Kilde kaller Hirschers fremstøt «umoralsk» – nytt merke vekker oppsikt

Knappe to år etter at Van Deer ble startet, stiller flere utøvere med deres ski på beina under verdenscupåpningen i Sölden. Men Hirscher får også kritikk for hvordan han har bygget opp merket.

– Han har helt klart ikke gått frem på en ryddig måte når han har kontaktet folk, sier den østerrikske alpinisten Marco Schwarz til Heute.

Han kjører for Atomic, merket Hirscher selv brukte gjennom sin aktive karriere. Og det er nettopp fra deres skifabrikk 33-åringen har hentet noen ansatte fra når han skulle danne et nytt team for Van Deer.

TO SIDER: Aleksander Aamodt Kilde har blandede følelser når det gjelder Van Deers rekruttering av ansatte. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Aleksander Aamodt Kilde kjører også for Atomic og stiller seg bak kritikken fra Schwarz. Han understreker at det på én måte er naturlig at Hirscher har rekruttert fra Atomic, men:

– Samtidig, måten han prøver å «ta» folk fra Atomic, det kunne han kanskje gjort på en annen måte. Hvis det var folk som var villige til å bli med han, altså kontaktet ham på en måte, så hadde det vært en annen greie, sier Kilde til NRK.

Legenden som gir og tar

Både Schwarz og Kilde understreker overfor NRK at dette er business og at det er «en del av gamet». Kilde mener likevel Hirscher burde løst situasjonen på en mer elegant måte, og unngått å svekke hans tidligere skimerke.

– Hvorfor gå etter de du har brukt og de du har fått så mye suksess med, for å prøve å dra til deg den kunnskapen der?, spør Kilde.

– Det blir litt sånn konkurranse innimellom, også for Van Deer og Atomic, som gjør at det blir litt umoralsk når han har fått så mye fra Atomic i så mange år. Han har gitt mye tilbake også da, så den balansen der er litt «tricky». Sånn er det i business, det er ikke alltid fryd og gammen, det er det ikke, fortsetter han.

Den tidligere Atomic-toppen Dominic Tritscher er blant dem som har blitt med Hirscher. Han kaller kritikken fra Schwarz for «sjalusi».

HARDT UT: Marco Schwarz reagerer på Hirschers fremgangsmåte og får svar fra Van Deer-sjefen. Foto: Piermarco Tacca / AP

– Vi har ikke stjålet noen. Alle har kommet til oss av egen fri vilje, sier han til Heute.

NRK har selv forsøkt å få en kommentar fra Hirscher og Van Deer, foreløpig uten svar.

Sikret norsk stjerne

Toni Giger, en av østerriksk alpinsports mest suksessfulle trenere, er også blitt en del av Van Deer-teamet. De har også Red Bull-konsernets økonomiske muskler i ryggen.

I tillegg har de sikret seg Henrik Kristoffersen, som merkets store stjerne ved siden av grunnlegger Hirscher.

Norske Timon Haugan kjører også på merket, og i tillegg har de vist interesse for den norske supertalentet Atle Lie McGrath. Han snakket med Van Deer-teamet i fjor for å høre hvordan de tenker.

– Men jeg har et utrolig bra forhold med Head som jeg har vært på i fire år nå, og det var noe jeg ønsket å dyrke videre. Så spørsmålet om å bytte var ikke der, men det var veldig kult å høre ideene deres, sier McGrath til NRK.

STORTALENT: Atle Lie McGrath. Foto: Lise Åserud / NTB

Positivt med utfordrere

Hirscher er tidenes nest mestvinnende mannlige alpinist med 67 verdenscupseire. Van Deer-satsingen har blitt døpt «Project 68», da Hirscher vil at den neste seieren skal bli tatt med hans ski på beina.

Selv om det er ting Kilde ikke har satt pris på ved Van Deers rekruttering, mener nordmannen at det er bra at de tradisjonsrike merkene blir utfordret.

– Det gjør jo at Atomic, Head og alle de andre fabrikkene faktisk begynner å tenke seg litt om og begynner å legge litt nye strategier. Så jeg mener også det er en positiv greie rundt det, sier han.

NORSK STJERNE: Aleksander Aamodt Kilde er et av Norges store håp denne vinteren. Foto: Erik Johansen / NTB

Kilde tror det nye merket holder de andre på tærne, men at det vil ta tid før Van Deer er på samme nivå.

– Den kunnskapen og erfaringen som ligger i Atomic og de andre skifabrikantene er enorm. Så det å gå inn og tro at du skal lage de beste skiene i verden på halvannet, to år, det er ..., sier Kilde og lar den henge litt.

– Vi får se, men jeg tror det kan bli vanskelig, avslutter Norges beste fartskjører.