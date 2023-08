– På utsida så vi tøffe og sinte ut, men inni oss hadde vi det vondt. Vi var barn som hadde det kjempevanskelig, sier Glorija.

Sammen med 7–8 andre jenter gjorde hun gatene i Kristiansand utrygge i 2015 og 2016. Jentegjengen ruset seg, rømte fra institusjoner og var i opprør mot politiet.

De siste ukene har NRK fortalt at unge jenter helt ned i 13-års alderen sprer frykt i Kristiansand.

De lugger, slår og sparker tilfeldige ofre mens volden filmes og spres på nett.

Glorija blir frustrert og lei seg når hun leser om politikere som ønsker å senke den kriminelle lavalderen og gi de unge mer straff.

– Voksne forstår ikke konsekvensen av å straffe ungdommer som har det vondt. Det fører bare til at de bygger en vegg foran hjertene sine slik vi gjorde.

Vokste opp med rus og vold

For henne var det først da hun ble møtt med kjærlighet og forståelse at livet kom på rett kjøl.

Glorija flyttet til Kristiansand tidlig i tenårene. Hun bodde både i fosterhjem og på institusjoner.

– Fellesnevneren i vår gjeng var at vi hadde det vanskelig. Flere var vokst opp med rus eller vold. Vi forsto på en måte hverandre.

Det ble raskt «dem» mot de voksne. Glorija og de andre jentene følte at de voksne ikke forsto dem.

På skolen ble de møtt med straff, anmerkninger og utvisninger. Barnevernet satte inn atferdstiltak.

– De var mer opptatt av å rette pekefinger og gi konsekvenser enn å forstå hvor det kom fra, gi oss kjærlighet og vise at vi har en plass i samfunnet, sier hun.

24-åringen forteller at alt dette gjorde det verre.

– På institusjon ble den siste tilliten ødelagt. Verken bekymringssamtaler hos politiet, ungdomsstraff eller fengsel hjalp.

Glorija og venninnene fester på taket på politihuset sommeren 2016. De likte godt å sitte der oppe. Foto: Privat

– Må leve med det vi har gjort

Hun mener løsningen de siste ti årene har vært den samme: Mer straffereaksjoner, bedre tverrfaglig samarbeid og mer politi i gatene, men at det ikke fungerer.

– Det gjør det bare verre. Vi kan ikke gjøre mer av det samme som ikke funker, vi må tenke nytt, sier hun.

Glorija sier at hun ikke forsvarer barn og unge som utøver vold eller det hun og hennes gjeng gjorde.

– Vi må leve med det vi har gjort, og det var ikke greit, men det eneste som fungerer er å lytte og vise disse ungdommene forståelse.

Hun legger til:

– Ingen barn våkner om morgenen og tenker at i dag skal jeg banke noen. Men når ting blir umulig inni deg og voksne ikke forstår, så er det den eneste løsningen man føler at man har.

Utfordrer oppvekstdirektøren

Glorija kommer med en oppfordring til oppvekstdirektøren i Kristiansand.

– Hadde jeg vært oppvekstleder i Kristiansand hadde jeg invitert disse jentene til kontoret og spurt dem hva som skjer. Jeg ville sagt: «Vi trenger rådene deres for det er åpenbart noe vi ikke får til. Hva skal til for å få en stopp på dette? Dere er våre barn og vi ønsker å få råd av dere».

Oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad sier det er folk fra hennes kontor ute som prøver å stille de spørsmålene.

– Som oppvekstdirektør er det fint å møte ungdom, men av og til bygger vi de relasjonene gjennom andre som er nærere på.

Oppvekstdirektør i Kristiansand Kristin Eidet Robstad sier det er viktig at ungdom som sliter får være med å bestemme ting i sitt eget liv, slik Glorija påpeker. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Ble ransaket av politiet

Glorija er også kritisk til hvordan politiet behandlet dem.

Ifølge henne ble de flere ganger stoppet på gata uten grunn. Deretter ble de tatt med til politistasjonen hvor de ble kroppsvisitert.

– Politiet valgte å møte gjengen vår med makt. De møtte hardt med hardt. Det bygde bare en større motstand i oss.

Seksjonsleder for etterforsking ved Kristiansand politistasjon Harald Hollerud sier at politiet beklager dersom noen sitter igjen med en slik følelse av politiets arbeid.

– Sammen med kommune, helse, og barnevern, vil vårt ønske alltid være å jobbe med, og ikke imot barn og unge, samtidig som vi også er nødt til å verne samfunnet øvrig mot konsekvensene av deres handlinger, sier han.

Hollerud legger til at det er vanskelig å kommentere enkeltpersoner og saker som ligger såpass langt tilbake i tid, uten å kjenne identiteten til de involverte.

Harald Hollerud hos politiet i Agder sier de alltid vil jobbe med og ikke imot barn og unge. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Veien ut

For Glorija var det flere ting som fikk henne ut av den negative spiralen.

Hun fikk en kontaktperson i barnevernet som tok henne på alvor. Hun fikk blant annet lov å flytte i fosterhjem selv om det da var større sjanse for at hun ville ruse seg.

– De lot meg være med å bestemme og samarbeidet med meg ved å spørre: Hva trenger du? Hvor vil du bo? Det var helt avgjørende.

Kontaktpersonen ga henne også masse kjærlighet og varme, noe hun ikke hadde møtt i systemet tidligere.

Hun fant også noe å gjøre som ga mening, nemlig Forandringsfabrikken hvor hun jobber som frivillig.

– Der kan det vonde jeg har opplevd gjøres om til noe godt. Jeg får gjort dritt om til gull. Forandringsfabrikken reddet livet mitt.

Glorija mener ungdommer som bruker vold mot andre må stoppes, men at det ikke vil virke hvis det ikke gjøres på måter som oppleves trygge. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Smelte isen foran hjertet

24-åringen er opptatt av at strenge rammer og straff dytter barn vekk. Hun mener voksne må la være å demonstrere handlekraft og makt.

– Vi beskyttet oss selv, ved å være tøffe og late som om vi ikke brydde oss, men inni oss ga vi opp.

Glorija forteller at hun har et godt liv i dag.

– Jeg har hatt mine humper og dumper innimellom, men sånn generelt går det mye bedre. I dag får jeg hjelp til å bearbeide traumene mine.

Hun har følgende oppfordring til alle som jobber med barn som sliter:

– Husk at det er en grunn til at barn gjør som de gjør. Vi må finne ut av den grunnen, smelte isen foran hjertet deres og gi dem en mening med livet. Vi må vise at de er våre barn og at vi ønsker dem i samfunnet.