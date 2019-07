Roman Abramovitsj ryktes å være en nådeløs klubbeier, men det er tydeligvis plass til en liten dose sentimentalitet hos russeren av og til.

Torsdag bekreftet nemlig Chelsea ansettelsen av klubblegenden Frank Lampard som trener.

Aldri har Chelsea valgt en så uerfaren trener siden Abramovitsj ble eier i 2003. Lampard har én sesong bak seg som sjef for Derby County, en svakere CV enn det Ole Gunnar Solskjær hadde da han ble Manchester Uniteds midlertidige trener i desember.

På mange måter er Chelseas valg et større sjansespill, for Solskjær ble i starten gitt en kontrakt på seks måneder. Chelsea har gitt Lampard tre år.

Det viser at Chelsea anser dette som et langsiktig prosjekt. Skal det lykkes, må de imidlertid gi Lampard mer tid enn de har gitt andre trenere. Det kan ta år å komme tilbake til toppen.

Chelsea har aldri vært vanskeligere å trene enn nå.

FERDIG: Maurizio Sarri fikk kun én sesong som Chelsea-trener. Foto: Darko Bandic / AP

Ikke lenger rikest

Vilkårene er nemlig helt annerledes for Lampard enn de var for hans forgjengere. Da Chelsea ansatte navn som José Mourinho, Luiz Felipe Scolari og Carlo Ancelotti, hadde klubben økonomi til å slåss om tittelen hvert år.

Chelsea var blant de rikeste lagene i Europa. De gikk alltid for de beste spillerne – og justerte kravene til treneren deretter.

Disse kravene forklarer hvorfor Abramovitsj har byttet trener 13 ganger på 16 år. Men nå har forutsetningene endret seg. UEFAs finansielle regler («FFP») begrenser hvilke ressurser eiere selv kan bruke på spillere, fordi klubber kun kan bruke pengene de tjener selv.

Disse reglene gir en fordel til klubbene som tjener mest. Både Manchester United, Manchester City og Liverpool håvet inn mer enn Chelsea i 2017/18.

Så på lang sikt kan det bli vanskelig for Lampard å hente de spillerne han ønsker.

På kort sikt vil det bli umulig.

Vil savne Hazard

Chelsea har som kjent blitt blokkert av FIFA fra å hente spillere frem til sommeren 2020, fordi FIFA mener de har brutt overgangsreglene for spillere under 18 år. Chelsea har anket, men slik ting er nå, vil de ikke kunne kjøpe verken i sommer eller neste vinter.

Timingen er ikke ideell, siden Chelsea nettopp har solgt sin beste spiller.

FORLOT CHELSEA: Eden Hazard signert tidligere i sommer for Real Madrid. Foto: Gabriel Bouys / AFP

Vingen Eden Hazard, som nå er i Real Madrid, scoret eller la opp til 31 ligamål forrige sesong. Ingen av lagkameratene var involvert i mer enn ti. Belgieren blir i praksis umulig å erstatte.

I tillegg vil Lampard savne talentene Callum Hudson-Odoi og Ruben Loftus-Cheek, som begge vil miste store deler av sesongen med skader.

På papiret er det lenge siden Chelsea har vært svakere enn nå.

Talenter og flopper

De gode nyhetene for Lampard er at Chelsea har kjøpt noen. Den unge lynvingen Christian Pulisic ble hentet fra Borussia Dortmund før FIFAs straff inntraff. Chelsea har også kunnet sikre seg den sentrale midtbanespilleren Mateo Kovacic fra Real Madrid, fordi de hadde ham på lån forrige sesong.

Utenom det må Lampard bruke akademiprodukter og spillere som har vært på lån andre steder.

KAN FÅ SJANSEN: Mason Mount var på lån fra Chelsea til Derby forrige sesong. Nå kan Lampard gi han sjansen i London-klubben. Foto: Craig Brough / Reuters

Og det kan bli spennende det. Chelsea har et av Europas sterkeste akademier, samt et hav av talentfulle spillere i andre klubber. Det blir interessant å se hva Lampard gjør med midtbanespilleren Tiemoué Bakayoko og spissen Michy Batshuayi, som begge har floppet i Chelsea til nå. Den kraftige stopperen Kurt Zouma kan få en rolle.

En annen viktig brikke kan være Tammy Abraham, den 21-årige spissen som scoret 26 mål i Championship på lån i Aston Villa forrige sesong.

Det skal imidlertid mye til for at Chelsea slåss om tittelen allerede neste år. Det vil ta lang tid, kanskje flere sesonger, å tette gapet opp til City og Liverpool – samme hvem treneren er.

Og da er det kanskje like greit at Chelsea har valgt en populær skikkelse.

Popularitet = tid

Et stort problem for Chelsea i fjor var tross alt at fansen ikke likte treneren. Maurizio Sarri ble buet på av egne supportere, selv om han leverte tredjeplass og triumf i europaligaen.

De fleste av trenerne som kom før Sarri, var ikke like upopulære, men hadde heller ingen spesiell tilknytning til klubben som hjalp dem da de begynte å slite. Uten en slik fortid kan Abramovitsj fint kaste dem ut og hente inn andre.

Så langt under Abramovitsj har kun Mourinho vart i tre sesonger eller mer.

LENGSTLEVENDE: José Mourinho da han ble presentert som Chelsea-manager i 2004. Foto: Adam Butler / AP

Lampard vil få mer støtte enn slike trenere. Den tidligere midtbanespilleren er Chelseas toppscorer gjennom alle tider, med 211 fulltreffere på 648 kamper, og vant tre ligatitler samt en mesterliga på Stamford Bridge.

Han er en smart kommunikator som vil få støtte både av pressen og tidligere spillere, i hvert fall i starten.

Vil det være nok?

Minstekravet

Ingen kan si «ja» med sikkerhet. Dette er ingen jobb hvor spillerne er så gode at man kun trenger å holde dem fornøyde, og så går resten på skinner, slik det av og til kan virke i klubber som Real Madrid.

Lampard må heve Chelseas toppnivå. Og uten nye kjøp, setter det ekstra store krav til arbeidet på treningsfeltet.

Hva kan han tilby der? Lampard tok Derby til sjetteplass i Championship, før de tapte finalen i playoffen mot Aston Villa (2–1). Det var ingen dårlig sesong, men heller ikke noe sensasjonelt, da Derby hadde et av divisjonens største budsjetter.

Nå skal Lampard møte taktikere som Pep Guardiola, Jürgen Klopp og Mauricio Pochettino. Han skal prøve å havne over Solskjær på tabellen, uten de finansielle midlene nordmannen har til rådighet.

Fjerdeplassen, altså spill i mesterligaen, må være minstekravet for Lampard.

Noe lavere går ikke for en klubb som Chelsea.

Den viktige starten

Klarer Lampard topp fire, vil han garantert få mer tid. Fansen vil bli overbevist, og klubben vil igjen få muligheten til å hente spillere.

Men hva gjør Chelsea om de faller utenfor topp fire denne sesongen? Hva om de ikke kommer seg ut av startblokkene? Vil styret gi Lampard tid, selv om han ikke kan vise til de tidligere triumfene som forgjengerne har hatt?

Lampard vil håpe at den situasjonen ikke oppstår. På pressekonferansen sa han at han ikke har bedt styret om ekstra tid. Men så var det aldri nødvendig heller.

Fordelen Lampard har som klubblegende, er nettopp at han vil få den tiden uansett.

Mye tyder på at han vil trenge den.