har vært en viktig spiller for Rosenborg denne sesongen. Foto: Heiko Junge / NTB

Ekspertene: Vålerenga vinner

Vålerenga sitter altså i førersetet med tabelltopp på bedre målforskjell enn Rosenborg.

Skjønsberg påpeker at Oslo-laget har vært favoritter både før og underveis i sesongen.

– Vinner de søndag, tar de et langt steg, sier Skjønsberg, som holder en knapp på Vålerenga.

Det samme gjør ekspertkollega Carl-Erik Torp.

– Vålerenga virker mest stabile. De leder nå, og jeg tenker at de kommer seg greit gjennom kampen mot Lillestrøm, og så vinner de nok de resterende to kampene, sier Torp.

Torp gir lagene følgende prosents sannsynlighet for å bli seriemester: Vålerenga (60 prosent), Rosenborg (20), Avaldsnes (15) og LSK Kvinner (5).

Klepp og Sandviken spiller en viktig rolle i innspurten med kamper mot både Rosenborg og Avaldsnes.

Samtidig har Vålerenga på papiret det enkleste kampprogrammet:

Slik avsluttes Toppserien Ekspandér faktaboks Runde 16: Klepp - Arna-Bjørnar 2-1

Røa - Lyn 1-3

Sandviken - Kolbotn 1-0

Rosenborg - Avaldsnes (søndag kl. 13.00)

Vålerenga - LSK Kvinner (søndag kl. 16.00, vises på NRK1 og NRK.no) Runde 17 (lørdag 7. november kl. 13.00): Arna-Bjørnar - Røa

Avaldsnes - Klepp

Kolbotn - LSK Kvinner

Lyn - Vålerenga

Rosenborg - Sandviken Runde 18 (søndag 15. november kl. 13.00) Klepp - Rosenborg

LSK Kvinner - Lyn

Røa - Kolbotn

Sandviken - Avaldsnes

Vålerenga - Arna-Bjørnar

I den andre enden av tabellen tok Røa et nytt steg mot nedrykk etter 3-1-tap hjemme for Lyn lørdag. Dermed er det fire poeng opp til Kolbotn på trygg plass med kun to serierunder igjen.

Samtidig er det klart at Stabæk er tilbake i Toppserien etter én sesong i 1.-divisjon. Lørdag sikret bærumsklubben opprykk med hele 7–0 over KIL/Hemne.