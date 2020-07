Ekspertenes dom: LSK Kvinner rives ned fra tronen

Fredag kveld sparkes Toppserien i gang med en kamp med historisk sus i norsk fotball.

For første gang spiller Rosenborg en seniorkamp for kvinner, og de tar imot de regjerende mesterne LSK Kvinner.

Før første avspark har NRK bedt fire eksperter spå utfallet av årets sesong.

Samtlige tror Toppserien får en annen seriemester enn LSK Kvinner for første gang siden 2013.

Melissa Wiiks tabelltips 1. Vålerenga 2. LSK Kvinner 3. Sandviken 4. Avaldsnes 5. Rosenborg 6. Klepp 7. Røa 8. Arna-Bjørnar 9. Kolbotn 10. Lyn

1. Vålerenga:

De har fått den kontinuitet i laget og beholdt stammen som kanskje har vært mangelen til å trekke det lengste strået. Har de største profilene i Toppserien, i målfarlige Ajara Njoya og kapteinen Sherida Spitse. Ny spennende dansk trener inn.

Melissa Wiik har tidligere vært NRKs fotballekspert og står blant annet med 63 landskamper for Norge. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

2. LSK Kvinner

De gulkledde har erfaringen til tross for store utskiftninger. Hege Riise har klart å bringe nye titler til tross for at de har mistet de største profilene til topplag i Europa hvert eneste år. Bredden i troppen er ikke like stor, men vil likevel kunne kjempe helt i toppen. Avhengige av Emilie Haavi som ser sterk ut etter et år ute med fremre korsbåndskade.

10. Lyn:

Oslolaget har en evne til å kunne overraske. Spennende Runa Lillegård er dessverre ute store deler av sesongen på grunn av en kneskade. Spissen Jenny Kristine Røsholm Olsen er også ute med skade.

Svært ung tropp som har blitt en erfaring rikere, men som jeg likevel tror vil variere for mye i sine prestasjoner.

Eline Torneus' tabelltips 1. Vålerenga 2. LSK Kvinner 3. Rosenborg 4. Sandviken 5. Avaldsnes 6. Røa 7. Klepp 8. Kolbotn 9. Arna-Bjørnar 10. Lyn

1. Vålerenga:

Med Spitse, Heien Hansen, Stefanovic, Tomter, Bizet Ildhusøy, Njoya, Kinden Jensen og Dølvik Markussen har de en god blanding av unge lovende og mer rutinerte spillere som kan være avgjørende i tette og jevne kamper. De ser ut til at de kommer til å bli en vanskelig nøtt å knekke for enhver forsvarsfirer/femmer i årets Toppserie.

Eline Torneus er Eurosports nye fotballekspert før 2020-sesongen. Hun har toppserieerfaring fra Røa og Fløya, og hun er nylig ansatt som utviklingssjef i Røa. Her tiltrer hun 1. august. Foto: TVNorge / NTB scan

2. LSK Kvinner:

Mistet spillere som Synne Skinnes Hansen, Anja Sønstevold, Therese Sessy Åsland med flere. Klarer ikke å se at de har hentet inn like store kanoner som de har mistet. MEN man skal aldri undervurdere maskineriet til LSK, kollektivet, spill-prinsippene og Hege Riise er bunnsolide. Tror likevel det ender med 2. plass i årets sesong.

10. Lyn:

Fått inn en god og stabil keeper i Odden Sundsfjord som garantert kan bidra med trygghet og rutine. Men de har mistet en del sentrale spillere, blant annet Vilde Hasund, Linn Huseby og Noor Eckhoff. Runa Lillegård langtidsskadet, ser ikke at de har hentet inn noen som kan erstatte henne per nå. Noe som gjør at jeg tror årets sesong blir litt i tøffeste laget for det unge Lyn-laget.

Carl-Erik Torps tabelltips 1. Vålerenga 2. LSK Kvinner 3. Sandviken 4. Avaldsnes 5. Klepp 6. Rosenborg 7. Arna-Bjørnar 8. Røa 9. Kolbotn 10. Lyn

1. Vålerenga:

Når man ser på stallen og bredden deres og trenden de har hatt de siste årene, så kan det fort skje for Vålerenga i år, selv om jeg tror det blir veldig jevnt mellom de tre øverste.

Carl-Erik Torp er fotballekspert hos NRK. I sin aktive karriere spilte han blant annet for Manglerud/Star, Kongsvinger og Brann. Foto: Julia Marie Naglestad

2. LSK Kvinner:

De har vært totaldominerende i mange år, men har vært gjennom en utskiftning nå og mistet mange viktige spillere. Selv om de er flinke til å få inn typer som passer godt i deres spillestil og fått inn mye bra, så har de mistet spillere tett på verdensklasse, så det gjør noe med et lag. De har fått tilbake Emilie Haavi fra skade og det er et pluss.

10. Lyn:

Lyn ser ut som den tynneste troppen, de har minst erfaring, selv om de har klart seg greit i mange treningskamper i vinter, så mangler de nok det trøkket og den stabiliteten i troppen sin til å ta mye poeng. Det kan fort bli jevnt også i bunn, mellom to-tre lag.

Morten Morisbak Skjønsbergs tips 1. Vålerenga 2. LSK Kvinner 3. Sandviken 4. Avaldsnes 5. Klepp 6. Rosenborg 7. Røa 8. Arna-Bjørnar 9. Kolbotn 10. Lyn

1. Vålerenga:

Spørsmålstegnet er om den nye treneren klarer å få dette stjernegalleriet til å spille godt sammen ut fra hans stil. De har den beste og bredeste troppen i Toppserien.

Morten Morisbak Skjønsberg er fotballekspert i NRK. Han har vært toppspiller og kaptein for Stabæk i en årrekke. Foto: NRK

2. LSK Kvinner:

De har mistet haugevis med klassespillere de siste årene, og spørsmålet er hvor lenge vinnerkulturen kan vinne over tapet av spillere og motstandernes forsterkninger. Hege Riise er en luring, og vet hva som skal til for å vinne.

10. Lyn:

En ung tropp med masse talentfulle og tekniske spillere, men mangler rutinen som kan dra denne gjengen til ny plass i toppdivisjonen.

– Trigges

Samtlige av ekspertene mener altså at dette er sesongen LSK Kvinner ikke bevarer hegemoniet sitt.

Klubbens nybakte kaptein Emilie Haavi sier at det gjør laget ekstra gira på å motbevise alle tabelltips.

– Jeg har jo lest at kanskje LSK tar medalje, og det trigger meg litt å lese sånne ting. Det er egentlig bare gøy å kunne slå litt nedenfra, så det tenker jeg bare er en motivasjon. Vi lever fint med et lite underdogstempel, sier Haavi til NRK.

Hovedårsaken er at LSK Kvinner igjen har mistet flere nøkkelspillere før årets sesong. Det bekymrer ikke Haavi.

– Jeg tror alle andre rundt tenker mer på det enn det vi gjør, egentlig. Vi har vært gjennom sånne perioder før også, blant annet før 2017, og det ble gull da også, sier Haavi som tror det blir tett og jevnt i toppen.

Vålerenga tar på sin side de store forventningene med fatning.

– Det er mer naturlig å tippe oss på topp nå enn for to år siden da andre gjorde det. Da var vi ikke i nærheten. Nå har vi har fått satt en tropp og jobbet over tid. Vi har jobbet med kompetanse i alle ledd i klubben, og vi har jobbet med kontinuitet over tid. Vi er litt spente, for vi har nye trener og noen nye inn. Vi håper å kunne slå fra oss, sier Vålerengas sportssjef Eli Landsem.

Alle ekspertene vi har snakket med har tippet Vålerenga på topp, og er like samstemte når de tipper byrival Lyn på sisteplass.

Til NRK forteller hovedtrener Ole Johan Aas at det er naturlig, men han er selvfølgelig ikke enig.

– Vi er den klubben med minst penger og minst erfaring, så det er naturlig, men vi tror jo ikke det vil ende slik. Jeg tror tabelltipset er basert på objektive og ikke subjektive vurderinger. I fjor tok vi flere poeng fra topplagene enn fra bunnlagene. Jeg tror vi skal klare å slå fra oss, sier Lyn-treneren.

Vålerenga, Sandviken og Rosenborg har flest spillere (3) på NRK og NTBs drømmelag, som Torp og Skjønsberg har plukket ut før sesongstart.

