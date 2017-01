Veteranstatus til gammel plastbåt

Roald Skibsrud i Filmavisen 2. november 1961. Foto: NRK

Roald Skibsrud i produksjonshallen i 2017. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Jeg har hatt en tilværelse hvor jeg har fått lov til å jobbe med det som interesserer meg. Jeg produserte min første båt da jeg var 17 år.

Det sier Roald Skibsrud. Gründeren fra Evje som drev plastbåtfabrikken Skibsplast helt fram til 2012. Da produksjonen opphørte, var bedriften den eldste gjenværende plastbåtbedriften i landet.

Nå holder han på å gjenskape en av klassikerne. Oppdraget har han fått av Vest-Agder-museet som nå fokuserer på plastbåtindustrien på Sørlandet.

NETT-TV: Skibsplast skal på museum

– Stor industri

– Plastbåtindustrien var veldig stor og betydde mye for hele regionen, sier konservator Jan Egil Hansen.

Størst var aktiviteten på 60- og 70-tallet. Vest-Agder-museet satser nå på å bevare og dokumentere den delen av regionens historie.

Roald Skibsrud i den rekonstruerte plastbåt-klassikeren. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Arbeid med båtformene. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Vi hadde lyst til å støpe en båt, lage den fra bunnen og helt til fram til ferdigstillelse. Roald Skibsrud hadde former som museet fikk. Båten har en karakteristisk form med flat bunn og buet vindskjerm. Problemet var at det ikke fantes former til vindskjermene.

Men dette ordner Roald Skibsrud.

Interesse for design

Båten Skibsrud tegnet og produserte som 17-åring, henger nå under taket i Vest-Agder-museets aktivitetssenter i Kristiansand.

– Jeg var interessert i formgivning. De større påhengsmotorene ble frigitt for import på den tiden. Jeg var fascinert av båter som kunne gå fort, sier Skibsrud.

– Å få med Roald for å få laget form til vindskjermen, er en kjempemulighet, sier Hansen.

– For det første er det historisk å lage dette i modellverkstedet hans på Skibsplast. Men det er også en måte å få overført kunnskapen fra Roald over til museet. Vi dokumenterer hele prosessen. Det er en veldig verdifullt å ta vare på kunnskap som ellers kunne ha forsvunnet.

Rekonstruert klassiker fra Skibsplast på Evje. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Økende interesse

Hansen sier at stadig flere begynner å restaurere gamle båter.

– De gamle klassikerne blir mer og mer interesse. Folk tar vare på dem og setter dem i stand. Veteranbilmiljøet har alltid hatt høy status. Med båter har det vært annerledes. – Det er jo bare en gammel plastbåt som ligger henslengt på hytta.

I Sverige har det vært et større interesse for veteranbåter, men nå kommer interessen her også, sier konservator Jan Egil Hansen.