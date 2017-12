– De har flyt.

– De kan umulig holde på slik i lengden.

– Før eller siden tar flaksen slutt.

Sjelden har det vært vanskeligere å forklare resultatene til et lag i Premier League.

Burnley er laget som stadig vinner uten å være best. De ble tippet til å slåss mot nedrykk – og spiller ofte deretter. De dominerer ikke kamper. De skaper sjelden flest sjanser. Så når de tar tre poeng, sies det ofte at de har vært heldige.

Dette hadde gitt mening om Burnley kun hadde vunnet et par kamper på rad.

Men hva blir forklaringen når de gjør det igjen og igjen?

Ingen penger, ingen stjerner

Det er dette spørsmålet som har plaget mange av analytikerne som følger Premier League. Det er vanskelig å forstå hvordan de kan vinne så ofte som de gjør.

Burnley har elendige forutsetninger for å overleve. De er fra en by med rundt 70 000 innbyggere – den minste som noen gang har hatt et lag i Premier League. De har et knøttlite budsjett. Mens rivalene skrev ut fete sjekker i sommer, tjente Burnley 140 millioner kroner.

De har ingen stjerner som redder dem. Ifølge nettsiden Transfermarkt har Burnleys stall den nest laveste markedsverdien i ligaen.

Det er altså utrolig at de nå ligger på sjetteplass foran Arsenal etter 17 kamper, med like mange poeng som Liverpool og Tottenham.

Spesielt når man tar med at Burnley knapt scorer mål heller.

Dårlige defensivt

De har funnet nettet 16 ganger, altså mindre enn et mål i snitt per kamp. Men det er også en del av suksessoppskriften til trener Sean Dyche.

Burnley ønsker nemlig å gjøre kampene sjansefattige. De må spille slik, fordi de ikke har like mye talent som rivalene. Om kampene er åpne og underholdende, blir de rundspilt. Så i stedet forsvarer de seg dypt, slår langt og satser på dødballer.

Dette skaper logisk nok jevne kamper som kan vippe begge veier. Ofte er ett mål alt som skal til for å vinne. Tingen er imidlertid at dette målet nesten alltid går til Burnley.

Åtte av deres ni seiere har vært med ett mål. Hjemme har seierne vært 1–0, 1–0, 2–0, 1–0, 1–0.

Og dette til tross for at Burnley ikke engang er gode defensivt.

STENGER BURET: Burnleys keeper Nick Pope. Foto: Phil Noble / Reuters

Urealistisk realitet

Det er i hvert fall konklusjonen fra de statistiske analysene av Premier League-lagene. Burnley burde lekke som en sil. De er for eksempel laget som slipper til flest skudd i ligaen (16,4 per kamp).

Men det som overrasker aller mest, er at den samlede kvaliteten på disse sjansene også er så høy.

De siste årene har analytikere utviklet modeller som heter «forventede mål» (på engelsk «expected goals», ofte forkortet til «xG»). Disse regner ut hvor stor sjansen er for at et skudd går inn, basert på faktorer som vinkel, distanse til målet og hvor motspillerne er plassert. Det er altså et instrument for å måle sjansekvalitet.

Så om et lag fyrer av 10 langskudd fra 30 meter, vil disse ha en lavere samlet verdi enn et skudd fra fem meter på åpent mål.

Hvordan kommer Burnley ut her? De fleste modellene viser at de realistisk sett burde ha sluppet inn rundt 25 mål.

Hva er realiteten? Burnley har sluppet inn 12, tredje færrest i ligaen.

Redder alt

Det er dette som får tallknuserne til å klø seg i hodet. Lag kan overprestere basert på hva modellene spår, men sjelden med så mye over så lang tid. Så langt har Burnley vært sesongens mysterium.

Enkelte statistikker belyser fenomenet. Burnley er blant de to beste lagene i ligaen både til å blokkere skudd og redde skudd. Og av en eller annen grunn er de et av lagene som motstanderne bommer mest mot. Kun ett av fire skudd mot Burnleys mål havner mellom stengene.

Men hvorfor? Hvorfor havner nesten alle skuddene mot Burnley utenfor eller rett på keeper?

Ta lagets seier mot Stoke onsdag. Burnley hadde to skudd på mål, Stoke hadde syv. Burnley scoret med ett av sine. Alle til Stoke ble reddet.

– Vi så på 40 ulike statistikker fra kampen. Vi var best i nesten samtlige, utenom den eneste som virkelig gjelder, sa en oppgitt Stoke-trener Mark Hughes.

Dette virker som flaks. Men jo oftere det skjer, desto mer har man måttet spørre seg om det skjuler seg noe mer bak Burnleys tall.

Spesielt når man oppdager at de har holdt på slik i flere år.

Kan man ha flaks hele tiden?

Noen analytikere har nemlig gravd opp Burnleys tall siden 2014. Ifølge modeller som kalkulerer forventede mål, har Burnley sluppet inn færre mål enn forventet de siste tre sesongene.

Ingen kan ha flaks i tre år på rad. Så har Dyche da funnet en spesiell metode som lurer den statistiske modellen? Forsvarer Burnley seg på en måte som lar dem slippe til mange skudd over lang tid, uten at noen av dem havner i nettet?

Slikt er vanskelig å si. Når vi ser Burnley på TV, ser vi jo bare at motstanderen bommer og bommer.

Så i november besøkte The New York Times klubben for å finne det ut.

Dyches hemmelighet

Der fant de sannheten: Burnley har en metode som lurer analytikerne.

Dyche forklarte at Burnley ikke er gode nok til å stoppe lag fra å fyre av skudd. Skal man gjøre det, må man dominere kampen totalt, slik som Manchester City. Så det Burnley heller satser på er å redusere sjansene for at disse skuddene går inn.

Hvordan? Dyche har drillet inn et defensivt system hvor spillerne jobber med å lede motstanderne inn i spesielle soner. Dette er soner Dyche vet er vanskelige å score fra statistisk sett. I tillegg jobber forsvarerne med å dekke hverandre, slik at de kan rykke ut og kaste seg foran skudd.

BURNLEY-SJEF: Sean Dyche. Foto: Phil Noble / Reuters

En annen faktor var at Burnley lå så dypt. Når motstanderen skyter, har de langt flere spillere mellom målet og ballen enn det som er normalt.

Det ligger altså en metode bak de rare tallene. Laget er spesielt konstruert til å overleve 15–20 skudd per kamp.

Burnley har fortsatt hatt flaks, men ikke så mye som mange har trodd.