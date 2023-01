Kristoffersen hadde enda til gode å stå øverst på pallen denne sesongen da han ankom Garmisch-Partenkirchen.

Men i grovkornet og saltet snø var det han som trivdes aller best.

– Det er imponerende. Tre seiere på rad i et så krevende trasé. Det er helt vanvittig kjørt, sier Viaplays alpinekspert Kjetil André Aamodt.

Dermed viste han at det nye utstyret funker på utfordrende forhold. Men ikke bare det, for sesongens første seier gjorde også at Kristoffersen fullførte prosjektet til sin tidligere rival etter syv renn.

Fullførte «Project 68»

For da den tidligere alpinstjernen Marcel Hirscher startet det nye skimerket Van Deer – som Kristoffersen kjører sin første sesong på – startet han «Project 68».

GAMMEL STJERNE: Marcel Hirscher kan smile for at hans eget skimerke nå har sin første verdenscupseier. Foto: ALESSANDRO GAROFALO / Reuters

Bakgrunnen for prosjektet er at Hirscher selv stoppet på 67 verdenscupseiere.

– «Project 68» var alltid ideen om å få en seier på mine egne ski, sånn at navnet Hirscher kan fortsette å vinne, uten at det er jeg som står på ski, sa Hirscher i et intervju med Red Bull i fjor.

Kristoffersen byttet til det nye skimerket før årets sesong. Det er første gang det nye merket har blitt brukt i verdenscupen, og etter å ha kjørt syv renn, var prosjektet fullført.

– 68 er litt lav ambisjon egentlig. Det er litt lave ambisjoner med 68. Ja, det er første seier så jeg skjønner den, men vi skal jo ha flere ja, sier Kristoffersen til Viaplay etter rennet.

Kristoffersen har slitt en del med utstyret de siste årene, men med Hirscher på laget virker ting å stemme bedre enn på lenge.

– Vet hvordan man kjører på alt

For etter tre andreplasser i de tre siste rennene, var det Kristoffersens tur til å stå på midten av seierspallen. 28-åringen ledet med 71 hundredeler etter den første omgangen – et forsprang som kom godt med i finaleomgangen, der forholdene ble røffere for hvert startnummer.

TRIVES: Forholdene i Garmisch-Partenkirchen passet Henrik Kristoffersen godt. Foto: Alessandro Trovati / AP

Men etter en kontrollert start økte Kristoffersen ytterligere til konkurrentene og i mål var han hele 1,22 sekunder foran østerrikske Manuel Feller på andreplass.

– Det føles veldig bra selvfølgelig. Det hadde vært et stort nederlag å tape etter førsteomgangen. Og det er nesten litt verre, for det putter litt press på deg. Men jeg har vært der mange ganger før, så jeg vet hvordan det er, sier Kristoffersen til Viaplay.

– Jeg utnyttet første omgang bra. Det er ikke bare fordi jeg startet igjen, det er fordi jeg er ganske OK på ski og. Jeg vet jo hvordan man kjører på salt, jeg vet hvordan man kjører på alt egentlig.

Overlegen Kristoffersen - Bilder med tillatelse fra Viaplay

Enorm klatretur

En nordmann som også imponerte stort i den tyske bakken var unggutten Alexander Steen Olsen. 21-åringen hadde startnummer 30 i den andre omgangen, men der klatret han hele 20 plasser og ble til slutt nummer ti. Det er sesongbeste for Olsen.

For Lucas Braathen og Atle Lie McGrath ble det en heller tung dag. Begge hektet i en port og ble diskvalifisert etter at de kjørte i mål. Dermed ble det ikke finaleomgang på noen av dem.

– Det er bare å dra hjem. Jeg har ingenting her å gjøre, sa Braathen til Viaplay etter omgangen.

Det gikk heller ikke stort bedre for Sebastian Foss Solevåg, som hektet i den andre omgangen. Timon Haugan ble til slutt nummer 16.