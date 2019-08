Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Veldig tidlig da jeg kom hit sa jeg til alle at vi ville skape vår egen historie, og det er det guttene gjør uke etter uke. Vi hadde en vanskelig forsesong, så jeg forventet ikke disse fire første kampene, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

For etter den sterke borteseieren mot Burnley har laget vunnet 13 strake seriekamper. Det er en prestasjon de aldri tidligere har klart.

Likevel var det ikke bare jubel og glede i sluttminuttene. Målscorer Sadio Mané ble byttet ut med bare fem minutter igjen. Han var rasende da han satte seg på benken.

SINNA: Sadio Mané holdes tilbake av Jürgen Klopp når han byttes ut Foto: CARL RECINE / Reuters

– Han er en fyr med følelser. Vi er alle individualister. Noe gikk ikke veien han ønsket, og det handler ikke om byttet. Vi skal oppklare dette i garderoben, sier Jürgen Klopp til Sky Sports.

I TV 2s studio spekulerte de om han var irritert fordi Mohamed Salah ikke spilte videre til ham i et angrep like før. Da ble de to spillerne sett småkranglede på banen.

– Hvis han ikke hadde blitt tatt av rett etterpå så hadde det ikke vært noe mer, men nå må han vise sin irritasjon når han setter seg på benken, mener TV 2-ekspert Erik Huseklepp.

Også BBC spurte Klopp om Manés sinne.

– Alle er glade. Han er en fyr med følelser. Ville han gjort det samme igjen, antakeligvis ikke. Jeg liker dette. Han er helt fin og alt er bra og vi liker hverandre.

Innlegg i mål

Det første målet var kanskje det mest spesielle. Høyreback Trent-Alexander Arnold skulle nok egentlig legge inn fra rundt 30 meter, men ballen traff skulderen til Burnleys Chris Wood, fikk et ekstra løft og seilet nærmest inn i krysset.

– Jeg prøver bare å skape sjanser for laget, og vi var litt heldige. Men et mål er et mål, så jeg klager ikke. At vi holdt nullen er nok det viktigste likevel, mener Alexander-Arnold, som bekrefter at det var et innlegg og ikke et skudd.

– Det er ikke så viktig om det er mitt mål eller et selvmål. Det handler om laget, sier han i kampintervjuet vist på TV 2.

FØRSTE SCORING: Liverpools Trent Alexander-Arnold lobber ballen fra om lag 30 meter. Ballen går via Chris Wood og blir registrert som selvmål. Du trenger javascript for å se video. FØRSTE SCORING: Liverpools Trent Alexander-Arnold lobber ballen fra om lag 30 meter. Ballen går via Chris Wood og blir registrert som selvmål.

Like etter mistet Ben Mee ballen på egen halvdel. Roberto Firmino danset seg igjennom før han slapp videre til Mané i perfekt tidspunkt. Ny scoring.

– Det er klasse. Det er fantastisk bra utført. Man kan ikke gjøre sånne feil mot denne trioen. Da blir man straffet hver gang. De er nådeløse foran mål, understreker Huseklepp.

LEKENDE: Roberto Firmino tar ballen fra Ben Mee, serverer ballen til Sadio Mané, som setter ballen sikkert i det lengste hjørnet. Du trenger javascript for å se video. LEKENDE: Roberto Firmino tar ballen fra Ben Mee, serverer ballen til Sadio Mané, som setter ballen sikkert i det lengste hjørnet.

Det ble ikke den store festfotballen etter hvilen, men 10 minutter før full tid satte Liverpools angripere fart. Kontringen gikk fra Firmino til Mohamed Salah, tilbake til Firmino. Brasilianeren limte ballen i nettet fra rundt 16 meter.

Forbi City igjen

Laget har vunnet sine fire første ligakamper, og er to poeng foran Manchester City. Sistnevnte knuste Brighton 4–0 tidligere lørdag, og på sosiale medier var det flere som snakket om hvordan sesongen allerede ligger an til å bli som den forrige – selv om det ennå er fryktelig tidlig.

– Jeg trodde det før sesongen, og jeg tror det er de to det handler om dem. De er mange hakk bedre enn de andre, sier Huseklepp.

Det var dog et lite skår i gleden for begge lag. Citys Aymeric Laporte ble fraktet til sykehus med en skade med foreløpig ukjent status, mens Liverpools kaptein Jordan Henderson måtte byttes ut etter 70 minutter etter å ha fått en smell.