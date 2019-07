Krev at Bjørnebye trekk seg: - Overraskande at dei ikkje har reagert før

Supporterklubben «Kjernen» krev at sportsleg leiar i Rosenborg Stig Inge Bjørnebye må gå av. NRK-ekspert forstår at supporterane reagerar. Han er mest overraska over at den ikkje har kome før.