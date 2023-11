«Opplevelsen av å være hjelpeløs førte til en identitetskrise»

NRK har stilt spørsmål til NAV med utgangspunkt i kritikken fra Runa Lillegård og advokat Trine Skjelstad Jensen.

Spørsmålene er besvart av direktør for familie og pensjonsytelser, Pia Høst:

Hvorfor vil ikke NAV godkjenne denne hendelsen som en yrkesskade?

Vi har forståelse for at rettspraksis kan virke streng for profesjonelle utøvere av lagidrett. For å forklare hva som skal til, vil vi gjerne illustrere med et eksempel fra en dom fra Trygderetten hvor en ishockeyspiller fikk slått ut fire tenner av en medspiller (TRR-2020-2667). Trygderetten kom til at hendelsen ikke var en arbeidsulykke.

Det er et vilkår for å få en skade godkjent som yrkesskade at det som førte til skaden er en arbeidsulykke, slik loven og rettspraksis definerer det. Hva som regnes om en plutselig og uventet ytre hendelse vurderes ut fra det som er normal belastning i yrket. Det foreligger en dom fra Høyesterett som belyser dette spesielt for profesjonell utøvelse av lagidrett (HR-2006-2107).

At en skade skjer på arbeidsplassen er ikke nok til at den blir godkjent som yrkesskade. Det må foreligge det som defineres som en arbeidsulykke. En arbeidsulykke vil si en ytre hendelse som oppstår plutselig og uventet. Det kan også være en konkret ytre belastning eller påkjenning som avviker fra de vanlige arbeidsoppgaver.

I dette tilfellet har skaden oppstått i en fotballkamp, og episoden som er beskrevet er dermed innenfor rammene for arbeidet til en profesjonell fotballspiller.

Hva skal til for at en idrettsutøver skal få godkjent en hendelse som yrkesskade?

I de tilfeller hvor en utøver av lagidrett blir utsatt for hendelser som vesentlig avviker fra det som er vanlig i idretten, vil dette kunne være en arbeidsulykke. Det kan for eksempel være hvis man i fotball blir umotivert sparket ned uten at man har ballen.

Runa Lillegårds advokat sier følgende til oss: «Runa Lillegård sin sak er en arbeidsulykke sånn som vi ser det, men det må gjøres en riktig tolkning og anvendelse av reglene. Og det mener vi NAV ikke har gjort i denne saken.»

Hva er NAVs kommentar til dette?

Vi mener at vi i denne saken har vurdert de relevante sidene ved saken og foretatt en riktig avveining. Vi utelukker likevel ikke at Trygderetten kan vurdere faktum eller reglene på en annen måte, men vi er trygge på at vår vurdering og vårt vedtak er forsvarlig.

Hva skjer videre i denne saken fra NAVs side?

Saken er anket inn for behandling i Trygderetten. NAV Klageinstans har ennå ikke ferdigbehandlet denne anken.

Avslutningsvis vil vi si at vi har stor forståelse for at dette virker strengt og at det er en vanskelig situasjon å være i.